Oscar Ruggeri celebró el pase de Enzo Fernández y pidió un premio para sus formadores: “Un millón de dólares”

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, celebró este miércoles el pase de Enzo Fernández al Chelsea, y pidió un premio para los formadores del futbolista surgido en las inferiores de River Plate. A la vez, destacó las virtudes del mediocampista campeón del mundo, y subrayó que le hubiese gustado que vistiera la camiseta de otro gigante de Europa.

En el pase de programas con F12, Ruggeri aseguró que Enzo “tiene una calidad tremenda”, y lo definió como un jugador “completo”. En esa línea, señaló que “hay pocos” futbolistas integrales como Fernández. En otro orden, dijo que le hubiese gustado que firmara con el Real Madrid. Su compañera, la periodista Morena Beltrán, coincidió con el Cabezón. “Uh sí, a mí también”, dijo.

Luego, en el comienzo de F90, el conductor Sebastián Vignolo hizo un editorial en el que destacó los trabajos de los clubes de futsal que también contribuyen en la formación de los jugadores, y que, en su opinión, deberían tener un rédito por eso. Después, se dirigió a Ruggeri, y le dijo: “Vos dijiste algo que me encantó y coincido, firmo abajo. Vos decís, el dinero que se vende a un futbolista... Quiénes lo formaron”.

Enfático, Ruggeri desarrolló su idea. “Eso lo recontra sigo sosteniendo, cada vez más. Enzo Fernández, ¿quién lo formó? En inferiores, los de River. Un millón. Sentá a todo los de inferiores. ¿Cuántos son? ¿20, 25, 30? Señores, acá hay un millón de dólares. Entonces les digo: este es un premio para ustedes por lo que han hecho”, reforzó.

Allí, Damián Manusovich aseguró que ese tipo de acuerdos deben ser estipulados previamente, idea con la que Ruggeri coincidió. “Entrarán 100 mil por otro (jugador)”, ejemplificó.

El exdefensor de la selección argentina dijo que ésta sería una buena manera de estimular a que los directores técnicos especializados en formar a juveniles mejoren la calidad de tiempo de trabajo, ya que muchas veces, se ven en la obligación de cambiar de clubes por cuestiones financieras.

“El de inferiores no tiene que salir corriendo porque tiene que ir a laburar a otro lugar para ver si puede llegar. Entonces, ¿qué va a hacer? Por ahí, a vos no te dejan escapar, no dejan que te pierdas, y hace que te diga: ‘Este zurdo tiene algunas cosas, vamos a mejorarlo, vení mañana y tarde, acá te quiero. Hasta la noche voy a estar acá'”.

Al mismo tiempo, el exjugador de Boca y River aseguró que “se está trabajando cada vez mejor” en este aspecto, pero pidió “incentivar” a las personas que realizan este trabajo. Y puso como ejemplo la transferencia de Fernández al Chelsea. “Los que formaron a Enzo escuchan 121 millones de dólares y están afuera: el que lo eligió, el que lo vio por primera vez...”, enumeró.

Enzo Fernández jugó poco más de seis meses en Benfica. Ahora, fue transferido al Chelsea tras consagrarse como el mejor jugador sub-21 en el último Mundial https://www.instagram.com/enzojfernandez/

Por último, Ruggeri amplió su pedido a otros ámbitos, y remarcó la importancia de que el esfuerzo tenga su recompensa material. “Premien. Cuando hay cosas que se hacen bien, hay que premiar a la gente. No en el fútbol: en todo. Hay que pagar el mérito”.

