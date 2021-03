“Operativo guardado”: aseguran que Matías Morla cambió su fisonomía por temor a agresiones en la calle

Tras la muerte de Diego Maradona, varias personas del círculo del astro futbolístico comenzaron a cuestionar la figura de Matías Morla. En los últimos días, luego de que se conocieran los audios en los que algunos de los allegados del ídolo deportivo se refieren al deterioro de su salud, la figura del abogado y exrepresentante de Diego quedó bajo la lupa. En Nosotros a la mañana, Lucas Bertero señaló que Morla está en “operativo guardado” y llegó a cambiarse el look para evitar el repudio social y posibles agresiones en la vía pública.

“Está en el operativo guardado”, definió Bertero en el magazine matutino de eltrece. “Dicen que está fuera de Buenos Aires, pero está en Buenos Aires. Y me dicen que ha cambiado un poco su fisonomía por la condena social”, añadió el periodista. “Ha cambiado su fisonomía para salir a la calle. Las pocas veces que sale, lo hace camuflado. Con gorra, capucha y un auto que antes no usaba. Tiene mucho miedo de que la gente en la calle lo linche”.

Dalma Maradona había anticipado la "condena social" de Matías Morla. Ahora, Lucas Bertero aseguró que el abogado "teme salir a la calle"

Según Bertero, el “operativo camuflaje” u “operativo guardado” es una orden de Víctor Stinfale, su jefe. Ambos, contó el periodista, estarían recluidos y se habrían “cambiado el look” para evitar agresiones en la vía pública. “No se va a hacer una cirugía plástica, pero tiene mucho miedo de salir a la calle”, señaló el periodista sobre la nueva vida de Morla.

La “condena social” de Matías Morla que anticipó Dalma Maradona

Semanas atrás, fue la hija mayor del astro del fútbol quien anticipó la “condena social” de Morla. Luego de intentar hacer un descargo en su cuenta de Instagram y, al ver que no podía mencionar al abogado porque la tiene bloqueada, publicó: “Más cagón no se consigue”. Y continuó: “Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velatorio de tu ‘mejor amigo’. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé, te lo hubiera explicado perfectamente”. La frase del letrado y apoderado del exfutbolista que desató la furia de Dalma tenía que ver con el impedimento por parte de la familia Maradona en que él se acerque al cementerio. “Nunca voy a olvidar por qué no pude participar del velatorio de mi mejor amigo, tu papá”, dijo Morla.

Sin ánimo de terminar allí el mensaje, la actriz expresó: “Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntas a mí, cara a cara. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social”.

LA NACION