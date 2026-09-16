Abierto de Jockey Club: Las Monjitas dio el golpe ante La Natividad-La Dolfina y definirá con La Irenita

En el primer turno de las semifinales del Abierto de Jockey Club, en la cancha 2 de San Isidro, hay un claro favorito, La Natividad-La Dolfina. Pero con el correr de los chukkers la paridad despierta atención no solo de quienes presencian el juego al costado del campo, sino también de los polistas que están en los palenques de la cancha 1 para afrontar la otra semifinal y se prenden a la transmisión por streaming con un teléfono. Quien lo sostiene es Matías ‘Vizcacha’ Mac Donough, y se unen su tío Pablo, Beltrán Laulhé y Paco De Narváez. Miran los instantes finales y el triunfo, en tiempo suplementario, de Las Monjitas por 16-15 sobre el cuarteto de los hermanos Castagnola, su padre y ‘Poroto’ Cambiaso.

La organización del colombiano Camilo Bautista, que vuelve al polo de elite tras siete años de ausencia, se presenta en este torneo con Rufino Bensadón, Lucas Criado (h.), Juan Britos y Jerónimo del Carril. En la Triple Corona, Bensadón vestirá la misma camiseta pero con otros compañeros, en una constelación que combina experiencia y juventud: Juan Martín Nero, David Stirling y Lucas Monteverde (h.).

Juan BNritos lleva la bocha rodeado por camisetas opositores y una aliada: Camilo Castagnola, Cambiaso y 'Lolo' Castagnola intentan detenerlo, y Lucas Criado (h.) va en apoyo. Hernán Zenteno - La Nación

Esta clasificación para la final del 61er Abierto de Jockey, aunque con otra formación, es un incentivo para el club. Y queda una posibilidad linda por delante: cerrar en lo alto del podio el primer certamen oficial de la temporada de primavera de polo, el próximo sábado. Ese lugar se ganó este cuarteto que se le animó a la fusión de Cañuelas, cuya modificación para esta competencia respecto a la alineación que protagonizará Hurlingham-Tortugas-Palermo, fue el ingreso de Bartolomé Castagnola por su cuñado Adolfo Cambiaso (h).

Del Carril, tras la victoria sobre tres de los cuatro campeones argentinos, no oculta la felicidad y destaca que el triunfo es de alto impacto. “No es común ganarles. Son jugadorazos, vienen ganando todo afuera y en Argentina. Entonces fue una sorpresa para mucha gente, y lo mismo para nosotros. Se trataba de meter intensidad, ir chukker a chukker sin mirar el tablero, y nos encontramos entrando empatados en el último. Por suerte, el suplementario se dio para nuestro lado”, celebra el back que disputará la Triple Corona por La Ensenada.

A Poroto Cambiaso lo sigue Rufino Bensadón y lo espera Lucas Criado (h.); La Natividad-La Dolfina se anotó en el certamen principalmente para probar caballos, pero aun así se fue antes de tiempo. Hernán Zenteno - La Nación

Más allá de que impacta la noticia por la calidad del equipo que cayó derrotado, el éxito estuvo bien construido, con base en juego, intensidad y concentración. El vencedor obtuvo 17 throw-ins contra 12 de la fusión de Cañuelas. En faltas cometidas tuvo apenas 7 contra 16, y anotó 6 penales frente a 3 de su oponente. La Natividad-La Dolfina, en cambio, se impuso en goles de campo: 12 a 10.

“Llegamos a la cancha sabiendo que teníamos en contra a un equipo que, aunque sin Adolfito [Cambiaso], tenía a Barto, Jeta y Poroto con Lolo, que fue un 10 goles y ganó todo. Es difícil, muy difícil salir a jugar contra este equipo, y creo que nos mantuvimos bien, concentrados todos los chukkers. Eso fue la clave”, apuntó Rufino Bensadón para LA NACION. Al delantero se le avecinan dos desafíos grandes: la final del Jockey y, por supuesto, la Triple Corona. “Me llamó Pelón [Stirling] el año pasado, en diciembre. Estaban con ganas de encarar algo con Juanma [Nero] y dos chicos. Imaginá: no podés ni dudar ante esa invitación. Y encima, con la cría de Las Monjitas”, se ilusiona quien en la noche anterior se fue a dormir un poco más tarde, pendiente de Boca en San Pablo por la Copa Sudamericana.

Beltrán Laulhé ejecuta un cogote de revés ante Juan Martín Nero, de La Fe; el joven de La Irenita va en crecimiento. Hernán Zenteno - La Nación

Más tarde, en la cancha 1 el desarrollo se presenta muy diferente. Se impuso sin problemas La Irenita por 11-4 sobre La Fe, formado por Hilario Ulloa, el patrón francés Louis Devaleix, Juan Martín Nero y Roberto Bilbao. El partido quedó prácticamente sentenciado en los dos primeros períodos, en los que el conjunto de los Mac Donough, con 33 goles de valorización, estableció un global de 8-0 sobre su rival, que sumó 28.

“Es un equipo redivertido, con Pablo, Paquito [De Narváez] y Vizcacha [Mac Donough]. Estoy contento de estar en la final del Jockey, que tiene unos equipos buenísimos. Y es muy bueno para encarar la clasificación”, valora Beltrán Laulhé, que viene de ganar nada menos que la Copa de Oro de Inglaterra por Gaston Polo y se prepara para disputar la clasificación para los abiertos de Tortugas y Palermo 2026 por La Zeta Kazak, junto a Lorenzo Chavanne, Guillermo Caset (h.) y Nicolás Pieres.

Paco de Narváez en un cuerpo a cuerpo con Hilario Ulloa, tan intenso que el taco del delantero de La Irenita se cruza delante del capitán de La Fe. Hernán Zenteno - La Nación

Este sábado, la final del Abierto del Jockey Club ofrecerá un cruce no tan esperado pero que entusiasma como posible gran espectáculo, mientras el comienzo de la Triple Corona aparece en el horizonte cada vez más cercano.

Síntesis de Las Monjitas 16 vs. La Natividad-La Dolfina 15

Las Monjitas: Rufino Bensadón, 8; Lucas Criado (h.), 8; Juan Britos, 8, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 32.

Rufino Bensadón, 8; Lucas Criado (h.), 8; Juan Britos, 8, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 32. La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Bartolomé Castagnola, 4. Total: 34.

Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Bartolomé Castagnola, 4. Total: 34. Progresión: Las Monjitas, 4-2, 6-4, 7-7, 10-9, 13-13, 15-15 y 16-15 (en un chukker suplementario).

Las Monjitas, 4-2, 6-4, 7-7, 10-9, 13-13, 15-15 y 16-15 (en un chukker suplementario). Goleadores de Las Monjitas: Bensadón, 10 (5 de penal); Criado (h.), 2; Britos, 1; del Carril, 2, y penal 1, 1. De La Natividad-La Dolfina: C. Castagnola, 7 (2 de penal); Cambiaso, 5 (1 de penal); B. Castagnola (h.), 2, y B. Castagnola, 1.

Bensadón, 10 (5 de penal); Criado (h.), 2; Britos, 1; del Carril, 2, y penal 1, 1. C. Castagnola, 7 (2 de penal); Cambiaso, 5 (1 de penal); B. Castagnola (h.), 2, y B. Castagnola, 1. Jueces: Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Martín Inchauspe.

Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas. Martín Inchauspe. Cancha: 2 del Jockey Club.

Síntesis de La Irenita vs. La Fe