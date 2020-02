"Gracias TAS por disfrazar la falta de público", dijo Migliore Crédito: Captura Instagram

El fallo del TAS sobre la final de la Copa Libertadores de 2018 se dio a conocer ayer y nada va a modificar lo que River ganó en Madrid por 3-1.

El que se tomó con humor toda la situación es Pablo Migliore. El exarquero de Boca disparó contra la gente del conjunto de Núñez. En esta oportunidad, se burló de River y en su cuenta de Instagram escribió en una historia: "Gracias TAS por disfrazar la falta de público con una sanción".

La burla de Pablo Migliore luego de conocerse el fallo del TAS Crédito: Captura Instagram

La burla de Migliore se debe a que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo recibió el castigo de jugar a puertas cerradas dos partidos en la edición 2020 de la Libertadores. Además, se le suma uno por haber usado bengalas en las semifinales contra Boca en la edición 2019. De esta manera, jugará toda la fase de grupos sin su gente.

Boca recurrió al TAS luego del partido de vuelta de la final de la Libertadores de 2018 que no pudo jugarse el 24 de noviembre. El TAS aclaró que no se cambiará el resultado de aquel duelo disputado en el Santiago Bernabéu. Además, no hubo resarcimiento económico para Boca, como habían pedido y solicitado desde el xeneize.