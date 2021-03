NFT: qué son las nuevas “figuritas” digitales que ya le hizo ganar 200 millones de dólares a la NBA

$BAR Fan Tokens in high demand on the https://t.co/SkC8g62KY4 platform!



Follow @socios and @Chiliz, prepare your $BAR and get ready for the new #NFTs coming to the https://t.co/SkC8g62KY4 app. #FanTokens #NFT #digitalcollectibles$BAR ⚡ $CHZ pic.twitter.com/dTwdp55oe5