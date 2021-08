La reveladora encuesta de Christian Martin a los hinchas franceses: ¿qué equipo argentino es más conocido?

El cronista Christian Martin sigue en París con la cobertura periodística de la llegada del futbolista Lionel Messi al París Saint Germain (PSG). Pasados dos días desde la presentación de “La Pulga”, la “Messimanía” continúa en Francia y se mide en cantidad de camisetas vendidas: hasta ayer, se habían despachado 832.000 remeras del PSG con la inscripción de Messi y el número 30.

Es por eso que el epicentro de lo que ocurre en la capital francesa, al margen del centro de entrenamientos del equipo, es la tienda del PSG ubicada en la emblemática avenida Champs Elysees. Allí, decenas de hinchas se encontraban mientras Martin trabajaba para el programa argentino “ESPN F90″.

Para salir del tema Messi, el conductor Sebastián Vignolo le pidió a Martin que le preguntara a los hinchas presentes en la fila de la tienda qué equipo del fútbol argentino conocían. Confeso hincha de River, el periodista de LN le consultó a dos hinchas si conocían “al mejor equipo del mundo, River Plate”. La sorpresa fue que ninguno de ellos pudo nombrar siquiera un equipo argentino.

Esto enojó a Vignolo, quien tiene una posición crítica con la actual dirección de la AFA, y atribuyó el desconocimiento de los encuestados a la desatención puesta en el marketing local por parte de los directivos argentinos.

Las siguientes personas que fueron encuestadas por Martin respondieron en su mayoría por Boca Juniors y una mencionó a Carlos Tevez, la figura xeneize que este año dejó el club de sus amores. Incluso, un aficionado francés de origen marroquí, nombró a Rosario Central y Arsenal.

La encuesta de Christian Martin a los hinchas franceses: ¿qué equipo argentino es más conocido?

No obstante, Vignolo y sus colegas, incluido Oscar Ruggeri, se quedaron con la impresión de que el fútbol argentino no es conocido en el mundo: “Tuvimos a (Diego) Maradona, tenemos a Messi y la gente no conoce el fútbol argentino. Es gravísimo ”, opinó el animador televisivo, quien responsabilizó por eso a los dirigentes de los clubes argentinos: “no le dan bolilla al marketing. Estamos atrasados mil años. Los jugadores se quieren ir rápido, graban un video y salen corriendo. Muchachos: es grave. Están presentando a un jugador argentino, al mejor del mundo con un técnico argentino y no conocen los equipos argentinos”.

Por su parte, el “Cabezón” se lamentó porque los “dos mejores del mundo” (por Diego Maradona y Messi) son argentinos y aún así, los hinchas internacionales no conocen a los clubes de la liga local.

Para matizar las opiniones de sus colegas, Christian Martin aclaró que en Francia, las personas no son “recontra locas por el fútbol” , lo cual podría explicar el desconocimiento de los encuestados. En ese sentido, diferenció a los hinchas franceses de los españoles, italianos, griegos, turcos, ingleses o alemanes, y los definió como “algo más tibios” en cuanto a su pasión por el fútbol.

LA NACION