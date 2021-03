Un gran cambio: por qué Facebook se retira de la Copa Libertadores y la Champions League

Facebook anunció oficialmente que no volverá a sentarse en las grandes mesas de venta de derechos de transmisión del deporte. En el orden regional, avisó que no participará de la licitación para la Copa Libertadores 2023-2026. Tampoco traerá para esta parte del mundo los partidos de la Champions League, ya que no renovará su acuerdo con la UEFA. En el plano internacional no pujará por el streaming de la NFL ni por los partidos de La Liga que llevó de modo disruptivo a la India hace tres años. Facebook se retira del negocio del deporte en vivo, pero no de ese formato de transmisión en alianza con organizaciones, ligas, atletas y clubes para ofrecer otro tipo de contenidos.

La gran pregunta es por qué. La respuesta es complicada e invita al ejercicio de la imaginación. Las compañías tecnológicas ingresan en el negocio del entretenimiento y de los contenidos con objetivos que no son lineales. Es más sencillo entender por qué un canal deportivo compra derechos de una competición: en el caso de las tecnológicas, contar con la Copa Libertadores o la Champions League, a la luz de esta salida de Facebook, pudo ser una estrategia para la construcción de una comunidad enorme, identificada con el fútbol, a la que luego alimenta con otros contenidos y avisos. Un insumo para otros fines.

Facebook Watch cuenta con 1.250 millones de usuarios mensuales. En 2020, los videos de contenidos deportivos en esa plataforma tuvieron un crecimiento del 74 por ciento con respecto al 2019. 13,7 millones de personas vieron por Facebook la final de la Champions League 2019/20, siendo el evento con mayor cantidad de espectadores en la historia de Facebook. Hace algunas semanas, el gigante de las redes sociales celebraba esas cifras. Ahora cambia el sentido del viento de la industria deportiva.

“Quiero ser claro: los deportes en vivo no desaparecerán de Facebook. Creemos que los deportes en vivo pueden y deben tener un lugar en la plataforma. Nuestro nuevo enfoque apunta a expandir la gama de formatos y contenidos deportivos disponibles en Facebook para ayudar a los fanáticos a conectarse e interactuar, y a las empresas a generar ingresos a través de nuestras herramientas de monetización”, dice Leonardo Lenz Cesar, director de alianzas deportivas de Facebook para América Latina en un comunicado oficial.

La Champions League no tendrá más transmisiones en vivo en Facebook Captur

Otro ejecutivo de la compañía, Rob Shaw, ofreció más pistas sobre el cambio de estrategia en un artículo escrito para Yahoo Sports. Dice en una parte: “Si sos un equipo de la NBA, podés reorientar a las personas de tu mercado, que vieron tu transmisión de Facebook, con un descuento para que regresen al estadio. O una red como ESPN, puede ofrecer a las personas una muestra de su programación en vivo en Facebook y luego llevarlas a ESPN+. En este nuevo modelo de negocio gratuito, el contenido es el comienzo del viaje del consumidor, no el final. La MLB (grandes ligas de béisbol) vendió más de medio millón de dólares en boletos a personas que vieron sus transmisiones en Facebook. El IronMan llevó a los espectadores de sus eventos en vivo en Facebook a inscribirse en sus carreras, generando un retorno de la inversión publicitaria 14,6 veces superior”.

Facebook decidió no pagar más contratos millonarios por derechos de transmisión y sí mantener sus alianzas con el deporte sin tener que llevar su mano al bolsillo. El cambio de estrategia pone en alerta a los vendedores de derechos, una faceta del negocio que muestra una curva descendente en todos los deportes y todos los mercados. La Conmebol descubrirá próximamente si todo lo conseguido entre 2019 y 2022, con Facebook sentado a la mesa, fue el piso o el techo de sus ingresos por derechos de transmisión.