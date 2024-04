La previa del River - Boca: Marcos Rojo y Nacho Fernández valoraron la presencia de las dos hinchadas

Escuchar

Marcos Rojo (Boca) e Ignacio Fernández (River) brindaron la conferencia de prensa previa al Superclásico del domingo en Córdoba, por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Ambos futbolistas hablan en el predio Lionel Andrés Messi, de la AFA, en Ezeiza.

“Es muy lindo jugar un clásico. Para mí es uno de los mejores del mundo. Tenemos que estar orgullosos de formar parte de eso. En los últimos partidos hemos encontrado mejor funcionamiento. Tenemos que seguir mejorando”, dijo Fernández. Rojo, por su parte, agregó: “Es un partido muy importante para nosotros y toda la gente de Boca. A los que debutan, que disfruten. Me encanta jugar este partido. Ojalá sigamos creciendo. Venimos por un buen camino. El partido es clave para el futuro para nosotros”.

De cara al "superclásico". conferencia de prensa de Marcos Rojo y Nacho Fernández Captura

El defensor de Boca también se refirió a su forma física, y a la lesión sufrida ante Gimnasia y Tiro de Salta a comienzos de la temporada: “Me siento muy bien. Hice una buena pretemporada. Tuve la mala suerte de la lesión antes del primer partido. Me costó volver. Fui sumando minutos. Estaba hablado. Era la idea. El martes me sentí muy bien. Jugamos gran parte con un jugador menos. Me sentí muy bien y estoy en uno de mis mejores momentos en la parte física”.

Fernández, mediocampista de RIver, habló también de lo que significa este superclásico con las dos parcialidades en la cancha: “Volver a jugar un clásico con las dos hinchadas va a ser muy lindo. Ojalá que sea todo en paz y sea una fiesta para el fútbol argentino. Nos merecemos eso. Los últimos clásicos, el público siempre se siente. De local tenemos 85 mil personas que nos empujan. Es un plus para nosotros. Ojalá que sea un clásico en paz y lo puedan disfrutar todos en familia”.

La conferencia sirve como aperitivo del partido, que se disputará el domingo desde las 15.30 en un estadio Mario Alberto Kempes que lucirá colmado, con más de 50 mil hinchas en sus tribunas. Para evitar que haya incidentes o desmanes se dispondrá un operativo que involucrará a tres provincias (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) y movilizará a cerca de 2000 efectivos en la Docta.

De cara al "superclásico". conferencia de prensa de Marcos Rojo y Nacho Fernández Captura

Las entradas para el partido, correspondiente al último de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, comenzaron a venderse este viernes a través de la plataforma Deportick. Boca y River tendrán a disposición la misma cantidad de tickets: 25 mil. ¿Su precio? $31.500 la popular y $84 mil la platea. Se descuenta que habrá cartelito de “entradas agotadas”.

En cuanto a lo deportivo, River y Boca accedieron al encuentro de este domingo tras haber terminado primero y cuarto, respectivamente, en sus zonas. En la última fecha, el Millonario se impuso en Córdoba a Instituto por 3 a 1 (tres goles de Facundo Colidio), mientras que Boca venció en su estadio a Godoy Cruz por 1 a 0 gracias a una conquista del uruguayo Edinson Cavani. La mala noticia para el equipo xeneize fue la expulsión de Crisitan Medina. Al estar suspendido, el mediocampista se perderá el Superclásico.

(Noticia en desarrollo).

LA NACION