Oscar Ruggeri reveló el secreto que le contó el papá de Julián Álvarez durante el Mundial: “Eso es tremendo”

Después de Lionel Messi, Julián Álvarez fue el máximo goleador de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022. Además, La Araña juega en uno de los mejores equipos del globo, Manchester City. Este miércoles, el comentarista deportivo Oscar Ruggeri contó una anécdota relacionada con el joven delantero, y que le relató el padre del futbolista formado en River Plate.

En una entrevista que le concedió Ruggeri al periodista Fernando Mancini, conductor del programa Acá hay buen fútbol (Radio La Red), contó que, durante el transcurso de la Copa del Mundo, tuvo la oportunidad de hablar con el papá de Julián Álvarez. En relación a la sociedad futbolística que formaron el atacante y Messi, lanzó: “Cuando son fenómenos así, ¿qué querés?”.

Además, con suficiencia, Ruggeri recordó que Álvarez fue “criado por Gallardo”. Acto seguido, procedió a dar detalles de su conversación con el papá del futbolista de 23 años. “En el medio del Mundial, fuimos a jugar con ‘Bati’, nos juntamos con un montón de jugadores, y estaban los papás de Julián,” explicó, en relación al encuentro amistoso televisado que disputaron para la señal deportiva ESPN.

“Hablando, yo le pregunté al papá, y me contó una anécdota. Resulta que le preguntó a su hijo: ‘¿Por qué vas y chocás a todos los defensores por más de que no llegás?’. A lo que le respondió: ‘Papi, porque quiero que sepan que así va a ser todo el partido’. Eso es tremendo para los defensores. ¿Sabés lo que es bancarse a un pibe que te esté encima, que te choque, que te presione, que no te deje tocar la pelota? Si le errás, sabés que te lleva por delante. Es de locos, es bárbaro”, lo destacó el exdefensor.

Oscar Ruggeri habló con el papá de Julián Álvarez durante el Mundial: qué le dijo Captura ESPN

Luego, se puso en su rol de defensor, y recordó qué le sucedía cuando tenía que enfrentarse a delanteros “insoportables” como Álvarez. “Cuando tenías estos tipos encima; que te presionan, que no te dejan. Vos sabés que, donde fallaste una vez, no te perdonan estos pibes. Y Julián, la verdad, nos sorprendió”, completó.

Por otra parte, Ruggeri también se tomó el tiempo para destacar a otras de las grandes figuras de la selección en Qatar. En ese sentido, calificó como “sorpresas” a los mediocampistas Enzo Fernández y Alexis Mac Allister: “Si armábamos un equipo de la selección antes de irnos, y... yo no sé si poníamos a uno de estos tres. Era difícil. Pero estos (NdeR: por los técnicos de la selección) lo encontraron. Ya lo conocían”.

En esa línea, evocó el clima que se vivía cuando se conoció la noticia de la lesión de Giovani Lo Celso, sindicado como el gran socio de Messi en la selección hasta antes de la cita máxima, para poner en valor la participación de Fernández en el Mundial. “Apareció este chico haciendo lo mismo, increíble”, cerró.

Enzo Fernández fue transferido al Chelsea en una cifra récord después de su inolvidable actuación en Qatar 2022

Después del Mundial, Fernández fue vendido al Chelsea en 121 millones de Euros. En tanto, Julián Álvarez todavía pelea por un lugar en el once titular del equipo dirigido por el catalán Pep Guardiola.

