Furia asistió a un evento benéfico en Uruguay y terminó a los gritos

Gracias a su paso por Gran Hermano (Telefe), Juliana Scaglione, conocida como Furia, ganó gran popularidad. Por su personalidad, se convirtió en una de las jugadoras más polémicas de la competencia, dado que es dueña de un carácter fuerte y protagonizó varias discusiones con sus compañeros. Pese a que en más de una oportunidad dejó en claro que eso fue parte de un personaje, ahora lo puso en duda, ya que quedó envuelta en un escándalo en la ciudad de Montevideo, Uruguay: fue invitada a una cena benéfica y terminó insultando a los periodistas.

La joven deportista, que no es la primera vez que protagoniza un momento de este estilo, asistió a la 45° edición de la “Cena de Famosos”, donde distintas celebridades y personas del mundo del espectáculo son invitadas para servir las mesas durante la gala y recaudar dinero que luego será donado a una fundación benéfica. En ese contexto, la exhermanita dio mucho de qué hablar, ya que comenzó a gritar e insultar durante la alfombra roja.

El tenso momento de Furia en plena gala benéfica

Furia se negó a hablar con los periodistas argentinos y protagonizó un escándalo (Instagram: @furiascaglione)

Todo se dio en la previa de la cena, cuando los invitados hablaban con la prensa local y posaban para los fotógrafos. En ese marco, Juliana fue parte de un tenso momento tras ver la presencia de medios argentinos. Por lo que se pudo ver en los videos que se viralizaron en redes sociales, la influencer se negó a dar declaraciones y tampoco quiso posar para ellos. La situación se intensificó aún más cuando les solicitó a los fotógrafos que eliminaran tanto las fotos como las notas que habían hecho, advirtiendo que abandonaría el evento si no accedían a su petición.

En uno de los videos que publicó la cuenta de X El Ejército de LAM, se la puede ver a Furia atravesando de punta a punta la alfombra roja, haciéndoles gestos de burla a los periodistas y negándose a ser entrevistada por ellos.

Luego, dentro de la fiesta, les dijo que borren el contenido que tenían sobre ella y se negó nuevamente a hablarles. “No me podés perseguir, no me podés grabar, dame tu cámara”, se la escucha decir enojada y agrega: “Borra eso, pendejo de mi...”.

El contundente descargo de Furia tras lo ocurrido

“Dejo un poco de todo lo vivido estas 24 hs en Uruguay, país hermoso de gente bella que no lo digo solo por el recibimiento sino por el amor que tienen hacia mí. Me quedé unas horas en Plaza Independencia con los y las furiosas, me llenaron de amor, de afecto y buena energía. Por la noche realicé la acción benéfica en el evento más grande, la cena de famosos, en donde conocí figuras increíbles, estuve sentada en una mesa con figuras tan importantes, como Walter (Vazquez) y Roberto Piazza. No lo podía creer“, comenzó diciendo Furia, agradeciéndole a sus seguidores por el apoyo constante.

El fuerte descargo de Juliana tras el evento (Instagram: @furiascaglione)

Luego, aprovechó para darle las gracias a los organizadores que la invitaron e incluso a la prensa que se hizo presente para cubrir el evento. De todas formas, apuntó contra los medios argentinos. “Excelente, salvo por América TV que siempre quiere arruinar todo”, lanzó, sin filtro. “Y agradecer enormemente a los agentes de seguridad que me ayudaron a que LAM deje de hostigarme, como lo suele hacer en Buenos Aires. Imagínense lo importante que soy que hasta vinieron a Uruguay a maltratarme, les deseo mucha paz y brillo a ellos porque no lo tienen. Y ojalá aprendan a que tienen que trabajar duro por el raiting”, expresó, y luego los chicaneó: “Porque solamente para levantar sus redes me tienen a mí. ¿Qué lástima no? ¿No se les ocurre otro tipo de contenido? Ah no. No tiene buenas ideas. JAJAJAJJAJAJAJAJA”.

“¡Lo pasé tan pero tan bien! Que no podrán ni siquiera opacar mi sonrisa. ¡Gracias Uruguay, por tanto! ¡Nos vemos pronto!”, cerró.

