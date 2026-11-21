El defensor de Porto Francisco Moura marcó un insólito gol en contra que significó el empate de Club Deportivo Unión Paredes en el enfrentamiento entre ambos equipos por los 16vos de final de la Copa de Portugal. Pese a la fatídica jugada, los Dragones pasaron de ronda.

En el video, que rápidamente se viralizó, puede verse al delantero brasileño Erik Santana encabezando un ataque de Unión Paredes sobre la banda derecha y, al sobrepasar la marca de Seko Fofana, encara en dirección al arco de Porto.

Una vez dentro del área, Santana dispara a portería y la pelota da contra la humanidad del arquero de Porto, Claudio Ramos. Tras la atajada, el balón queda boyando en el área chica y es allí donde Moura le da de lleno con su pierna izquierda en dirección de su propio arco anotando el gol en favor de Unión Paredes.

El insólito gol en contra de Francisco Moura

Tras el gol en contra, el defensor se arrojó al césped con las manos en su rostro, en evidente gesto de incredulidad. Mientras permanecía acostado, quienes se acercaron a contenerlo fueron el propio Ramos y el ex-Boca Alan Varela, que lo levantaron del césped.

En solidaridad con el jugador, varios futbolistas de Porto imitaron a Costa y a Varela y se acercaron a Moura para darle ánimos. Pese a la solidaridad de sus compañeros, el defensor quedó tan afectado tras la jugada que rompió en llanto y pidió el cambio, siendo reemplazado por Jan Bednarek.

En un encuentro mucho más disputado de lo previsto para el equipo dirigido por Francesco Farioli, los Dragones se adelantaron en la primera mitad a través de Fofana, pero el conjunto visitante —y líder en la tercera división portuguesa— logró igualar el marcador en el complemento gracias a la ayuda de Moura y así forzar la prórroga.

Lionel Messi ante Francisco Moura (imagen de archivo) FEDERICO PARRA - AFP

Farioli presentó un once alternativo con ocho cambios respecto al partido anterior de liga, dando minutos a jugadores como Nehuén Pérez, Varela y Ramos. Este último en reemplazo del arquero titular, Diogo Costa.

Sin movimientos en el tiempo extra, la eliminatoria se definió desde los doce pasos, donde el Porto fue más efectivo. A favor de los Dragones marcaron Santiago Giménez -quien abrió la serie con un disparo potente que el arquero rival alcanzó a rozar-, Bednarek y Victor Froholdt.

Por su parte, para el pesar de los simpatizantes de Unión Paredes, Ramos detuvo los disparos de Gustavo Fernandes, David Veiga y Ruca, dejando al equipo visitante sin margen de recuperación.

Así las cosas, el Porto enfrentará de visitante al ganador de la llave entre UD Leiria y Leça FC en los octavos de final, que se disputarán entre el 15 y 17 de diciembre. Antes de eso, viajará a Róterdam para medirse al Feyenoord el próximo martes por la Champions League.