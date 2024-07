Rodrigo De Paul contó el pedido que les hizo Lionel Messi ni bien ganaron la Copa América

Escuchar

Rodrigo De Paul, mediocampista de la selección argentina, visitó los estudios de Olga para dialogar con el programa Soñé que volaba, conducido por Migue Granados. En una extensa entrevista donde se tocaron muchos temas, el exjugador de Racing se adentró en lo que fue la previa y el postpartido ante Colombia, que le dio el título de la Copa América al combinado nacional.

Consciente del momento actual que vive el equipo en el plano mundial, De Paul contó algunas intimidades de lo que fue el encuentro ante Colombia y se focalizó en la figura de Lionel Messi, quien debió abandonar el campo de juego en el complemento, pero que aun así les dejó un mensaje grabado a fuego que el mediocampista contó con orgullo.

Adentrado en el ida y vuelta, De Paul inició su exposición explicando que a los equipos que ganan “siempre se les encuentra algo” y, bajo ese punto, sostuvo que en la previa hubo chicanas innecesarias hacia Messi y Ángel Di María.

“Nosotros jamás hablamos antes. Para nosotros la Eurocopa es increíble, en el Mundial juegan los mejores. Uno de Colombia antes del partido dijo que Messi y Fideo (por Di María) ya no eran lo mismo, que estaban grandes, todo eso lo escuchamos”, sintetizó De Paul acerca del runrún mediático que sobrevuela sus figuras.

La frase de Messi al equipo

Una vez concluido el partido definitorio, donde la Argentina se impuso por 1-0 con el gol de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario, De Paul continuó con la historia y explicó qué les dijo Messi.

La gran amistad que une a Rodrigo De Paul con Lionel Messi Instagram @rodridepaul

“Cuando terminó la final, vino Leo y lo primero que dijo fue: ‘Nadie carga a nadie, festejemos y disfrutemos lo nuestro’”, contó De Paul acerca de la actitud del capitán de la selección argentina, quien prefirió apaciguar las aguas y evitar cualquier conflicto que pueda empañar la celebración del equipo en los Estados Unidos.

La opinión de De Paul acerca del conflicto de Enzo Fernández

En su cuenta de Instagram, Enzo Fernández entonó una canción con tintes racistas contra los jugadores de Francia y eso ocasionó un fuerte debate. Con una posible sanción de por medio, el futbolista pidió las disculpas pertinentes, aunque el tema aún quedó latente.

Bajo este punto, Rodrigo De Paul se refirió al tema y, desde su punto de vista, opinó de cómo debería encararse el tema sin que escale cada vez más en las redes sociales. “Creo que hay lugares. Si una persona, si algún compañero de Enzo, como sucedió, se siente ofendido, la manera es llamarlo a él, no ponerlo en las redes sociales. Ahí hay un poco de malicia, o querer ponerlo a Enzo en un lugar que absolutamente nada que ver”, sostuvo el actual jugador del Atlético de Madrid.

Y cerró: “Es como hacer leña del árbol caído. Lo llamás y le decís: ‘¿Bolu**, qué pasó?’. Si vos tenés relación, hay gente con la que estás todo el tiempo en el vestuario. Dejar de seguir me parece al pedo. Lo llamás y le decís: ‘Che, mirá, nos podemos sentir afectados. ¿Por qué no ponés un mensaje pidiendo disculpas a la gente?’. Y se corta ahí el tema. No entiendo por qué tanto show”.

