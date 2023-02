“¿Qué me hacés así?”: el inesperado ida y vuelta entre Oscar Ruggeri y Miguel Simón

escuchar

Los columnistas de Equipo F (ESPN), Oscar Ruggeri y Miguel Simón, protagonizaron este lunes por la noche un particular intercambio, vinculado a la manera de denominar a los futbolistas que dejan la actividad. Según el Cabezón, los jugadores nunca dejan de serlo, mientras que el periodista consideró que cada uno puede llamarse como le plazca.

El invitado del día era el exfutbolista Darío Cvitanich, que se retiró de la actividad profesional en 2022. Luego de que el conductor del ciclo, Sebastián Vignolo, presentara al jugador surgido en Banfield, Ruggeri lo elogió: “¡Nueve! ¡Goleador!”. Tímido, y cabizbajo, el delantero campeón con Racing Club procedió a corregirlo: “Ex”. Indignado, Ruggeri vociferó: “¡No!”.

De buen humor, Cvitanich le siguió el juego a Oscar y dijo: “Ah, está prohibida la palabra ‘ex’. Lo he escuchado”. Acto seguido, el Cabezón le señaló: “Sos jugador, vos”. Dándole la razón, Cvita agregó: “Toda la vida. Es verdad”. Sin embargo, ante la pregunta de Vignolo sobre si sentía como tal, el exdeportista se desdijo: “No. Ahora, ya no”. Darío colgó los botines en junio del año pasado.

Fuera de plano, en ese momento, se lo escuchó a Ruggeri decir: “¿Qué me hacés así?”. Luego, el periodista Miguel Simón apareció en cámara, y se hizo cargo de su inexplicado gesto. Y dijo: “Cada uno puede rotularse como quiera, y respeto al que diga que es jugador. Yo, si no estuviera ejerciendo el periodismo por mucho tiempo...”.

#ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus



"NO JUGUÉ MÁS AL FÚTBOL DESDE QUE ME RETIRÉ"



Darío Cvitanich nos contó un poco de su vida tras dejar el deporte en forma profesional.



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/kKBErirbpn pic.twitter.com/7g5XbMx6L6 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 7, 2023

Antes de concluir su idea, Oscar lo interrumpió y le remarcó, a los gritos: “¡No! Nunca escuché experiodista. Son periodistas, ustedes”. A contramano de su compañero, Simón dijo: “Si supiera que no lo voy a ejercer más...”, dando a entender que no se denominaría periodista si no estuviera en actividad. Apasionado, el exdefensor le contestó: “No sabés si no lo ejercés”.

A su turno, Simón recordó que: “A diferencia del futbolista, cualquier otra profesión te permite volver”, mientras que el futbolista “no puede volver a jugar al fútbol profesional. Seguidamente, Ruggeri destacó que si “te retiras” pero “te falta Platini” (en relación al dinero), ¿sabés cómo volvés?”.

Por último, Simón aclaró que respeta “al que quiera llamarse o futbolista, exfutbolista o como quiera llamarse”. Intransigente, Ruggeri dio por terminado el intercambio de opiniones reiterando su punto de vista sobre le tema: “Somos futbolistas”.

El retiro de Cvitanich y las semejanzas con Ruggeri

Sobre su retiro, Cvitanich contó: “Creo que me retiré al momento justo. Miro fútbol, me gusta hablar de futbol. No lo hice más como deporte. Sí he entrenado. Me dediqué un poco al pádel”.

Al mismo tiempo, indicó que sí extraña entrenar, aunque admitió que el gimnasio “le aburre”. “Necesito hacer algo grupal, o algún deporte”. Ruggeri coincidió con Cvita y desestimó hacer actividad física en soledad: “Yo soy igual. Si no entreno con grupo... Salir a correr como un loco sólo...”.

Darío Cvitanich, en su último partido como jugador profesional Alfredo Luna - télam

Asimismo, el exdelantero contó que el futbolista, cuando deja el profesionalismo, atraviesa por un duelo; en su caso, explicó, pudo hacerlo en los últimos años de su carrera, y reveló que pudo elegir “cómo, cuándo y dónde” dejar el profesionalismo.

También admitió que en los últimos meses, cuando ya había decidido que serían sus últimos seis meses como profesional, “ya no iba con tantas ganas a entrenar”. Oscar explicó que le sucedió lo mismo: “Cuando iba para Lanús, un día me paré y dije: ya está”.

LA NACION