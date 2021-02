Lionel Messi se retira del campo de juego tras el 1-4 del Barcelona frente al Paris Saint Germain Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de febrero de 2021 • 10:17

Sebastián Vignolo, conductor de ESPN F90, aseguró que Lionel Messi "no puede quedarse ni un segundo más en Barcelona" tras la goleada 1-4 a manos del Paris Saint Germain, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Durante su habitual editorial al comienzo de cada programa, Vignolo dijo que Messi debe irse "adonde pueda encontrar felicidad".

"Messi se tiene que ir del Barcelona, no puede quedarse ni un segundo más. Cuando tu casa ya no es tu casa y no sentís lo mismo... Ya cuando no encuentra lo que encontraba, él fue muy feliz pero a esta altura ya no lo es, sufre y la pasa mal", argumentó.

"Da la sensación que hacen todo lo posible para que la pase mal. La verdad, fue una de esas imágenes que te preocupan. Ver a Messi ido, con esa cara que muchas veces le vimos en el seleccionado argentino. Yo estoy convencido que lo mejor que le puede pasar es que lo llamen de la Selección, que le digan 'venite 15 días a la Argentina'. Imagínense lo mal que está el Barcelona", agregó, recordando los años en los sufrió la misma incomodidad a la hora de vestir la celeste y blanca.

"Y encima acá hay un tipo que da la sensación que disfruta ver a Messi pasándola mal. La cara de (Ronald) Koeman cuando termina el partido riéndose... da la sensación que lo contrataron para romper a Messi. No le creo nada a Koeman, cuando lo elogia a tampoco".

Vignolo, luego sentenció: "Hoy Barcelona se comió un baile, fue una humillación y Messi es la cara del Barça. Para mí siempre sale ileso futbolísticamente...Tiene que agarrar la valija e irse donde encuentre la felicidad que en Barcelona ya no tiene. ¿Para qué seguir insistiendo? También se va a devaluar él. Messi va a ser Messi toda la vida, pero se devalúa emocionalmente. El tipo siempre es el mejor pero no está contento".