Quién es Florencia Guerra Sodero, la jugadora de pádel que fue excluida de la selección luego de publicar comentarios antisemitas

El nombre de Florencia Guerra Sodero se volvió viral en las últimas horas luego de que la joven, nacida en Córdoba, publicara en sus redes sociales comentarios antisemitas. La deportista es una jugadora amateur de pádel que, por segunda vez consecutiva, este 2026 se clasificó para jugar en un juego Panamericano.

Luego de que primero obtuviera el pase en 2025, junto a su compañera de dupla Carolina Cadaval, para participar de un Panamericano, este año también se consagró para viajar a Paraguay para disputar el torneo, en la categoría libres amateur entre el 21 y el 24 de octubre en la ciudad de Asunción, según informó la Asociación de Pádel Argentino (APA).

El posteo de Flor Guerra Sodero @FlorGuerraSodero

“Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo”, escribió Guerra Sodero, que sería oriunda de la ciudad cordobesa de Pilar, en uno de los polémicos posteos que la dejaron afuera de la selección nacional tras una fuerte medida de la APA. Luego, la joven prosiguió con el posteo y convocó a sus seguidores a participar de una encuesta y mencionó a distintos grupos. El mensaje terminó con una exclusión explícita: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. En esa misma publicación, la mujer dio a entender que es peronista e hincha de Belgrano de Córdoba.

Después de que el contenido se hiciera público, la Asociación de Pádel nacional decidió excluir a la mujer de la competencia y emitió un comunicado para informar la medida. “La representación de la Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”, dice parte del duro comunicado oficial.

La Asociación de Pádel Argentino apartó de la delegación nacional a Florencia Guerra Sodero por comentarios antisemitas. captura de redes

“APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP), en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa”, prosiguió la entidad.

Ese posteo mencionado con anterioridad no fue el único que generó el fuerte repudio. También se volvieron virales dos posteos que hizo en su cuenta de X @florguerraok en 2025. El 8 de julio de ese año escribió: “Quién será el judío que se quede con los peajes de todas las rutas, ¿no?“. Días antes, a fines de abril de 2025, respondió a un posteo que hablaba de la despedida del papa Francisco cuando falleció y publicó: “Que lloren los judíos”.

La Asociación de Pádel Argentino apartó de la delegación nacional a Florencia Guerra Sodero por comentarios antisemitas. captura de redes

La Asociación de Pádel Argentino apartó de la delegación nacional a Florencia Guerra Sodero por comentarios antisemitas. captura de redes

El 18 de septiembre de 2025, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) había condenado unas declaraciones del diputado Nicolás Massot en las que “había comparado a miembros del Gobierno de Israel con criminales de guerra nazis”. “Qué cansada me tienen estos hijos de puta”, contestó entonces Guerra Sodero a esa publicación.