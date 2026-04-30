Cuáles son las parejas que estarán en el Premier Padel Buenos Aires P1 está

La cuenta regresiva para el inicio del Premier Padel Buenos Aires P1 ya comenzó y desde el 19 de mayo comenzará a competir las mejores parejas del mundo en la Argentina y para esta oportunidad se dio la particularidad que es un récord de jugadores inscriptos en esta temporada para una de las citas más importantes del circuito. En total, se anotaron 89 parejas para la cita que se desarrollará en el Parque Roca y que ya tiene varias jornadas de entradas agotadas.

Entre las grandes figuras que ya confirmaron su participación en el Premier de Buenos Aires, en el cuadro masculino, se destacan los nombres de Agustín Tapia, Arturo Coello, Alejandro Galán, Federico Chingotto, Juan Lebrón y Leonardo Ausburger. Mientras que entre las mujeres ya anunciaron su presencia Delfina Brea, Gemma Triay, Bea González, Paula Josemaría, Claudia Fernández y Ariana Sánchez.

La lucha por el número uno se vivirá a pleno en esta oportunidad, porque Coello y Tapia, la mejor pareja del circuito, llegarán a esta cita con Chigotto y Galán acechando de cerca (están primeros en la Race) y tratando de dar el zarpazo al trono en 2026. Sin embargo, el crecimiento de Lebrón y Ausburger (acaban de ganar el Premier de Bruselas) presenta una escena de alta competitividad para Buenos Aires.

Entre las mujeres también la batalla por el número uno está muy tensa, porque Delfina Brea y Gemma Triay dominan el ranking, aunque la pareja de Bea González y Paula Josemaría, se unieron en esta temporada, están dispuestas a dar batalla para destronarlas.

En cuanto al formato de juego, el inicio está programado para el domingo 10 y el lunes 11 de mayo, cuando se llevarán a cabo los partidos de la Qualy, que medirán a jugadores jóvenes y de baja posición en el ranking que buscarán meterse en el cuadro principal. El mismo, se iniciará a partir del martes 12 con la primera ronda, mientras que la gran final está programada para el domingo 17 de mayo.

El Buenos Aires Premier Padel P1 se trasformó en una de las fechas del calendario con más convocatoria de todo el circuito. Incluso, en 2026, se espera repetir o superar el récord histórico mundial de asistencia en un partido de pádel (semifinales 2025), con 16.156 espectadores. La temporada 2026 cuenta con 25 torneos en 17 países, incluyendo nuevos destinos como el Reino Unido y Sudáfrica.

Premier Padel de Buenos Aires, una locura que se trasladó al Parque Roca (Crédito: Premier Padel)

Las entradas están a la venta y se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketek. Las localidades van desde 30 mil pesos para las primeras jornadas, hasta las más caras, para la semifinales y la final, que van desde los $ 202.000 hasta los $ 258.000.