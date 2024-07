Nicolás González confesó en qué equipo de la Argentina le gustaría jugar: “Me hago cargo de que soy hincha”

Escuchar

Tras la consagración de selección argentina en la Copa América 2024, algunos jugadores del equipo campeón aprovecharon el descanso para pasar unos días con su familia en el país. De esta manera, los clubes del torneo local homenajearon a los campeones que surgieron de sus inferiores o que son hinchas reconocidos. Sin embargo, hubo uno que fue recibido por un equipo donde nunca jugó, pero que le gustaría hacerlo: Nico González en River.

El delantero asistió al Más Monumental para presenciar el partido entre el Millonario y Lanús, en lo que fue empate por 2 a 2, y le regalaron una camiseta con su nombre. Así, el jugador expresó: “Lo dije la primera vez: es hermoso todo esto, el reconocimiento, los saludos. Estoy muy agradecido al presidente por el cariño, así que estoy muy feliz. Esto viene de sangre, así que no hay ningún problema. Si lo tengo que decir lo digo. Me hago cargo de que soy hincha de River. Me encantaría usar esta banda algún día”.

Previamente, había estado presente junto con Alexis Mac Allister en la derrota de Argentinos Juniors, club de donde surgió, ante Tigre por 2 a 0. En el entretiempo del partido en La Paternal, el conjunto local le entregó una camiseta -con el diseño de cuando jugaba en el Bicho- con su nombre y una estatuilla de Maradona.

"ALGÚN DÍA ME ENCANTARÍA USAR ESTA BANDA". Nico González estuvo presente este domingo en el Más Monumental para alentar a su querido River y reveló su deseo de vestir la camiseta del Millonario.



📹 @RiverPlate pic.twitter.com/08Q9qsL8SA — SportsCenter (@SC_ESPN) July 23, 2024

En tanto, González había manifestado sus ganas de volver a vestir la camiseta de Argentinos Juniors. “Muchas gracias a todos por el apoyo de siempre. Algún día volveré, estoy segurísimo. Es uno de los sueños ahora que quiero cumplir. Entonces le mando un abrazo a todos”, aseguró tras ganar la edición 2024 de la Copa América. Ahora, River se le suma como competencia al club de La Paternal.

De todas formas, no es la primera vez que el delantero de la Fiorentina de Italia confiesa ser hincha del Millonario. “Sería muy lindo porque, si el día de mañana me toca vestir la camiseta de River y me ve mi hermano, se va a sentir muy orgulloso de mí porque él es muy fanático y se vuelve loco viendo cada partido. Sería cumplir un sueño”, comentó González en Bolavip en 2022, mientras al conjunto de Núñez lo comandaba Marcelo Gallardo.

Una mala noticia para River

Tal como informó LA NACION, el Millonario no podrá contratar a Valentín Gómez, el defensor central que iba a llegar como parte de un acuerdo con el City Group, debido a que no pudo pasar la revisión médica. El zaguero de 21 años hubiese sido el sexto refuerzo de River en el mercado de pases de mitad de año, tras la incorporación de Jeremías Ledesma, Federico Gattoni, Adam Bareiro, Franco Carboni y Felipe Peña Biafore.

Según reflejó el informe de la revisión médica, se cayó el pase debido a que el exjugador de Vélez posee cuestiones vinculadas a un síndrome meniscal en la rodilla izquierda, lo que generó que no esté en forma para cambiar de club.

Sin embargo, River ya hizo oficial la venta del lateral derecho Andrés Herrera al Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS). El defensor estaba en la mira de Fortaleza, de Brasil, pero finalmente el acuerdo llegó con la franquicia estadounidense.

LA NACION

Temas Nicolás González