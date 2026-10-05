Agustín Tapia y Arturo Coello no se detienen: décimo título de la temporada de Premier Padel y un punto de “dibujos animados”

Arrollador. El momento de Agustín Tapia y Arturo Coello, la mejor pareja del mundo, es un ejemplo claro de por qué están en la cima de la disciplina. En el Premier Padel de Rotterdam P2 impusieron toda la autoridad, sacaron en dos sets (6-3 y 6-2) a Franco Stupaczuk y Jon Sanz, sumaron su décimo título de 2026 y ya explotan sus vitrinas, porque acumulan 41 trofeos juntos en la era Premier Padel.

La inédita final del Rotterdam P2 prometía un espectáculo de alto vuelo y así se dio. Más allá de que el duelo se terminó en poco más de una hora, dejaron puntos increíbles y en el comienzo del encuentro, con el juego 2-1 en favor de Stupaczuk y Sanz, apareció toda la genialidad de Tapia para hacer estallar al público con una acción de “dibujos animados”, como lo calificó la transmisión oficial española de la final en Países Bajos.

TAPIA COELLO

La cuenta oficial de Premier Padel fue clara en su mensaje al describir lo que fue el punto que ganaron Coello y Tapia: “Sin querer, pero completamente imparable”. Es que, después de varias recuperaciones de la pelota saliendo de la cancha, los cuatro jugadores corriendo de un lado para el otro para mantener vivo el punto, el catamarqueño cerró el game y consiguió el quiebre para poner el partido 2-2 con un revés que fue tan perfecto que ni la red lo pudo detener y hasta la pelota salió por la puerta para que deliren todo en Rotterdam. “¡Uh, mirá por dónde sale esa bola!. Increíble lo de Agustín Tapia", fue la reacción del relator en la transmisión argentina del partido.

El dominio de Tapia y Coello es tan impresionante, que la cosecha de los diez títulos en lo que va de la temporada comenzó con el Riyadh P1, en Riad, Arabia Saudita, y siguió con Cancún P2 de México, BNL Italy Major de Roma, Valencia P2, Valladolid P2, Burdeos P2, Málaga P1, London P1, Paris Major disputado en Roland Garros y Rotterdam P2.

Esta victoria en Países Bajos es la tercera consecutiva de la pareja número uno del mundo y el éxito en Rotterdam también les permitió extender la ventaja sobre Galán y Chingotto en la carrera por el primer puesto. La final ganada les permitió ampliar a 1.780 puntos la ventaja sobre sus principales perseguidores. Para dimensionar lo que hacen Tapia y Coello hay que revisar las estadísticas, porque en este 2026 ya acumulan 10 títulos en 15 finales, y en 2025 celebraron 13 conquistas sobre 18 definiciones.

Agustín Tapia y Arturo Coello, imparables en Rotterdam

“El objetivo nuestro está claro. Pensamos en el día a día más que semana a semana. Este torneo nos sirve mucho para todo lo que planificamos. Queremos mantenernos arriba y sabemos lo complejo que es cada paso. Todavía queda mucho en la temporada y no podemos relajarnos en ningún momento”, dijo Agustín Tapia, tras finalizar el partido.