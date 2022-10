Paquito Navarro y Martín Di Nenno se quedaron con el título de pádel en Santander en el último partido juntos

El final resultó perfecto. El último baile les dejó el mejor sabor de boca. Su lucha por convertirse en la mejor pareja del planeta pádel se diluyó en una temporada en la que los resultados no los acompañaron, sin embargo, en el acto de despedida demostraron por qué sus nombres son sinónimo de elite. Francisco “Paquito” Navarro y Martín di Nenno llegaron al Palacio de los Deportes de Santander, como la pareja número tres, para luchar por la victoria del décimo cuarto Open de la temporada frente a la pareja cuatro, Fernando Belasteguín y Arturo Coello, y el show fue pleno.

En su último partido como pareja, Navarro y el argentino Di Nenno firmaron una victoria inapelable: 6-2 y 6-0 en la final del Cantabria Open de pádel. Lejos de salir descentrados por la emoción por el final del ciclo ofrecieron un despliegue técnico y un juego de máxima eficacia que les llevó a romper dos veces el saque de sus rivales en la primera manga y a empezar la segunda con otro dos ‘breaks’.

Esta fue la segunda victoria de la temporada para Navarro y Di Nenno en World Padel Tour tras su triunfo en el Vigo Open en marzo -también se impusieron en el Major de Doha en Premier-. Desde entonces habían perdido las finales de Alicante y Estocolmo.

Coello y Belasteguín, que venían de conquistar el Master de Madrid y el Amsterdam Open, se mostraron incapaces de superar a una pareja que estaba completamente en sintonía. Navarro protagonizó espectaculares salidas, que pusieron de pie al público del Palacio de los Deportes de la capital cántabra y que obligaron a los relatores a decirle al español “estás loco Paquito”.

Navarro y Di Nenno se despidieron como pareja con un bagaje de cinco títulos y el recuerdo de haber peleado hasta el final el número 1 en 2021, confirmado por los españoles Juan Lebrón y Alejandro Galán en el Master Final de Madrid en el mes de diciembre último. Ahora, y desde el Menorca Open de World Padel Tour, iniciarán una nueva etapa junto a Mike Yanguas y Coki Nieto, respectivamente.

“El año pasado nos fue muy bien, pero esta temporada no resultó como queríamos. Creo que la presión por querer conseguir resultados no nos dejó liberar nuestro juego y sólo fue suficiente con decir que nos separamos para sacar nuestra mejor versión. Y más allá de esta determinación, estamos súper contentos por haber conseguido este título. La vida es larga y estoy seguro que nos volveremos a cruzar en un futuro , porque me quedo con un muy buen sabor de boca de Martín, sólo tengo palabras de agradecimiento para él no sólo por los resultados sino porque afuera de la cancha es una persona extraordinaria”, comentó Navarro.

Y Di Nenno agregó: “Siento que más allá del título lo que queríamos era despedirnos el uno con el otro con una sonrisa. Ni en nuestros mejores sueños imaginamos terminar con un título debajo del brazo. Me quedo con este año y medio en el que disfruté jugar con una persona maravillosa. Aprendí muchísimo de él y creo que lo más honesto de mi parte era dar un paso al costado. Le deseo a Paco siempre lo mejor y le quiero agradecer a él [por Navarro] por haberme dado la oportunidad de estar a su lado ”.

LA NACION

