El fuerte debate entre Diego Latorre y Miguel Simón por el trabajo de Russo en Boca: “Así es fácil”

Miguel Ángel Russo fue despedido por la dirigencia de Boca Juniors tras un año y ocho meses de gestión. El conjunto de La Ribera atraviesa por su peor racha desde el comienzo del profesionalismo, al alcanzar los diez encuentros sin conocer la victoria. Además, es la primera vez que no gana en las primeras seis fechas del campeonato local.

Al margen de los resultados, Russo no logró hacer jugar bien a Boca, aunque el equipo estuviera compuesto por jugadores que aún no probaron su mayor valía en Primera División. En ese marco, los periodistas del programa “Equipo F” discutieron sobre las responsabilidades del entrenador en el mal funcionamiento del once titular.

En ese sentido, el periodista Miguel Simón puso en cuestión la elección de los jugadores por parte de la dirigencia xeneize en el último mercado de pases. Y puntualizó en el ejemplo de Norberto Briasco: “ Si vos contratas a un futbolista que en toda su carrera sabés que hace un gol cada dos partidos , estás apostando a una excepción en la carrera de ese futbolista . Que mañana no sólo te meta diagonales y te recupere, sino que te meta siete u ocho goles”.

El fuerte debate de Miguel Simón y Diego Latorre: “Hay que hablar con nombres propios”

Por su parte, el comentarista Diego Latorre consideró que “ siempre se puede jugar mejor al fútbol , aunque tenga un plantel que sea discreto”. “Porque, ¿cuántas veces agarró un entrenador y nos mejoró? ¿O tenemos que tener once cracks para jugar bien al fútbol? Boca nunca creció desde el aspecto colectivo y tampoco individual”, continuó.

Latorre dijo que aunque a Boca “le falta jerarquía, tiene para jugar mejor” . “Poné a (Alan) Varela y a otro volante de juego. Algún pibe que jugó contra Banfield”, agregó.

Los chicos que debutaron en la Primera de Boca ante Banfield (Prensa Boca)

“ Así es fácil decir el que juega, juega mal , ¿y quién juega? Así es fácil. Hay que hablar con nombres propios . Los sistemas están hechos con nombres propios . El 4-4-2 puede ser muy bueno con ciertos nombres, con otros va a ser malísimo”, replicó Simón.

Simón dijo que “el fútbol es un rompecabezas compuesto por piezas que tienen que ensamblarse para dar una buena imagen”. “Vos podes tener muchas piezas que no encajen que sean lindas y el rompecabezas no lo vas a armar. Creo que hay una falsa expectativa . La gente de Boca espera cosas de algunos jugadores que trajeron que no se las van a dar”, continuó.

Por su parte, Latorre indicó que “la idea de juego de Russo es indefinida. Juguemos a los nombres propios”. “Decime, ¿cuál es el decorado de ese jugador? Vos tenés a un jugador que es un contexto”, indagó.

Simón contestó que “el contexto era que Miguel tenía ese plantel: un día no estaba (Carlos) Tevez por ‘x’ motivo y no tenia una replica de Tevez, no tenia a (Mauro) Zárate por x motivo, y no tenia una replica de Zarate. Ese contexto considéralo porque es importante ver como fue girando el plantel, y cómo Boca fue perdiendo calidad y cantidad”.

Pol Fernandez en Boca ]Juniors Manuel Cortina - Archivo

Por último, “Gambeta” consideró que “no hay una búsqueda” en los equipos de Russo, y puso el ejemplo de lo sucedido en el comienzo de su ciclo: “Si se va ‘Pol’ Fernández, no podía venir (Agustín) Palavecino, un jugador de ese perfil?”, se preguntó. En tanto, Simón contestó que, en su momento, alguien (por la dirigencia) creyó que el “Pulpo” González era el reemplazante ideal para “Pol”

