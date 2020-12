Para Sebastián Vignolo, la Bombonera vacía "no impone ningún respeto"

A Boca le cuesta jugar en la Bombonera vacía Crédito: Nahuel Ventura/Pool Argra

Sebastián "Pollo" Vignolo, conductor del programa ESPNF90 aseguró este lunes que la Bombonera "por sí sola, así vacía, no impone ningún respeto".

Al analizar las dificultades que tiene Boca últimamente para quedarse con los tres puntos en su estadio, el relator agregó que "es un monumento histórico que no late, que no vibra, que no se mueve. Entonces, Boca no es local jugando de local".

"Los de afuera no siempre son de palo. Desde que se reanudó el fútbol en el medio de esta pandemia nunca fue local en la Bombonera sintiéndose local. ¿A qué le van a tener miedo? Boca siempre tuvo un plus, había partidos que lo ganaba la gente. Lo que pasa es que ustedes subestiman el poder que puede tener el hincha", completó el periodista.

En ese sentido, el ex defensor de Newell's, Vélez y Corinthians, entre otros, Sebastián Domínguez, coincidió con Vignolo pero en parte, ya que aclaró que muchas veces el clima "le puede jugar en contra" al dueño de casa cuando los resultados no llegan.

Como contrapunto, fue el "Pollo" quien recordó la patada que sufrió Carlos Tevez en la revancha ante Inter de Porto Alegre: "Si había gente, al jugador brasileño lo echaban". Y cerró: "Boca jugó siete partidos con la Bombonera vacía y ganó solo dos".

