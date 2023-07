Con 15 canchas, se inauguró en Argentina el complejo de padel más grande de Sudamérica

escuchar

El reverdecer del padel permite comprender por qué hay cinco jugadores argentinos en el Top 10 del World Padel Tour y miles de juveniles en pleno desarrollo con la finalidad de llegar a la elite de la disciplina. Entonces, los protagonistas apuestan cada vez más por la disciplina y por eso es que en la Argentina se inauguró el complejo más grande de Sudamérica, que cuenta con nueve canchas indoor full panorámicas de última generación. Se estima que en un par de semanas más estarán listas otras 6 canchas outdoor semi cubiertas.

Alejandro Lasaigues, ex número 1 de padel, es el embajador del Club que además cuenta con un estadio cubierto para 400 personas con todos los estándares vigentes para llevar a cabo torneos nacionales e internacionales. “ El padel ha crecido a nivel mundial. En Argentina ayudó muchísimo, sobre todo, el cambio de superficie, que sea alfombra hace que sea más lento el juego y que no haya tantas lesiones, así como las canchas de vidrio le brindan mejores alternativas a los jugadores . Es un deporte fácil de jugar y siempre te divertís, no tienen que ser los cuatro jugadores del mismo nivel. Según encuestas, es el deporte que más creció estos años, que se juega techado y abierto”, explicó Lasaigues.

Alejandro Lasaigues es el embajador del club que tiene 10.000 metros cuadrados cecilia Ormazabal - Gentileza Lasaigues Padel

Como complemento a las canchas, el Lasaigues Padel, que está en Canning y tiene una superficie total de 10.000 metros cuadrados, cuenta con gimnasio y consultorios privados donde habrá kinesiólogos, ortopedistas, fisioterapeutas y nutricionistas.

La intención es convertir este complejo en un centro de desarrollo de nuevos talentos para que luego puedan transformarse en profesionales. Incluso, que pueda servir como punto de muchos jugadores del interior del país que quizá no tienen a disposición instalaciones adecuadas para potenciar su progreso deportivo.

Lasaigues Padel, el complejo más grande de Sudamérica, cuenta con un estadio cubierto para 400 personas cecilia Ormazabal - Gentileza Lasaigues Padel

La inauguración, que se realizó el lunes último, contó con la presencia de Alejandro Lara, titular y CEO del complejo, Santiago Brito, presidente de la Asociación de Padel Argentino (APA), Alejandro Granados, intendente de Ezeiza, y Lasaigues. Tras la ceremonia, Lara comentó: “ El desarrollo llevó más de un año y cuenta con el aval de la Asociación de Padel Argentina (APA) . También con el apoyo de marcas como Adidas, que nos permite tener un predio de alto nivel y apostar al desarrollo de la actividad y de nuevos talentos para el país”.

