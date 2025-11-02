Tras una nueva corona de Alejandro Galán y Federico Chingotto, cómo está la batalla por el número uno del ranking del Premier Padel

Cuando parecía que la temporada iba a tener en lo más alto del ranking de Premier Padel con mucha comodidad a Agustín Tapia y Arturo Coello, en las últimas semanas sus rivales más duros aparecieron en escena y acecha la corona del mejor pádel del mundo. Alejandro Galán y Federico Chingotto volvieron a levantar un trofeo en el año y en el P2 de NewGiza aprovecharon la ausencia de Coello y Tapia para reabrir la pelea por el número uno y en la recta final del año tienen serias opciones de asaltar el trono.

Si bien es cierto que todavía hay una distancia importante entre las parejas, Galán y Chingotto, los fanáticos ya comenzaron a hacer cuentas para saber cómo será la batalla hasta el cierre de la temporada y hasta concluyeron que tras el Tour Finals, la Race, las distancias se pueden acortar considerablemente.

Antes de la gira europea, las diferencias entre ambas parejas parecía insalvables, pero los tres títulos en cuatro torneos que levantaron Galán y Chingotto, con Jorge Martínez a la cabeza, permiten creer que es posible, ya que sólo los separan 1.480 puntos de Tapia y Coello, que se mantienen con 14.100 (cada uno) que tenían la semana pasada al no participar en esta Newgiza.

Con el éxito de Chingotto y Galán sobre Paquito Navarro y Jon Sanz, ahora acumulan 12.620 (también cada uno) tras sumarse las 600 unidades correspondientes a su triunfo en el P2 de este último fin de semana. Por este triunfo cada miembro de la pareja ganadora en Egipto, y al ser una prueba de categoría P2, se llevó 12.750 euros por levantar el trofeo.

La próxima semana se jugará el Mundial por Parejas, en Kuwait, que reparte los mismos puntos que un Major. Se trata de la primera edición de la FIP World Cup Pairs, en la que participarán 48 las parejas en el cuadro masculino y 40 en el femenino, en una competencia que durará una semana. El campeón sumará 2.000 puntos, mientras que el subcampeón recibirá 1.200. Es decir, en el caso de que ambas duplas lleguen a la final, la distancia podría volver a ampliarse hasta los 2.480 puntos o reducirse a solo 680. Por tanto, la prueba de Kuwait se convierte en casi una final anticipada en la lucha por la corona.

Tras el Mundial, llegarán el P1 de Dubái y el Major de México, por lo que todavía habrá dos torneos más antes del Tour Finals para recortar o ampliar la diferencia. En cualquier caso, Chingotto y Galán tendrían opciones de llegar a Barcelona, el último torneo del año, aún con opciones en la pelea si consiguen llevarse el título en Acapulco o Kuwait. Si pierden ambos, Arturo Coello y Agustín Tapia seguirán siendo los número uno un año más.

“Estoy feliz de poder ganar un título más con Ale. Él está logrando sacar mi mejor versión y se lo agradezco porque yo estoy dispuesto a dar siempre el máximo para estar a la altura de lo que buscamos que es competir al máximo. Ahora hay que enfocarse en lo que viene que será duro, pero queremos estar siempre en lo más alto”, dijo Chigotto tras la conquista en Egipto.

Mientras que Galán agregó: “Hacemos un gran esfuerzo como equipo para competir en el más alto nivel. Sabemos que quedan muchas competencias por delante en la que queremos estar en las mejores condiciones para luchar por cada título. Tenemos un objetivo claro y vamos a intentarlo hasta el último aliento. Con Fede queremos estar a la altura de las exigencias y entiendo que en las últimas semanas lo estamos demostrando”.

Se viene semanas muy intensas y la batallas por el número uno del pádel promete varios capítulos de tensión y del más alto nivel del mundo.