“¿Por qué gritás?”: el picante debate entre Horacio Pagani y Federico Bulos que provocó tensión al aire

escuchar

Los columnistas de Pasión por el fútbol (eltrece), Horacio Pagani y Federico Bulos, debatieron este domingo por la noche sobre el rendimiento que mostró el primer equipo de Boca Juniors en las dos primeras fechas de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en los encuentros que disputó ante Atlético Tucumán y Central Córdoba, en el estadio Alberto J. Armando. El conjunto xeneize ganó 1-0 en su debut, y empató sin goles frente al Ferroviario en la segunda fecha.

Sin embargo, aún, el rendimiento de Boca genera discusiones entre los periodistas que forman parte de los distintos programas de televisión. Este domingo, por la noche, quien cuestionó el carácter de los dirigidos por Hugo Ibarra fue el periodista Federico Bulos. “La gente de Boca tiene ganas de ver a un equipo que someta al rival, y puede hacerlo, tiene jugadores”, señaló el relator y nombró, con su estilo, a dos futbolistas que, en su opinión, deberían ingresar en el once inicial.

“‘Changuito’ (Zeballos) es un gran jugador, joven, prometedor... Equi Fernández, lo mismo”, enumeró. Casi como un hincha, después, añadió: “¡Vamos viejo, es Boca, hay que mover un poquito!”. Acto seguido, Pagani intervino en el debate para citar a otro futbolista del conjunto xeneize que tampoco es titular, y lo hizo con un toque de sarcasmo. “Hay alguien que me parece que está detenido e incomunicado: (Luca) Langoni. Creo que está preso”. “Sí, lo secuestraron”, lo siguió Bulos en su picardía.

Luego, Bulos indicó por qué no jugaría Langoni, y lo atribuyó al sistema: “No debe tener lugar porque se lesionó Villa. Pone cuatro medios”. A la vez, agregó que, “con (Sebastián) Villa adentro y un nueve, es indiscutible que juegue así”. En ese momento, Pagani se permitió cuestionar la idea de su colega, y le dijo, en relación al delantero colombiano: “¿Por qué Villa y un nueve? ¿No puede jugar otro?”.

El cruce entre Horacio Pagani y Federico Bulos por el rendimiento de Boca

Allí, Bulos dijo que “poder, puede”, pero que “el estilo es ese”. Con un elevado tono de voz, completó: “Entonces, a partir del estilo, si vos ponés cuatro medios, (Juan) Ramírez, el cinco y (Oscar) Romero, ¡no puede jugar Langoni, no entra!”. Intrigado, y en calma, Pagani le retrucó a su compañero: “¿Por qué gritás?”. “Porque me apasiono, me caliento”, replicó el Negro.

Tras un breve interregno, Pagani retomó el hilo de la conversación, y lanzó: “Iba a decir que yo no soy técnico. Cada técnico forma los equipos como quiere, pero con dos volantes que tengan capacidad de marca y distribución, como (Alan) Varela y Equi Fernández, por ejemplo, pueden jugar Romero y tres adelante: Langoni, un nueve y Villa”. En concordancia con su compañero, Bulos replicó: “Estoy de acuerdo, hay que sacar a Ramirez y a Pol (Fernández)”.

Por último, el experimentado cronista aclaró que no es entrenador, pero igualmente, decidió esbozar su opinión deportiva. “Yo no sacaría a ninguno, porque yo no saco a jugadores, soy periodista. No saco jugadores”. Con chicana, Bulos le preguntó a Pagani: “¿Por qué con tanto cuidado?”, con respecto a la precaución que tomó para emitir su declaración.

LA NACION