Abierto de Hurlingham: La Hache, cada vez más de punta, jugará la final ante La Natividad-La Dolfina

Un partido disputado, a pura incertidumbre, con dos equipos que dejaron todo y un desenlace muy ajustado. Ese tipo de semifinal del Abierto de Hurlingham ganó La Hache por 13-12 sobre Ellerstina-Indios Chapaleufú en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo y se accedió a la definición del segundo torneo de la Triple Corona, que sostendrá con La Natividad-La Dolfina el próximo sábado.

Será un desafío mayúsculo para La Hache, pero habrá tiempo para preparse mentalmente para ese juego. El de este sábado fue de esos partidos en los que no hay un favorito y que de un momento a otro provocan la dispersión de las miradas. La tensión del campo se trasladó a las tribunas y los goles fueron gritados con ganas. El conjunto de los Ulloa y los Panelo fue empuje y concentración. “Ser determinado no es algo que se negocie; eso, siempre. Después, hay que tener un poco de cabeza y no irse como loco”, explicó Carlos ‘Toly’ Ulloa para LA NACION. “Creo que hemos estado jugando bien, así que tratamos de seguir por ahí”, añadió.

Algunas imprecisiones de Ellerstina-Indios Chapaleufú sostuvieron la tendencia positiva para La Hache, que no se dejaba alcanzar. El equipo de camiseta rosa logró igualar, en 7, justo antes de la campana que lo mandó al descanso largo, el del cuarto período al quinto. Y luego de esa pausa logró ponerse por primera vez arriba, por 9-8, con un buen gol de Antonio Heguy.

Carlos María Ulloa maniobra frente a Antonio Heguy; "ser determinado no es algo que se negocie; eso, siempre. Después, hay que tener un poco de cabeza y no irse como loco”, subrayó el delantero. Hernán Zenteno - La Nación

Benjamín Panelo, de gran momento y alta proyección, puso el 12-12 antes del último chukker. En la etapa decisiva La Hache consiguió la ventaja final y cumplió el primer objetivo de la temporada: ser finalista del torneo inicial de los tres grandes. “Fue muy duro. Fue un partido difícil, contra un gran equipo. Pero el resultado es tremendo”, valoró Panelo. Y el número 3 destacó la actitud con la que sus compañeros y él afrontaron el encuentro: “Tenemos un equipo de mucha determinación. Somos jóvenes y nos divertimos. Teníamos que meter la cabeza en el partido y disfrutarlo. El equipo estaba funcionando, veníamos haciendo bien las cosas desde hacía un tiempo. Solo teníamos que salir, jugar y disfrutar”.

En contrapartida, hubo caras largas en Ellerstina-Indios Chapaleufú tras el campanazo final. Cabalgando lentamente para salir de la cancha, Facundo Pieres valoró el esfuerzo y la competitividad de sus compañeros. “No pasa nada”, les dijo.

Esta vez Cruz Heguy no tuvo el rendimiento de la primera fecha y Ellerstina-Indios Chapaleufú quedó al margen de Hurlingham; disfruta Hilario Ulloa, el creador de La Hache. Hernán Zenteno - La Nación

Para Hilario Ulloa, el padre de la criatura que es La Hache, fue importante la forma en que el cuarteto verde atravesó los momentos difíciles. “Cuando Ellerstina nos pasó, logramos empatar, y después nos pasó otra vez. Entonces el equipo mostró mucho carácter”, señaló para LA NACION. Y el delantero oriundo de Lincoln también puso en valor la construcción de esta formación familiar. “Estoy feliz por todo. Por Toly, por Benja [Panelo], que tuvieron su oportunidad. Estoy feliz por Tomi [Tomás Panelo], que hoy es, sinceramente, uno de los tres o cuatro mejores del mundo. Que juegue con nosotros es un placer. Y es divertido compartirlo en familia, entre hermanos”, rescató, antes de agregar: “Es un equipo que queríamos mucho, en el que confiamos mucho en nuestros hermanos menores, y está dando resultados. Eso nos da un plus, una química especial”.

Esa química, según Hilario, es base para una manera de jugar que todavía está en desarrollo. “Lo mejor que tenemos es que no discutimos sobre los errores, nos callamos. Todavía no contratamos entrenador. Nos dedicamos a jugar, y tenemos mucha intensidad”, contó. Y completó: “Hay que estar enfocados en esa intensidad, confiar en nuestro sistema”.

Compacto de la victoria de La Hache

El desenlace de Hurlingham será frente a La Natividad-La Dolfina, un rival de máxima exigencia. Benjamín Panelo lo resumió con una sonrisa: “Es una final linda, una final complicada, pero tambien un partido como para disfrutar”. Hilario Ulloa es consciente de que para ese partido necesitarán elevar aun más el nivel. “Sabemos que tenemos que jugar 11 puntos, no 10, para estar a la altura”, afirmó. En tanto, su hermano Toly cree ver una hendija para ganar, pero la oculta. “Por dentro siento dónde está la clave, pero no voy a decirla... El rival es un equipo increíble. Vienen mostrándolo desde hace un año”, reconoció a los Cambiaso y los Castagnola.

Hubo golazos, paridad y una total entrega de ambos. El resultado fue para La Hache, que sigue poniendo un ladrillo sobre otro en la construcción de un equipo cada vez más de punta. Ahora tendrá enfrente a La Natividad-La Dolfina y la posibilidad de dar el último paso hacia el título.

Síntesis de La Hache 13 vs. Ellerstina-Indios Chapaleufú 12

La Hache: Hilario Ulloa, 9; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 8, y Tomás Panelo, 9. Total: 34.

Hilario Ulloa, 9; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 8, y Tomás Panelo, 9. Total: 34. Ellerstina-Indios Chapaleufú: Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 37.

Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 37. Progresión: La Hache, 4-1, 5-3, 6-4, 7-7, 8-9, 10-10, 12-12 y 13-12.

La Hache, 4-1, 5-3, 6-4, 7-7, 8-9, 10-10, 12-12 y 13-12. Goleadores de La Hache: H. Ulloa, 3; B. Panelo, 9 (4 de penal), y T. Panelo, 1. De Ellerstina-Chapaleufú: F. Pieres, 2; A. Heguy, 3; C. Heguy, 6 (4 de penal), y penal 1, 1.

H. Ulloa, 3; B. Panelo, 9 (4 de penal), y T. Panelo, 1. F. Pieres, 2; A. Heguy, 3; C. Heguy, 6 (4 de penal), y penal 1, 1. Incidencias: fue amontado T. Panelo (LH), dos veces en el segundo chukker.

fue amontado T. Panelo (LH), dos veces en el segundo chukker. Jueces: Matías Baibiene y Guillermo Villanueva (h.). Árbitro: Nicolás Scortichini.

Matías Baibiene y Guillermo Villanueva (h.). Nicolás Scortichini. Cancha: Nº 1 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

La copa subsidiaria

En la rueda de perdedores, por el trofeo John Drysdale, Híper Polo derrotó por 17-13 a Don Ercole, también en el predio de Pilar, y pasó a la final, que lo enfrentará con La Ensenada el próximo jueves, en la cancha 2 de Hurlingham Club.

Compacto del éxito de Híper Polo

La Ensenada, que también suma 33 goles de handicap, viene de golear a La Aguada por 17 a 7 en la primera semifinal.

Síntesis de Híper Polo vs. Don Ercole