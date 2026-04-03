La vuelta tras la operación: Racing de Estrasburgo prepara un homenaje para Joaquín Panichelli

Joaquín Panichelli volvió a estar en el centro de la escena. El delantero argentino de Racing de Estrasburgo fue operado con éxito el jueves tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que sufrió durante un entrenamiento con la selección argentina y que lo dejó sin Mundial. En ese contexto, el club francés anunció un homenaje que se realizará este sábado, en el partido ante Niza, como muestra de respaldo al máximo goleador de la Ligue 1.

El gesto no será menor. Según comunicó la institución, todos los futbolistas del plantel lucirán en sus camisetas el distintivo de “Top Scorer”, una insignia dorada que reconoce al máximo artillero del campeonato y que hoy pertenece al atacante surgido en River, que tiene 16 goles. “Este sábado, todos nuestros blanquiazules lucirán el escudo del Top Scorer en apoyo al lesionado Joaquín Panichelli. ¡Fuerza Pani!”, difundió el club en sus canales oficiales.

La iniciativa se gestó en las últimas horas, luego de que el equipo realizara un entrenamiento en el que varios jugadores se reunieron para enviarle un mensaje de apoyo. Valentín Barco y Julio Enciso encabezaron la escena con las camisetas del argentino, en una imagen que reflejó el impacto que generó la noticia dentro del plantel.

𝗪𝗲'𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹 𝗯𝗲𝗵𝗶𝗻𝗱 𝘆𝗼𝘂, 𝗝𝗼𝗮𝗾𝘂í𝗻



For tomorrow's match, the entire team will wear the Ligue 1 Top Scorer patch in support of Joaquín Panichelli following his season-ending injury 💙🤍 pic.twitter.com/1agCcYwjV3 — Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) April 3, 2026

Panichelli, de 23 años, atraviesa el momento más complejo de su carrera. La lesión lo marginó no solo del cierre de la temporada europea, sino también de la Copa del Mundo 2026, una meta que parecía al alcance luego de su irrupción como goleador en Francia. Con 20 tantos en 39 partidos, su rendimiento lo había colocado como una de las revelaciones del fútbol europeo, le había abierto las puertas de la selección mayor y habría la posibilidad de entrar en la lista definitiva de Lionel Scaloni.

El delantero eligió las redes sociales para expresarse tras la operación. En un mensaje cargado de gratitud y determinación, escribió: “Quiero arrancar agradeciendo, porque así me lo enseñaron. Muchas gracias a todos los que me hicieron llegar su cariño a través de un mensaje o un comentario, prometo que responderé con más tiempo”. Luego, amplió el reconocimiento al entorno que lo acompañó en este proceso: “Agradecer a todo el staff, tanto de AFA como de Racing de Estrasburgo, por la logística y las comodidades para hacer todo de la mejor manera”.

En el mismo texto, también destacó el rol de los cuerpos médicos y sus compañeros: “Al Doc Bertrand Sonnery-Cottet y equipo, a Dani Martínez por viajar, estar presente junto al cuerpo médico de mi club que me brindaron la contención emocional en estos días. A todos los jugadores del seleccionado por brindarme su apoyo incondicional y cercanía”. La frase final marcó el tono con el que afronta la recuperación: “Para atrás ni para tomar impulso. Comienza un desafío personal hermoso de afrontar, que como todo lo que hago, voy a poner mi vida en ello”.

El propio Scaloni tuvo palabras muy afectuosas hacía el goleador en la conferencia de prensa de la selección, en la que se lo vio visiblemente afectado. “No lo merecía él, no lo merece ninguno, pero él particularmente es un laburante, se lo había ganado”, expresó el entrenador. Luego, sin poder continuar, cerró con crudeza: “Y jode. Listo, ya no hablo más”.

La camiseta especial que usará Racing de Estrasburgo ante Niza, con el logo dorado en el medio del pecho, del máximo goleador de la Ligue 1

Su compañero Colo Barco, también había hecho mención al golpe de la lesión antes de volver a Francia tras la fecha FIFA. “Fue durísima, fue un momento muy, muy duro para todos. Yo estaba al lado y fue el momento más duro que me tocó vivir”. En la misma línea, remarcó el esfuerzo cotidiano del delantero: “Estoy muy triste por él porque sé todo lo que trabaja todos los días para poder estar. Ahora, lo acompañaré en su recuperación”.

En Estrasburgo, mientras tanto, el reconocimiento de este sábado buscará traducir ese mismo respaldo en un símbolo colectivo. El equipo jugará con una marca distintiva que representa al goleador que hoy no puede estar en la cancha, pero cuya influencia permanece intacta en el vestuario.

El homenaje, más allá de lo deportivo, expone la dimensión que alcanzó Panichelli en el fútbol francés en pocos meses. También anticipa el acompañamiento que tendrá durante una rehabilitación que demandará varios meses y que definirá su regreso. En ese camino, el mensaje del club y de sus compañeros parece claro: no estará solo.