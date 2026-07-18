“Nadie quiere jugar este partido”: Didier Deschamps y Thomas Tuchel coincidieron en la previa del duelo por el tercer puesto

Es el partido que premia a uno de los cuatro mejores equipos del Mundial, pero también el que obliga a regresar a la cancha cuando la derrota más dolorosa todavía no terminó de asimilarse. Francia e Inglaterra disputarán este sábado el encuentro por el tercer puesto a las 18 horas en Miami, apenas unos días después de haber visto cómo España y Argentina les cerraban las puertas de la final. Didier Deschamps y Thomas Tuchel no escondieron la frustración: ninguno quería estar allí, pero ambos deberán encontrar la manera de volver a motivar a sus futbolistas.

“Ninguno de nuestros jugadores ni ninguno de los jugadores franceses desea disputar este partido. Quieren jugar la final. Hemos dado todo para lograrlo”, reconoció Tuchel, después de la caída de Inglaterra por 2-1 ante el seleccionado de Lionel Scaloni. El entrenador alemán agregó que su equipo afrontará el compromiso con profesionalismo, aunque tendrá un día menos de recuperación que su rival.

La eliminación dejó una herida profunda. El conjunto británico ganaba la semifinal hasta los minutos finales, pero Enzo Fernández y Lautaro Martínez revirtieron el resultado y prolongaron una espera que comenzó después de la consagración mundialista de 1966. Tuchel también quedó bajo la lupa por la postura defensiva que adoptó su equipo tras ponerse en ventaja. El diario The Guardian fue contundente en su análisis: “Jugó con fuego. Argentina tuvo intención; Tuchel tuvo miedo”.

El saludo entre el director técnico Lionel Scaloni, de Argentina, y el director técnico alemán Thomas Tuchel, de Inglaterra. Aníbal Greco - La Nación

Del otro lado, Deschamps atraviesa una situación todavía más particular. El partido no solo marcará el final del recorrido de Francia en el Mundial, sino también el cierre de sus 14 años como entrenador de los galos .“Tengo un deber para este partido. No es un amistoso. Los jugadores, el cuerpo técnico y yo tenemos la obligación de alcanzar este último objetivo”, afirmó en conferencia de prensa.

El técnico francés admitió que la trascendencia del partido es mínima. “Inglaterra no quiere disputar este partido y nosotros tampoco. Pero estamos acá. Debemos fijar la mirada en el objetivo de terminar terceros y hacerlo realidad. Tenemos ese deber cuando vestimos esta camiseta”. Y agregó: “En mi cabeza sé que es mi último partido. No quiero que nadie llore. El final está cerca, pero la vida continúa”.

El partido por el tercer puesto marcará la despedida de Didier Deschamps como seleccionador de Francia, después de 14 años en el cargo. Derik Hamilton - FR170553 AP

El duelo en Miami también podría presentar formaciones diferentes por el desgaste acumulado. Kylian Mbappé está en condiciones de jugar, aunque el técnico evitó confirmar si será titular. El delantero francés acumula ocho goles y mantiene una disputa con Lionel Messi por la Bota de Oro del Mundial.

Francia e Inglaterra tendrán la obligación como lo marca su historia: encontrar una última razón para despedirse del Mundial con una victoria.

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Hora: 16 (hora argentina)

TV: DSports y TV Pública.