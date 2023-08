escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, emitió este lunes una contundente opinión respecto del futuro de Darío Benedetto en Boca Juniors. El delantero, de 31 años, jugó de titular en el encuentro del conjunto xeneize frente a Sarmiento, malogró un penal y terminó entreverado con un jugador rival, ni más ni menos, que el hijo de Marcelo Gallardo, Nahuel.

Al analizar el desempeño del Pipa frente al “Verde”, Navarro Montoya consideró que el centro atacante “no está bien, no está feliz y no se siente cómodo”. A su turno, Vignolo admitió que, tal vez, al verse en la formación del partido, “se sintió relegado”, ya que el compromiso más importante el equipo de Almirón lo disputa el miércoles por la Copa Libertadores. “Total”, lo acompañó Ruggeri al relator en su opinión.

A su vez, repararon en que Benedetto tomó el balón para patear el penal en favor de Boca, algo que fue puesto en cuestión por los periodistas del programa, habida cuenta de los malos antecedentes desde los 12 pasos del Pipa en los últimos tiempos (especialmente, el año pasado contra Corinthians por la Copa Libertadores, cuando pifió dos tiros).

Sin embargo, Ruggeri cuestionó esa visión y dijo que a Darío le correspondía hacerse cargo del penal. Allí, Vignolo le recordó que alguna vez “Tevez no fue a patear un penal”. “Bueno, no importa, Tevez es un monstruo, era un crack”, lo diferenció Oscar.

Darío Benedetto erró un penal y casi es expulsado en el final del partido contra Sarmiento Walter Manuel Cortina

Luego, el exdefensor de la selección argentina analizó el alicaído presente futbolístico del jugador formado en Arsenal de Sarandí. “Hay un montón de cosas que se juntan. Se forma un equipo que no es el titular, y de pronto estás vos. Benedetto es groso, viste, entonces, está afuera de los titulares, los titulares están mirando el partido en la casa, descansando para el miércoles jugar la final que tienen que es una final-final”.

Después, se refirió a la forma en que, en su época de futbolista, se referían a los jugadores que estaban relegados en la consideración por los DT’s. “Antes, nosotros les decíamos ‘te llevaron al carrito de pescado’. Los cargábamos”.

Luego, Vignolo le hizo una punzante pregunta a Ruggeri: “¿No creés que le conviene un cambio de aire a Benedetto?”. Sin dudarlo, Oscar contestó: “Yo se los dije acá cuando estaba llegando Cavani, no te lo digo hoy. Cuando dijeron ‘firmó Cavani’, se tiene que ir Benedetto. Para mí, era ahí. Cuando llega una figura así en tu puesto...”.

A continuación, Oscar comparó el caso de Benedetto con lo que le tocó vivir a él cuando Passarella volvió a River. “Cuando me voy de River, yo sabía que venía Passarella, y entonces dije ‘listo, me van a vender, sí o sí me tienen que vender’. Yo sabía que si yo me iba, llegaba Passarella. Si viene Passarella, no te ponen y juega con otro central, ¿cómo me recupero?”, graficó.

En tanto, indicó que a Benedetto “se le juntó todo”: “Líos personales, que no la mete que agarra la pelota patea el penal. Todo eso, lo lleva a la casa. No me digan que solucionó todo, este chico no solucionó nada”, sentenció. Días atrás, en una entrevista con Equipo F (ESPN), Pipa aseguró que había dejado atrás sus problemas privados.

En cualquier caso, Benedetto mostró una pálida imagen en la tarde dominical, y todo indica que no será titular en el decisivo encuentro del miércoles por Copa Libertadores frente a Racing. En su lugar, se espera que esté la flamante incorporación de Boca, Edinson Cavani.