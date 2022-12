Abierto de Palermo: los Cambiaso y los Castagnola vivieron una consagración muy especial previa a la final La Dolfina vs. La Natividad, que los enfrentará

escuchar

Cuarenta y ocho horas más tarde iban a enfrentarse en el partido más importante de sus vidas, ya aún así ahí estaban los compartiendo equipo, vistiendo la misma camiseta y levantando la misma copa. Adolfo Cambiaso (n.) y Camilo Castagnola, primos hermanos, serán rivales este viernes en la final del Abierto de Palermo, pero este miércoles jugaron juntos por La Natividad y ganaron el Argentino Juvenil. Mia Cambiaso, la hija mayor de Adolfo, también integró el equipo e hizo historia al convertirse en la primera mujer en conquistar el tradicional certamen. ¡Y cómo! Con tres goles, fue la goleadora y una de las figuras del partido. Benjamín Panelo, el cuarto elemento, completó una semana gloriosa al día siguiente de conquistar la Copa Cámara de Diputados.

En una final de apellidos ilustres, La Natividad derrotó por 9-3 a Chapaleufú, equipo integrado también por primos: los mellizos Antonio y Silvestre Heguy, hijos de Alberto, y Cruz, hijo de Eduardo, más Lucas Monteverde, hijo de otra gloria del polo. Si bien los representantes del club de Intendente Alvear comenzaron mejor (3-1), un cambio posicional dictado por Bartolomé Castagnola ordenó a los de Cañuelas, que a partir de entonces se adueñaron del partido camino a una cómoda victoria en la final, en la cancha 2 del predio de la AAP en Pilar.

Shockea un poco ver a Poroto con la camiseta del equipo con el que se enfrentará este viernes. Hay algo de inconsciencia que dan los 17 años recién cumplidos. Sobre todo, hay buena onda y compañerismo. Jeta, de 19, y él son primos y también amigos. Además, son cracks. Pese a su corta edad, son las figuras de La Dolfina y La Natividad, respectivamente que este viernes definirán el Argentino Abierto. Esta vez sobresalió fue Poroto, autor de tres goles y de una maravilla de jugada en la que llevó la bocha con varios toques de aire y de revés, y distinguido con el Premio al Jugador Más Valioso. Cuando Lolo lo mandó a jugar atrás y puso a Benjamín Panelo adelante al final del segundo chukker, el partido cambió radicalmente.

“Nunca en mi vida gané una copa tan fácil. Con estos compañeros, lo único que tenía que hacer para ganar era venir a la cancha y subirme al caballo”, bromeó Panelo, hermano de Tomás, jugador de Cría La Dolfina. “Al principio ellos salieron a jugar de una manera impresionante, pero de a poco nos metimos en partido. Cuando pasé adelante, que es mi puesto natural, se le estiró la cancha a Poroto y Jeta y eso cambió el partido”.

Panelo había ganado menos de 24 horas antes la Copa Cámara de Diputados, con el equipo de Nuestra Tierra. Quiere seguir de racha, ya que el lunes jugará el repechaje frente a La Hache para clasificarse directamente para el Argentino Abierto 2023.

También Mia Cambiaso tiene otro compromiso mayor por delante, ya que este viernes, en lo previo a la final de Palermo, jugará por La Dolfina la definición del Abierto Femenino en la cancha 2 de Palermo ante La Irenita. Por ahora, disfruta del honor de ser la primera mujer en ganar este prestigioso certamen para menores de 21 años que ya va por la versión número 39. “Es un lujo, un honor”, dijo al respecto. “Más hacerlo con estos tres compañeros. Me enteré hace tres días de que iba a jugar. Para mí un programón. Iba a jugar Barto [Castagnola, su primo], pero se pasó de edad”.

Mia se lució con tres implacables definiciones frente a los mimbres y para el Ruso Heguy, que entregó la copa frente al castillo del predio de la AAP en Pilar, mereció el MVP. “¿Por qué no la dejaron tirar los penales? Metió todo”, bromeó. Con modestia, Mia relativizó su logro: “Era hacer un toque, nomás”. Para los hermanos Poroto y Mia Cambiaso también fue todo un hito, ya que es el título más importante que logran juntos. Ya habían ganado otros menores, entre los que la Sterling Cup en Palm Beach en 2018 había sido el más resonante, con papá Adolfo como conductor.

Para La Natividad se trató del cuarto logro seguido en el Abierto Juvenil (2018, 2019 y 2021 los otros; en 2020 no se jugó por la pandemia). En todos estuvo Jeta. En 2021 también había estado Poroto, con la diferencia que aquella vez no iban a enfrentarse en un partido tan importante un par de días después. No importó eso, no importó ponerse la camiseta del rival. Ganó La Natividad, ganaron la amistad y el compañerismo.

