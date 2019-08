Panamericanos. El fútbol se entusiasma con sellar una participación histórica

Fuente: Reuters - Crédito: Henry Romero

LIMA.- El fútbol se aseguró dos medallas, aunque mujeres y varones alimentan el sueño de sumar por primera vez en la historia dos preseas de oro en los Juegos Panamericanos. Un recorrido intenso, donde los escollos del inicio fortalecieron a los planteles: de la interna que se desató en el plantel femenino, con las críticas y los cuestionamientos de cuatro referentes que fueron desafectadas de la lista por el entrenador Carlos Borrello a la negativa de algunos clubes de cederle futbolistas al DT Fernando Batista. El estadio San Marcos será el escenario de las dos definiciones: este viernes, desde las 22.30, las chicas que regalaron un histórico paso por el Mundial de Francia 2019, con los primeros goles y puntos en una Copa del Mundo, se medirán con Colombia; el sábado, en el mismo horario, será el turno del Sub 23, que jugará ante Honduras.

La medalla de oro sería la coronación perfecta de la campaña de la selección femenina, que no logró treparse al podio en ninguno de los cuatro Juegos Panamericanos de los que participó. La derrota con México, en Santo Domingo 2003, destruyó la ilusión del bronce. Ahora, apoyada en los goles de Mariano Larroquete, firmó cuatro tantos en la misma cantidad de juegos, y la fiabilidad que le ofrece la capitana Vanina Correa -no recibió goles- se alimenta la esperanza de un conjunto que en las semifinales vapuleó en el marcador a Paraguay, aunque la diferencia de 3-0 no se ajustó al desarrolló. Enfrente, Colombia -medalla de plata en Toronto 2015- tampoco conoce la derrota -empató dos encuentros y se impuso en los dos restantes-, dejó en el camino a Costa Rica, el único rival al que la Argentina no pudo doblegar (0-0) en la etapa de grupos.

El fútbol masculino ya reconoce el significado del premio mayor, porque con seis medallas de oro marca el rumbo. Sin embargo, desde Santo Domingo 2003 que no festeja -1-0 sobre Brasil, con gol de Maxi López- y los 16 años se ofrecen como una pesada mochila. "No me sorprende la actuación de los chicos, se merecen este presente porque trabajaron muy duro", dijo el DT Batista, que ensambló jugadores que actuaron en los Mundiales Sub 20 de Polonia 2019 y Corea del Sur 2017. Si Larroquete es pura puntería entre las mujeres, Adolfo Gaich es potencia y poder de fuego en los varones: anotó seis veces -dos en las semifinales frente a Uruguay, único rival que no le anotó a la Argentina- y acumula 12 celebraciones con la camiseta de la selección.Honduras, que sorprendió a México en los penales, le tomará el pulso.