El emotivo posteo de Nicolás González tras ganar la Copa América en los Estados Unidos

Escuchar

La selección argentina logró el máximo objetivo: ganar la Copa América en los Estados Unidos. Para ello debió superar varios escollos en el camino hasta llegar a la gran final contra Colombia.

En un partido atrapante, que debió estirarse hasta el tiempo suplementario, la Argentina venció por 1-0 a Colombia con tanto de Lautaro Martínez y de esta manera se consagró bicampeón del certamen sudamericano.

En cuanto al desarrollo del partido, Lionel Messi encendió las alarmas con una lesión que lo obligó a abandonar el terreno de juego en el complemento para el ingreso de Nicolás González, quien cumplió con creces las indicaciones que le dio el entrenador Lionel Scaloni.

El posteo de Nicolás González tras la obtención de la Copa América

Tras el partido y los desaforados festejos, el exjugador de Argentinos Juniors usó su cuenta de Instagram para mostrar su alegría por lo sucedido y posteó una imagen con los dos trofeos de Copa América obtenidos bajo el mando de Scaloni. “Bicampeones señoras y señores”, expresó González, quien tuvo un rol destacado en el último tramo del partido y se llevó los aplausos de los fanáticos que estaban en el Hard Rock Stadium.

A su vez, sus seguidores de las redes sociales lo felicitaron por su labor: “Perdón por haber dudado de vos Nico, a mí no me da vergüenza admitir que no confiaba en vos”; “Lo que jugaste hoy, no tiene ningún sentido”; “Entraste y la rompiste, Nico”; “Deja de correr Nico”; “Te amamos Nico, entraste re bien en el partido” y “¡Qué partido, Nico! Te pido perdón de rodillas hermano, la rompiste toda”, fueron las menciones más destacadas hacia el rendimiento del actual jugador de la Fiorentina que se ganó el cariño del público a base de sacrificio.

El emocionante posteo de Lionel Messi con las dos copas

Lionel Messi debió dejar la cancha en el complemento del partido con Colombia y su llanto desconsolado quebró emocionalmente a los hinchas. Sin embargo, con el empeño de sus compañeros y la cuota goleadora de Lautaro Martínez, la selección argentina se impuso en el Hard Rock Stadium y se coronó bicampeón de América.

En su cuenta de Instagram, La Pulga alzó los dos trofeos de América conseguidos en el último tiempo y se sacó una foto que quedará para la eternidad. “Una más”, agregó Messi en la postal para darle un tinte más épico a esta circunstancia deportiva que lo posiciona como uno de los mejores jugadores de la historia del deporte argentino.

La publicación de Leo Messi con las dos Copas América de su carrera. Foto/Instagram: @leomessi

Tras finalizado el encuentro, el rosarino recibió el afecto de sus seres queridos, quienes ingresaron al campo de juego y abrazaron al 10, quien llegó al escenario rengueando. Junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos Thiago, Ciro y Mateo, Messi festejó una nueva conquista con la selección argentina y se fundió en un abrazo con Lionel Scaloni, el director técnico que tomó las riendas del combinado nacional y le cambió la identidad para renovar las energías y conseguir cuatro títulos, entre ellos, el más destacado, la Copa del Mundo celebrada en Qatar en el año 2022.

LA NACION