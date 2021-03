NBA. El All Star Game: vuelos privados, lista corta de invitados y protocolos súper estrictos en un fin de semana diferente en Atlanta

El inminente All Star Game de la NBA será un show especial. Con las luces de siempre, sin público, pero con una mirada diferente. Ya no será un fin de semana completo con diferentes atracciones entre viernes, sábado y domingo. Todo en una sola jornada, el domingo próximo se verá el concurso de habilidades, de volcadas y el partido principal. Esta vez, el All Star Game será en Atlanta y tendrá las particularidades de una burbuja, con estrictos protocolos sanitarios para los jugadores y sus familias. Quedaron atrás las miradas de reojo que llevaron incluso a que algunos protagonistas se bajaran de la cita.

La NBA será muy celosa con la celebración. Si bien pretenden tener la espectacularidad de siempre, con LeBron james y Kevin Durant como los capitanes de cada equipo, los protocolos sanitarios para evitar una ola de Covid 19 cuando se reanude la competencia serán muy celoso. La NBA y el sindicato de jugadores acordaron las medidas. Por ejemplo, aquellos jugadores que participen en el fin de semana del All Star, en Atlanta, tendrán que permanecer en sus hoteles cuando no estén en la cancha. Además, los jugadores y entrenadores —ya sea que formen parte de los eventos o no — serán sometidos a pruebas diagnósticas de Covid-19 a diario.

Kevin Durant, otra de las figuras del fin de semana en Atlanta. AP

Los participantes viajarán a Atlanta en vehículos o aviones privados proporcionados por la NBA, y deben llegar antes de las 19 del sábado 6 de marzo. Se someterán a pruebas diagnósticas esa noche y una vez más en la mañana del partido. Cada jugador puede llevar cuatro invitados, incluyendo familiares, amigos cercanos, agentes o niñeras. En algunos casos, los jugadores podrán contar con seis invitados, siempre que los nombres adicionales sean de sus hijos. Todos los invitados debieron hacer cuarentena en sus casa por siete días, a partir del 27 de febrero, y dar cuatro pruebas negativas entre el 2 y 5 de marzo.

Lo mejor de la noche del martes en la NBA

Además, se aplicarán los mismos criterios de cuidados que tiene cada franquicia para la temporada regular, es decir que los jugadores y entrenadores no pueden asistir a bares y centros nocturnos, o participar en “reuniones en interiores de 15 personas o más”. Es más, la NBA le pidió a los jugadores que no asistan a las fiestas que se celebrarán el fin de semana del All Star.

Si bien los dos equipos que estarán en el partido principal contarán con todas las estrellas, Stephen Curry, Luka Doncic, LeBron James, Kawhi Leonard y Nikola Jokic, por un lado, y Kyrie Irving, Bradley Beal, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant y Joel Embiid, por el otro, hay algunas figuras que eligieron decirle que no la gran fiesta de la NBA.

Zion Williamson rechazó participar del concurso de volcadas en el All Star Game 2021 AFP

En las últimas horas se conoció que Zion Williamson, la gran atracción a la que apostaban para el concurso de volcadas, se bajó de la cita en Atlanta y que Cassius Stanley (Pacers), Obi Toppin (Knicks) y Anfernee Simons (Blazers),serán los hombres que busquen la acción más espectacular.

Pero no es sólo Zion el que le dijo que no al comisionado Adam Silver, sino que tampoco aceptaron estar jugadores como Anthony Edwards, Miles Bridges y Jaylen Brown. Incluso, en el concurso de triples no estará uno de los hombres más convocantes de la competencia y un especialista en la materia: Damian Lillard, la estrella de los Trail Blazers.

Habrá una lupa sobre el show de la NBA. La experiencia de burbuja en Orlando, del año último, fue un éxito, ahora quieren que todo resulte igual. Muchos jugadores no estaban muy conformes con esta historia. Al final aceptaron que es necesario que el negocio debe seguir picando: sólo así podrán seguir firmando contratos millonarios.

El All Star Game sucederá dentro de una gran burbuja, en Atlanta. David Banks) - AP

LA NACION