¿En qué andan? Las vacaciones de Cale Ruggeri, María Vázquez y sus días en Palm Beach y lo nuevo de Juana Tinelli y Jeta Castagnola

TODOS JUNTOS DE VACACIONES

No siempre es posible congeniar las agendas de todos, pero esta vez Oscar Ruggeri y su familia lo hicieron posible. El ex jugador de fútbol viajó a Montego Bay (Jamaica) junto a su mujer Nancy, sus hijos Candelaria y los mellizos Federica y Stepehan y sus nietos. Allí se hospedaron en el Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa y disfrutaron de la playa y todos los servicios del all inclusive 5 estrellas. “Cale” estuvo acompañada de su pareja, Nicolás Maccari, y su hija Vita, de 2 años. Como los tres cumplieron años en enero, los días de descanso en el Caribe se convirtieron en un excelente momento para celebrar con sus íntimos en un entorno soñado. La modelo y actriz confesó sus ganas de casarse con su novio desde hace seis años: ahora sólo falta poner la fecha.

Oscar junto a su mujer Nancy. ¿El detalle? Las ojotas oficiales de la selección argentina que lució el ex jugador

Con Nicolás y su hija Vita en una de las piletas del hotel 5 estrellas donde se hospedaron.

Cale posa espectacular en bikini durante sus días de descanso en el Caribe.

Nancy con sus nietos a orillas del mar.

Los Ruggeri al completo disfrutaron de unos espectaculares días de playas en los que, obviamente, el "fulbito" estuvo muy presente.

Vestido calado, bikini y gafas, todo en blanco. Cale posa con un canchero y sensual look de playa.

UN BUEN COMIENZO

Eufórico, sin acostumbrarse jamás a los triunfos, el fin de semana Adolfo Cambiaso se consagró campeón de la copa C.V Whitney, que da inicio al Gauntlet of Polo de Estados Unidos (como la Triple Corona en Argentina), con su equipo, La Dolfina Tamera, que completan Alejandro Poma, Matt Coppola y Diego Cavanagh. En la cancha 1 del National Polo Center de Wellington, se impusieron 11-10 ante Coca Cola. Además, Cambiaso fue reconocido como el MVP, el jugador más valioso del certamen, y su yegua Dolfina Carola fue reconocida como Best Playing Pony. Como siempre, en palenques estuvo firme alentando su mujer, María Vázquez, que dirigió la hinchada familiar. Y también se vio al ex futbolista Javier Mascherano, que se acercó a saludar al recordman.

Los integrantes de La Dolfina Tamera con una visita ilustre: De izquierda a derecha, Adolfito, Diego Cavanagh, Javier Mascherano, Matt Coppola y Alejandro Poma.

Con la bandera argentina en su casco, Cambiaso saluda al público.

Con total look calado, María Vázquez alentó a su marido con un conjunto de top y falda en crochet con flecos en el zócalo de Casa Nala que complementó con sandalias planas y anillos de Rokkus, su marca de accesorios.

PAREJA MODELO

Tras un cierre de año brillante, en donde se consagró campéon del Abierto de Polo Argentino con su team, La Natividad, Camilo Castagnola (22 años, diez de handicap) voló a Palm Beach, Florida, donde está participando de la temporada de polo mientras lo acompaña su novia desde hace dos meses, Juana Tinelli (22). La semana pasada, la pareja se animó a posar para la marca de ropa Rocío G, que este año eligió a Jeta como su nueva colaboración, e hicieron un video para redes donde se los ve circulando en un auto de alta gama y huyendo de los flashes. Juana, además, hizo fotos con la nueva colección.

Juanita y Jeta participaron en un video para la marca Rocío G. en el que se ve al polista al volante y a la hija de Marcelo Tinelli como copiloto.

Con mini de cuero y pantalón escocés. Juanita también hizo fotos para presentar la nueva colección.

UNA ESCAPADA AL CORAZÓN A LOS ALPES

Vacaciones de invierno en Europa, la excusa perfecta para que Jimena Buttigliengo armara las valijas por cuatro días y dejara Ibiza, donde vive, para irse a esquiar a Francia con sus hijos, los mellizos Willy Andrea y Lynda Rose (8) –frutos de su matrimonio con el desarrollador inmobiliario Willy Rizzo–. La modelo y actriz eligió la exclusiva localidad de Megève para instalarse con sus herederos en un refugio con espectaculares vistas a la montaña. Con temperaturas bajo cero, pero con el cielo totalmente despejado a su favor, los tres aprovecharon a full las pistas de una de las estaciones de esquí más fabulosas de Europa.

Jime posa con suéter Fusalp, pantalones L’Agence, botas Moonboots, bandana de cashemire Kujten y anteojos de sol Saint-Tropez.

Los mellizos, felices durante la escapada bajo cero.

Jime eligió suéter y pantalón de Fusalp, campera North Face y botas Dior, que complementó con gorro de piel y anteojos de sol.

Lynda Rose durante un paseo por las calles de Megève también sumó a su look un gorro de piel.

Willy Andrea, equipado y listo para subirse a la aerosilla.

LA TRIBU DE VALERIA SIGUE GIRANDO

Los cuatro hijos de Valeria Mazza (53) y Alejandro Gravier (62) se acostumbraron a la vida itinerante desde la cuna. Y ahora, ya todos crecidos, la rutina funciona igual. Tras Navidad, Año Nuevo y algunos días esteños de playa (las vacaciones en Finca Valeria son sagradas), la tribu se divide sus destinos de acuerdo con sus agendas, casi todas con rumbo europeo. En Madrid, el 23 de febrero, Benicio festejó sus 20 años con sus padres y dos de sus hermanos, Balthazar y Taína. La celebración, organizada por el Public Relations Gaby Álvarez, empezó en el restaurante Ceferino (con exquisita comida y torta, de postre, para soplar las velitas) y siguió en Malevo, el club del lugar. El dancing fue al ritmo de una argentina, la ex modelo y DJ Daniela Urzi. Tras los festejos, volaron a Milán para asistir a la Semana de la Moda, un rito que Valeria cumple desde hace tres décadas. Los primeros tiempos fueron para brillar sobre la pasarela y hoy lo hace desde el front row con sus herederos. Taína, la más chica y mimada, fue de la partida, aunque volverá pronto al colegio Northlands, donde áun cursa la secundaria.

Un posado familiar con el homenajeado en el centro y dos de sus hermanos, Taína y Balthazar, que vive en España.

La noche siguió con baile en Malevo, donde la argentina

En total black y abrigados, Valeria, Alejandro Gravier y Taína sonríen a cámara en Ceferino, el restaurante madrileño donde festejaron el cumpleaños de Benicio.

El Public Relations Gaby Álvarez junto al matrimonio Gravier-Mazza.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Cortesía @lamesazarg/storylab

