Neymar pensó en dejar el fútbol: "Juego porque es lo que todos esperan"

Neymar confesó que pensó en dejar el fútbol Fuente: AFP

17 de enero de 2021 • 14:18

Neymar, astro del Paris Saint Germain y del seleccionado brasileño admitió haber considerado el retiro, pero su amor por el fútbol lo hizo recapacitar

En declaraciones a la revista británica Giffer, el brasileño confesó que se preguntó si quería seguir siendo jugador profesional.

"Una vez llegué al punto de preguntarme si quería seguir jugando al fútbol, ya que a la gente no le gusta".

Al respecto, añadió: "Me fui un día a casa con la cabeza caliente y luego empecé a recordar todo lo que hice por llegar aquí. El amor que tengo por el fútbol me calma y eso me devolvió a la realidad".

Además, el ex del Barcelona dijo no sentirse muy afectado por la presión, ya que es algo que aprendió con el tiempo.

"Soy una persona que maneja fácilmente la presión, por eso soy el 10 de la selección brasileña, del PSG y simplemente soy Neymar. Estoy muy agradecido de representar a equipos como el PSG y Brasil. Sé que tengo que dar el 100% cuando juego porque es lo que todos esperan", finalizó.