Fernando Batista asume en Costa Rica, que vuelve a confiar en otro entrenador argentino

Fernando Batista continuará su carrera como seleccionador en Centroamérica. Luego de quedar al margen del Mundial 2026 al frente de Venezuela con una derrota en la última fecha de las eliminatorias, el entrenador argentino asumirá al frente de Costa Rica con el objetivo de conducir un nuevo proceso hacia la próxima Copa del Mundo 2030. La decisión, que será oficializada una vez rubricado el contrato, confirma otra apuesta de la Federación Costarricense de Fútbol por un técnico de la Argentina.

Batista, de 55 años, reemplazará al mexicano Miguel Herrera luego de la eliminación en las Eliminatorias de Concacaf. El mandato es claro: reconstruir el proyecto deportivo, redefinir la identidad del equipo y encaminarlo hacia la próxima Copa del Mundo. El vínculo se extendería hasta 2030, con posibilidad de continuidad en caso de alcanzar la clasificación.

El reciente paso por Venezuela Ariana Cubillos� - AP�

El argentino llega tras su experiencia al frente de Venezuela, donde estuvo muy cerca de lograr la primera participación mundialista en la historia de la Vinotinto. Sin embargo, tres derrotas consecutivas en el tramo final, frente a Uruguay, la Argentina y Colombia, dejaron al equipo fuera incluso del repechaje. Su ciclo registró 28 partidos, con nueve victorias, ocho empates y once caídas.

Antes de ese desafío, Batista construyó un perfil asociado al trabajo formativo. En la Argentina dirigió los seleccionados Sub 20 y Sub 23, con una impronta centrada en el orden táctico y la planificación. Ese recorrido fue uno de los argumentos que pesó en la evaluación del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

La elección no resultó un trámite sencillo. Según trascendió, la votación concluyó seis a tres a favor del argentino, tras un debate intenso en la sede federativa. Entre los finalistas también figuraban el español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert, aunque la propuesta metodológica de Batista terminó por inclinar la balanza.

Lionel Scaloni y Fernando Batista en el predio de AFA AFA

El presidente de la federación, Osael Maroto, evitó oficializar el nombre hasta cerrar los detalles contractuales, pero confirmó que el acuerdo deportivo está definido. “Ya tenemos entrenador de la selección. Mañana definiremos contratos y cláusulas”, afirmó. Además, dejó en claro el aprendizaje institucional tras la caótica salida de Gustavo Alfaro durante el proceso anterior.

“Será un contrato mucho más robusto, muy a favor de la Federación”, sostuvo Maroto en relación con el nuevo vínculo. El antecedente de Alfaro, que dejó el cargo en medio de negociaciones y cláusulas que generaron tensiones jurídicas y deportivas, impulsó a la dirigencia a fortalecer los mecanismos de protección ante eventuales rescisiones anticipadas.

La estructura incluirá un cuerpo técnico amplio, de entre cinco y seis asistentes, y se analiza la incorporación de un colaborador local. La conducción deportiva será evaluada partido a partido, según adelantó la dirigencia, aunque el proyecto tiene horizonte de mediano plazo.

Fernando Batista dando indicaciones como DT de Venezuela Patricio Teran - AP

El debut no se hará esperar. Costa Rica disputará dos amistosos en marzo, ambos en Amán: el 27 frente a Jordania, rival de Argentina en el Mundial, y el 31 ante Irán. Esos compromisos marcarán el primer examen del nuevo ciclo y permitirán empezar a delinear la base del plantel.

Con seis participaciones en Copas del Mundo y presencias consecutivas en 2014, 2018 y 2022, el seleccionado Tico buscará recuperar el protagonismo tras la frustración de 2026. En ese contexto, la llegada de Batista ratifica la confianza en entrenadores de la Argentina para encabezar la reconstrucción. Ahora, el desafío será traducir esa apuesta en resultados y devolver a Costa Rica al máximo escenario internacional.