Abierto de Palermo: La Hache Cría y Polo venció a La Aguada en la otra pelea del mejor polo, la de la supervivencia

Pertenecer tiene sus privilegios. Y mantenerse exige distintos costos. Son las reglas del juego y todos las saben de antemano. Ser parte de la elite, codearse con las mejores organizaciones y en los grandes escenarios, no demanda el mismo esfuerzo de los 10 equipos. La Hache Cría y Polo, por ejemplo, debe sacrificarse duramente, estar lúcido, que los caballos respondan y no cometer demasiados errores, para poder competir, más allá de participar. Tiene 31 goles de handicap y los principales aspirantes a llegar a la final suman 35 y más.

Para La Aguada, el desafío es aun mayor. Tiene 29 tantos y a diferencia de La Hache Cría, es un equipo con jugadores de relativa experiencia en estas lides. Sabe que soñar con levantar la copa, es, hoy, un sueño lejano. La dura realidad impacta y desvanece el dulce anhelo. Con otro perjuicio para el equipo de Open Door: la puesta punto ideal de la caballada ya pasó. Fue en octubre, cuando jugó y ganó la clasificación. A partir de ahí, lejos de conformarse y relajarse, con el deber cumplido debió redoblar el empeño. Sin tiempo para celebrar, empezó otra cruzada; esta vez, dispar, a sabiendas. Igual le dio para adelante. Apostó por un estilo de polo respetando un sistema. Y a pesar de todas las contras, redondeó buenos partidos, en los cuales la diferencia de jerarquía individual y la desventaja en experiencia terminó pasándole unas facturas muy difíciles de pagar para un cuarteto entusiasta, pero todavía novato en el nivel supremo.

La habilidad de Facundo Sola para llevar en el aire la bocha; detrás, Pedro Falabella, de La Aguada. Santiago Filipuzzi

No se desanimó. No se desanima. Fiel a su ADN, La Aguada seguirá peleando. Mientras las matemáticas le den vida. Dejará la piel por lograr la supervivencia en el Grupo de los 8. Les queda un solo compromiso: ante Indios Chapaleufú, otro equipo que necesita los puntos como el agua las canchas 1 y 2. No hay opción, deberán ganar y esperar otros resultados. Si se da la combinación, La Aguada diputará un repechaje frente al campeón de la Copa Cámara de Diputados. Y si los resultados no son los esperados, deberá intentar nuevamente su ingreso a Palermo para 2025. Cundirá el desgano, la pesadumbre… Pero bien habrá valido la pena el esfuerzo realizado para competir con los mejores equipos.

Gracias a este triunfo, muy amplio de entrada y algo comprometido al cierre del séptimo chukker, La Hache Cría & Polo está casi adentro de la próxima Triple Corona. Le falta un partido, contra La Hache principal, y ver qué sucede con La Zeta. No obstante, reina el optimismo. “Había que ganar como sea y lo hicimos”, confesó Facu Sola. “No cabía otra posibilidad que ganar”, subrayó Toly Ulloa. Al final de la primera mitad, el tablero mostraba un sorpresivo 13-3 a favor del cuarteto verde. Excesiva ventaja para una brecha de dos goles de handicap en las formaciones (31 y 29). Y al cabo del séptimo parcial, una nueva sorpresa: La Hache Cría arriba 16-13 y la bocha en poder de La Aguada. ¿Qué pasó? “Arrancamos muy bien, sacamos mucha diferencia inesperadamente y después, inconscientemente, nos confiamos. Pero ellos también tuvieron méritos en la remontada”, dijo Toly Ulloa.

Compacto del triunfo de La Hache Cría y Polo

Ahora viene su hermano Hilario. Él y sus compañeros con la presión de pelear por la final, y Toly y su gente, con deseos de ganarles y livianos de obligaciones. “Va a ser un lindo partido. Y trataremos de ganarles, todavía no estamos adentro. Esto es Palermo y a Palermo venimos a ganar todos los partidos”.

Síntesis de La Hache Cría y Polo 18 vs. La Aguada 15

La Hache Cría y Polo: Facundo Sola, 8; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 7, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31.

La Aguada: Facundo Llosa, 7; Pedro Zacharias, 8; Felipe Vercellino, 7, y Pedro Falabella, 7. Total: 29.

Progresión: La Hache Cría & Polo, 2-3, 7-3, 10-3, 13-3, 14-5, 15-9, 16-13 y 18-15.

Incidencias: en el 8º chukker fue amonestado Zacharias.

Goleadores de La Hache Cría y Polo: Sola, 3; Ulloa, 4; Panelo, 2; Pittaluga, 8 (6 penales), y penal 1, 1. De La Aguada: Llosa, 6 (4 penales); Zacharias, 2 (un penal); Vercellino, 6 (5 penales), y penal 1, 1.

Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Árbitro: José Ignacio Araya.

Cancha: Nº 2 de Palermo.

