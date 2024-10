Quién es el hijo de LeBron James y por qué su debut en la NBA es histórico

Bronny James, hijo mayor de la superestrella del básquet LeBron James, atrajo una gran atención desde que fue elegido en el Draft de 2024 por Los Angeles Lakers. Su llegada a la NBA no solo marca el inicio de su propia carrera profesional, sino que también está a punto de convertirse en un momento histórico. Es que podría compartir cancha con su padre en un juego oficial, un hecho inédito en esta liga.

Bronny y LeBron James podrían compartir cancha, siendo el primer dúo de padre e hijo en la NBA William Liang - FR172065 AP

Quién es Bronny James y cómo llegó a la NBA

LeBron “Bronny” James Jr. nació el 6 de octubre de 2004, en Cleveland, Ohio, cuando su padre ya era una figura establecida en la NBA. Desde pequeño, mostró un gran interés y un talento natural por el básquetbol. A lo largo de sus años escolares, desarrolló su estilo de juego en varias academias prestigiosas, como la Sierra Canyon School. Posteriormente, decidió unirse a la Universidad del Sur de California (USC), donde jugó para los Trojans durante su temporada universitaria.

En su única campaña en el básquet universitario, Bronny promedió 4,8 puntos, 2,8 rebotes y 2,1 asistencias por partido. A pesar de haber pasado meses alejado del deporte debido a un paro cardíaco que sufrió en julio de 2023 y que requirió cirugía, regresó con la determinación de continuar su carrera.

En el Draft de la NBA 2024, los Lakers lo seleccionaron en la segunda ronda con el pick número 25, lo que lo llevó a firmar un contrato multianual, lo que marca su ingreso oficial en la liga de básquetbol más competitiva del mundo.

LeBron y Bronny compartieron un partido no oficial de pretemporada, donde el joven no pudo convertir William Liang - FR172065 AP

El primer dúo de padre e hijo en la historia de la NBA

Lo que convierte a Bronny James en un fenómeno más allá de su talento es la posibilidad de que juegue junto a su padre, LeBron James. Si bien hubo otros casos en el mundo del deporte donde padres e hijos compartieron cancha o campo de juego, en la NBA sería la primera vez que dos generaciones de una misma familia jugarían en el mismo conjunto.

De todas maneras, el récord que podrían romper sería en un partido oficial, ya que LeBron y Bronny compartieron cancha por primera vez en un encuentro de pretemporada el pasado 6 de octubre contra los Phoenix Suns. LeBron contribuyó con 19 puntos, mientras que Bronny estuvo en cancha alrededor de nueve minutos, aunque no logró encestar ningún tiro.

El caso más cercano en la historia deportiva reciente es el de Ken Griffey Sr. y Ken Griffey Jr., quienes jugaron juntos en los Seattle Mariners de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) en 1990. Ambos incluso lograron conectar cuadrangulares consecutivos en el mismo partido y dejaron una marca imborrable en ese deporte.

En el fútbol, el brasileño Rivaldo y su hijo Rivaldinho también compartieron minutos en el campo cuando jugaron juntos en el Mogi Mirim de Brasil, mientras que en Islandia, Arnor y Eidur Gudjohnsen protagonizaron una sustitución histórica en un partido de fútbol en 1996.

A pesar de las dificultades de salud, Bronny James superó obstáculos para llegar a la NBA, un ejemplo de perseverancia y talento KATELYN MULCAHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las expectativas para Bronny en su debut profesional

Aunque las estadísticas de Bronny en la universidad no fueron deslumbrantes, su trabajo constante y su apellido lo colocaron en una posición de gran expectativa. Los Lakers apostaron por su potencial y, con la guía de su padre, la franquicia angelina espera que el joven James pueda desarrollar todo su talento en las próximas temporadas.

LeBron James, quien jugó 21 temporadas en la NBA y es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, expresó en numerosas ocasiones su deseo de compartir cancha con su hijo antes de retirarse.

Bronny también fue claro con sus expectativas. En conferencia de prensa luego del Draft, declaró: “Sé que hay una gran presión por ser el hijo de LeBron James, pero eso no me intimida. He crecido con esto y estoy acostumbrado a la presión. Ahora se amplifica, pero estoy listo”.

El legado de LeBron James continúa a través de su hijo Bronny, quien comienza su camino en la liga más prestigiosa del baloncesto mundial Jae C. Hong - AP

Cuándo será el debut de LeBron James y su hijo en la NBA

A pesar de que no hay una fecha concreta para que padre e hijo compartan minutos de juego en un partido oficial, la temporada regular de la NBA comienza esta misma noche. Los Angeles Lakers se medirán en un duro encuentro frente a los Minnesota Timberwolves desde las 22 hs EST, 21 hs CST y 19 hs PST para Estados Unidos.

El estadio Crypto.com Arena de Los Angeles, California, podría ser testigo de la primera vez que un padre y un hijo compartan terreno de juego en la NBA. El partido entre Lakers y Timberwolves podrá verse por distintas vías:

Estados Unidos: transmite TNT

Latinoamérica y el caribe: transmite ESPN y Disney+

Para todo el mundo: la plataforma en streaming NBA League Pass, a través de suscripción paga

