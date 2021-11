Abierto de Palermo: Ellerstina afronta su obsesión de cada año y ahora no sabe si podrá contar con Nicolás Pieres

Ellerstina gana y convence. Debutó goleando por 23-11 a La Irenita en el predio Alfredo Lalor de la Asociación Argentina de Polo en Pilar, en un experimento inédito para el Campeonato Argentino Abierto, que tiene lugar en Palermo desde 1928. Sin embargo, la Z sigue con incertidumbre sobre la presencia de Nicolás Pieres para lo que queda del torneo, su máxima obsesión desde aquel último título, el de 2012.

El número 4 titular, que sufrió una caída en la derrota contra La Dolfina-Brava por el Abierto de Hurlingham, mantiene una sensación de cosquilleo y por eso no quiere arriesgarse, sino recuperarse al 100% del golpe en la cabeza. El más chico de los hermanos Pieres tiene un canal medular chico, por lo que los impactos de cierta magnitud le inflaman la médula y le hacen perder sensibilidad en las extremidades.

Su futuro en el certamen es incierto. De hecho, no está realizando trabajos físicos ni tampoco de rehabilitación. Sus médicos le recomendaron no moverse. Por ello ni siquiera está haciendo prácticas.

Nico Pieres en la presentación del Campeonato Argentino Abierto, en Pilar, hace dos semanas; el número 4, de 30 años, esperaba llegar en buenas condiciones al torneo, pero aún no tiene fecha de regreso. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Ya es un seguro que Nicolás no estará el próximo sábado, cuando Ellerstina se enfrente en Palermo con el sorprendente Alegría Fish Creek, que este martes derrotó a La Ensenada por 13 a 12. Pero esto no implica que sí vaya a estar en el tercer partido del equipo. Por lo tanto, hay preocupación en la Z, pero también paciencia adquirida debido a los distintos inconvenientes físicos sufridos en esta temporada, que impidieron casi siempre que Ellerstina pusiera en la cancha su formación ideal.

Está cubriendo su puesto Alfredo Cappella Barabucci, que va a disputar la Copa Cámara de Diputados y está utilizando nueve caballos de Nicolás, uno de Hilario y dos de Gonzalito. Bautista Bayugar era el suplente habitual y lo reemplazó tras aquella caída en Hurlingham, pero como este año jugaría la clasificación para Palermo –luego consiguió un lugar en el Abierto, por Alegría Fish Creek–, Cappella Barabucci emergió como relevo en la definición del grupo de Hurlingham (derrota por 13-12 frente a RS Murus Sanctus) y en este estreno por el Argentino. “Estoy muy contento por el llamado de Ellerstina. Me tratan muy bien y me hacen sentirme parte del equipo”, valoró el back santafesino.

Alfredo Cappella Barabucci, de buena producción en el 23-11 a La Irenita. Rodrigo Néspolo - LA NACION

La Z no suele tener bajas por lesiones. Pero en 2021 el conjunto de General Rodríguez no es ajeno a la ola de lesiones que está afectando a los equipos de elite. En el estreno en el Abierto de Tortugas una lesión en la mano derecha dejó fuera a Hilario Ulloa, que fue reemplazado por Matías Torres Zavaleta. La modificación de emergencia no trastocó el objetivo y Ellerstina terminó consagrándose en la final, ante La Dolfina.

El equipo valora, obviamente, que Nicolás esté bien de salud y de ánimo luego de aquella caída que lo mantuvo inconsciente por unos instantes. “Nico está bien. Está recuperándose”, contó Gonzalito Pieres para LA NACION tras la victoria sobre La Irenita. Pero en lo deportivo la sensación es otra. “Para nosotros es una sorpresa no arrancar con él el Abierto. Por el momento Alfredo Cappella es nuestro compañero y la idea es que vayamos creciendo mientras él va adaptándose a los caballos y al equipo”.

Gonzalo Pieres (h.) es el hermano mayor de Nicolás; fue el mejor en el estreno de Ellerstina en el Argentino Abierto, este martes en Pilar. Rodrigo Néspolo - LA NACION

Gonza desea que su hermano menor regrese cuanto antes pero sólo si está óptimo para competir: “No tiene que apurarse. Sí ir chequeándose hasta estar bien y poder volver”, sugiere. Cierta impotencia hay, claro: “Es una lástima porque nosotros apuntamos a esto [el Argentino Abierto] y nos encontramos con lesiones cuando durante muchos años jugamos con el mismo equipo y casi sin utilizar suplentes. Por eso este año causa mucha sorpresa”, comentó el número 3.

Sorpresa, pero no grata, es la que está viviendo Ellerstina, que empezó a paso firme en Pilar, pero añora jugar con el equipo de gala.

Síntesis de Ellerstina 23 vs. La Irenita 11