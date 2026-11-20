El dólar es un termómetro de estabilidad en la Argentina. Fácil, entonces. Si el mercado duda si alcanzan, a la vez, para pagar la deuda y proteger a los ahorristas en tiempos de elecciones, si la oposición abre la puerta a defaultear o si el billete está barato mientras los grandes socios comerciales —Brasil— deprecian su moneda, el dólar sube. También sus variantes para fugarse del país. El riesgo país no se queda atrás y asciende.

Ese movimiento estaba previsto para 2027, cuando se elige presidente, pero se adelantó. Arrancó esta semana. “Si no te cuidás y estás frágil, hay un vientito y te resfriás. El Fondo dijo que acumulemos reservas justamente por esto”, advirtió un veterano profesor. “Pero no hay corrida”, replicó un analista financiero. “Punto para el orden fiscal y política monetaria dura. Con este escenario, antes terminabas en la B”, agregó el hombre que lamentó que el Gobierno no volviera a mercado en junio, con un riesgo país en 400 puntos.

¿De qué escenario habla? En la última reunión del G20, el ministro de Economía, Luis Caputo, les dijo a sus pares que hay países con alto déficit fiscal que tienen que financiarse en un contexto de guerra (con suba del petróleo) y alza de tasas. A eso se sumó, por caso, que el Nasdaq cayó 20% en el mes porque hay dudas sobre una posible burbuja con la IA. “Hoy es un baño de sangre”, ampliaron en el quinto piso del Palacio de Hacienda.

Además, la ayuda financiera a la Casa Rosada de los EE.UU. de Donald Trump, principal aliado de Javier Milei, quedó condicionada por la brutal derrota en las elecciones intermedias. La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva derivó en una depreciación del 10% del real en el último mes. En la Argentina, el tipo de cambio real multilateral está a nivel de marzo de 2025, antes de la salida del cepo. El 30% de las exportaciones de bienes industriales terminan en Brasil.

“Es una combinación diabólica”, definió el inversor, que agrega el retraso libertario por generar músculo político de cara a las elecciones.

Pero existe también lo que podría llamarse “riesgo libertario”. Vale un recuerdo. La Argentina era un polvorín cuando Caputo trajo una idea ante empresarios en un hotel de Puerto Madero en 2024. Allí destacó la relevancia que tenía para la economía la palabra de los ministros en los países que habían tenido éxito. Los mercados, dijo, se movían siguiendo sus señales. Respondían al poder de moldear las expectativas gracias a la credibilidad. En la Argentina, cuestionó entonces, los gobiernos siempre corrían de atrás.

Milei y su equipo lograron construir su track record. Hubo pronósticos oficiales que se cumplieron: llegó el equilibrio fiscal y los precios bajaron. El mercado comenzó a creer en un relato oficial que se convirtió en hegemónico y desautorizó miradas alternativas. Pero esa magia sufrió un desgaste por señales malhabidas vinculadas a decisiones políticas y económicas.

Esas malas señales que contribuyen al castigo sobre los bonos argentinos son varias y todas impactan sobre una misma materia: la confianza. No es poco. De ese combustible se alimentan los tres motores que tiene el Gobierno para empujar la economía: la inversión, el crédito y la baja de la inflación.

Por caso, una reciente: ¿cómo termina de leer el mercado la “victoria” pírrica del Gobierno para obtener un dictamen y avanzar en suspender las PASO? Ese esfuerzo superlativo de varios meses para reformar las reglas electorales puede sugerir que con el andar económico del Gobierno no alcanza para ganar.

Javier Milei y Luis Caputo Santiago Oroz

El “riesgo kuka”

Otra repite un desliz de tiempos de Cambiemos. El equipo económico se encargó de justificar que la corrida del dólar y la abrupta suba de tasas de 2025 que paralizaron la economía y empujaron la inflación respondieron al “riesgo kuka”. Esa terror autogenerado ahora exacerba el peligro del retorno del kirchnerismo, pese a que el oficialismo repite que Milei ganará en primera vuelta. El problema es que las encuestas, como la de la prestigiosa Atlas Intel, dicen que el 60% de los argentinos quiere un cambio y afirman que la imagen oficial se deterioró tanto que Cristina Kircher encabeza el ránking.

En el Gobierno juzgaron como una virtud que Milei no se mueva de sus dogmas. Sin embargo, varios funcionarios, empezando por el viceministro de Economía, José Luis Daza, llegando hasta el mismísimo Presidente, se encargaron de decir que los resultados no son los esperados. El mercado podría preguntarse, ¿puede lograr resultados distintos una economía que entrará en recesión de cara a las elecciones si la decisión del Gobierno es el inmovilismo, o sea, “atarse al mástil” o “morir con las botas puestas”?

Tanto Milei como Caputo hablaron de una “bazuca de dólares” para enfrentar posibles corridas en el año electoral. En este caso, no sólo dejaron dudas la precisión —primero hablaron de US$75.000 millones y luego de US$125.000 millones—, sino la magnitud del “arma” necesaria. En el mercado son varios los que reflexionan —tras esa revelación oficial— qué tipos de movimientos se esperan en el barco en 2027 si es necesario tener semejante refuerzo.

Si la estabilidad oficial es estable, los fundamentos del programa son sólidos, el dólar “flota” y no está atrasado, ¿por qué sigue existiendo un cepo para empresas? Viejo dogma sin respuesta clara que genera grandes debates.

Volviendo a la primera señal: una oposición fracturada y el fin de las PASO ayudaban, se cree, a dar una respuesta clara a la principal pregunta que hacen los inversores al equipo económico en cada viaje: “¿Gana Milei?” Sin embargo, las tensiones con Patricia Bullrich y el internismo permanente entre Santiago Caputo y Karina Milei profundizan un manto de dudas, no ya sobre la oposición, sino sobre los movimientos que se dan dentro del propio oficialismo. Las primarias abren otros interrogantes entre inversores: ¿una PASO en la derecha, probablemente ganada por Milei, no hubiera unificado ese espacio atando a Bullrich, pero también a Mauricio Macri detrás del libertario?

El último error no forzado es el más popular. Si finalmente no entramos en “los mejores 18 meses de las últimas décadas”, como se vaticinó para una economía que probablemente entre en recesión, ¿por qué los inversores deberían creer en que “Milei ganará en primera vuelta”? El dinero es desconfiado. Por eso se compran dólares y se venden bonos argentinos.