La campeona olímpica Paula Pareto perdió hoy con la cubana Vanesa Godinez en las semifinales de la categoría -48 kg. de judo y, tras haber quedado al margen de la lucha por la medalla dorada en sus últimos Juegos Panamericanos, decidió no presentarse en la pelea por la medalla de bronce debido a molestias físicas.

"No tenía sentido empeorar las cosas. Fue una decisión difícil, pero no me sentía bien. Me dio bastante miedo. Tengo una lesión cervical que me provoca como una adormecimiento en los brazos. Hace un mes y medio se agudizó", explicó Pareto.

La judoca tomó la decisión junto con su equipo y su psicólogo. "Siento un gran dolor en el alma. La lesión ya me había traído problemas en la primera lucha. Ahora espero recuperarme bien para el Mundial, que lo tengo en dos semanas. No me quedaba otra", agregó Pareto.

La "Peque", de 33 años, tendría que haber enfrentado a la mexicana Edna Carrillo en el primero de los dos repechajes para subirse al podio y ya había mostrado molestias en los primeros combates.

La medalla no era un objetivo en sí mismo para ella, sino para aportar para la Argentina. El foco de la Peque está puesto en la clasificación para Tokio 2020, al que llegará con la acumulación de puntos para el ranking mundial.

Ahora hay que ver cómo le afecta esta lesión en función de su confianza, porque siempre había ganado medallas en Panamericanos, que no otorgan puntos en la carrera a Tokio. Su semblante era muy malo después de su combate con la cubana. Apesadumbrada, fastidiosa, frustrada, como casi nunca se la vio durante las competencias.

La argentina cayó ante una joven rival de 20 años, a la que había vencido en el Panamericano de Judo de este año, en un combate enredado que se definió en tiempo extra (golden score) por tres penalizaciones.

La derrota de la Peque

En su debut, por los cuartos de final, Pareto le había ganado a la brasileña Larissa Farías por waza ari.

De momento, la "Peque" ganó una medalla de cada color en su historial panamericano: bronce en Río de Janeiro 2007, oro en Guadalajara 2011 y plata en Toronto 2015.

La argentina fue campeona del mundo en su categoría en Astana (Kazajistán) 2015 y al año siguiente obtuvo la medalla de oro olímpica en Río de Janeiro 2016, lo que representó el máximo logro deportivo de su carrera.