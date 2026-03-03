El conflicto en Medio Oriente dejó atrapados a varios jugadores de la elite del pádel: “Honestamente, pasamos miedo”

El mundo del pádel está muy afectado por el conflicto bélico que se desató en Medio Oriente. Desde hace un tiempo, varios de los jugadores de elite se instalaron en la región tentados por el dinero y la posibilidad de impulsar el desarrollo de la actividad, pero ante este escenario quedaron atrapados por esta situación. Tal es el caso de Javier Garrido, número 21 del ranking y una de las figuras de Premier Padel, que relató cómo está viviendo el conflicto desde Dubai, ciudad de la que no puede salir debido al cierre del espacio aéreo.

Muchos profesionales anunciaron su mudanza a Emiratos Árabes, como Jon Sanz, Pablo Lijó o Gonzalo Rubio, que no se encontraban en la región, pero otros como Lucas Bergamini, Javier Leal, Victoria Iglesias o el propio Garrido quedaron atrapados sin poder viajar a Gijón, donde se celebra el P2 de Premier Padel que arranca desde este martes y que tuvo que modificar su cuadro por varios jugadores no pudieron llegar a la competencia.

Garrido fue el primero en pronunciarse en sus redes: “Gracias por los mensajes y por la preocupación. Me encuentro en Dubai junto a mi novia y mi entrenador. Estamos bien y a salvo, pero también preocupados, aunque intentamos mantener la calma. Tenemos ganas de irnos lo antes posible. Estamos pendientes de todo para poder salir cuanto antes”.

Gracias a todos por preocuparos.

Por el momento, estamos bien🙏🏽🩷 pic.twitter.com/uuXe4xKq3U — Javi Garrido (@javigarrido10) March 1, 2026

También Victoria Iglesias se expresó por intermedio de sus redes sociales: “Desde ayer Dubái no está siendo el lugar tranquilo que todos conocemos. Han sido horas de mucha tensión y nervios, pero quiero que sepáis que estoy bien. Se siente mucho el apoyo incluso desde la distancia”.

Javier Garrido también mantuvo una comunicación con Onda Cero, de España, en la que contó que sus últimas horas en Dubai resultaron angustiantes: “Habíamos planificado irnos ayer a Gijón para llegar unos días antes, pero sucedió todo esto. Nos han enviado información de la Embajada sugiriendo que nos quedemos en casa refugiados y que no salgamos a la calle si no es por algo vital”.

Si bien el jugador español contó que vive en un barrio residencial, la tensión le resulta inevitable: “Honestamente, pasamos miedo. Estábamos en casa y empezamos a escuchar ruidos. No sabíamos si eran bombas, explosiones o misiles. Salimos a la terraza y vimos cuatro estelas de humo justo encima de nuestro edificio”.

Próximo destino 🔜 DUBAI 🇦🇪



Muy feliz de contaros que me he mudado a Dubái para seguir desarrollando mi vida personal y profesional 😁

Con muchas ganas de crecer y afrontar nuevos retos ❤️ pic.twitter.com/OyqsNmiwWM — Javi Garrido (@javigarrido10) January 4, 2026

Garrido además dio detalles de cuál fue el momento de mayor miedo que vivieron durante la noche: “Cuando nos íbamos a acostar, llegó una alarma al teléfono que sonó muchísimo. Di un salto en la cama que casi se me sale el corazón. Nos dijeron que estaban interceptando los misiles que sobrevolaban Dubái y que esas explosiones en el cielo eran porque los estaban destruyendo antes de que cayeran”.

Tanto el español como el resto de jugadores afectados se encuentran a la espera de noticias para saber si finalmente podrán estar en el segundo torneo del año. Por el momento comenzarán este martes los 16avos de final con algunos enfrentamientos. Y en las próximas horas está prevista una actualización sobre la reapertura del espacio aéreo que determine si pueden viajar hasta a Gijón con totales garantías y participar del P2 de Premier Padel.