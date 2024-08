Micaela Viciconte mostró el problema de salud que la aqueja y preocupó a sus seguidores

Escuchar

Si algo quedó en evidencia a lo largo de los últimos años es que Micaela Viciconte no tiene pelos en la lengua y no duda en hablar sin filtro sobre lo que piensa y siente. Supo enfrentarse públicamente con Flor Vigna y Gladys ‘La Bomba’ Tucumana, como así también con Natalie Weber y Laurita Fernández. Asimismo, tuvo varias idas y vueltas con Nicole Neumann, exesposa de su pareja Fabián Cubero.

En las últimas horas, hizo una publicación en redes sociales que no pasó inadvertida para sus seguidores, al contrario, les generó mucha preocupación. El posteo no estuvo relacionado con su familia ni con su día a día, sino con su estado de salud. Viciconte evidenció que sufre una dolencia y alarmó a más de uno.

En sus redes sociales Mica Viciconte comparte fotos y videos de su familia y también de sus proyectos laborales (Foto: Instagram @micaviciconte)

Mica Viciconte comparte gran parte de su día a día en Instagram, donde tiene más de tres millones y medio de seguidores. Suele mostrar sus jornadas de grabaciones de Ariel en su salsa (Telefe), sus salidas con amigas y las actividades familiares que comparte con Cubero, Luca, el hijo de dos años que tienen en común, e Indiana (15), Allegra (13) y Sienna (10), las tres hijas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann. Asimismo, publica varios videos de sus exigentes rutinas de entrenamiento.

Si bien la ex Combate trabaja activamente en el gimnasio para mantenerse sana y en forma, en las últimas horas evidenció que sufre de un fuerte malestar en la zona baja de la espalda. En sus stories de Instagram publicó una foto donde se la pudo ver sentada en su auto con cara de preocupación y una mano sobre la frente. “Dolor de lumbar”, escribió. De esta manera dio cuenta de su malestar físico.

Rápidamente, sus fanáticos se preocuparon y probablemente varios le enviaron mensajes por privado para preguntarle como se sentía y darle consejos.

Mica Viciconte evidenció que sufre de un dolor lumbar (Foto: Instagram @micaviciconte)

La influencer no hizo más comentarios al respecto; no reveló el origen del dolor ni cómo se encuentra, pero, de todas maneras, evidenció que pudo continuar con su agenda diaria. No obstante, dado que se ocupa activamente de su salud y bienestar, quizás ya se haya puesto en contacto con algún profesional para tratar el problema.

Mica Viciconte opinó sobre el video de Nicole Neumann maquillándose en la clínica tras dar a luz a su hijo

Fabián Cubero y Nicole Neumann se separaron en 2016 y hoy cada uno está por su lado. Él formó una familia con Mica Viciconte y ella acaba de ser madre de Cruz junto a su marido, Manu Urcera. Justamente, tras el nacimiento de su hijo, la jurada de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) fue foco de críticas y cuestionamientos por haberse maquillado y arreglado en la clínica antes de recibir el alta. Una de las que opinó al respecto, y con la honestidad que la caracteriza, fue la ex Combate.

En diálogo con Socios del espectáculo (eltrece) aseguró que tras su parto no le importaba como se veía, “lo más importante en ese momento era mi hijo” dijo y advirtió: “¡Que me importa lo que digan! Si salgo como una bolsa de papas... No soy una persona que tampoco se arregla mucho; soy mucho más relajada. Incluso para el bebé. Yo por seis meses no me puse perfume. Pero bueno, no somos todas iguales”.

La realidad es que la relación entre Cubero, Viciconte y Neumann fue tensa los últimos años y en todos sus conflictos las tres niñas quedaron en el medio. No obstante, en julio, el exmatrimonio pudo finalizar con el conflicto legal que arrancó hace ocho años. Ángel de Brito reveló en LAM (América) que llegaron a un acuerdo gracias al trabajo de sus abogados. Según comentó, el exfutbolista iba a cancelar la deuda de alimentos y se iban a levantar las medidas cautelares.

LA NACION