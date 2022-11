Abierto de Palermo. Los precios para ver la gran final entre La Dolfina y La Natividad, con los Cambiaso vs. los Castagnola

escuchar

Las entradas de los grandes eventos vuelan, cualquiera sea el precio. Después “reaparecen” en las últimas 24 horas a otros precios por internet. La final del Campeonato Argentino Abierto de polo no está exenta de esas alteraciones, aunque de por sí, el valor original, ya marcó pautas concretas. Para ver el encuentro decisivo entre La Natividad y La Dolfina, este viernes, desde las 16.30, no quedan muchas localidades disponibles a través de Tickeket, la empresa que las pone en venta cada año. Incluso, las más caras ya se han agotado.

Las distribuciones en la cancha 1 de Palermo

El sector más costoso para ver una final del torneo de polo más importante del mundo es la tribuna C, sector central. Se trata de la platea principal, la que normalmente suele tener sombra al promediar la tarde. Le siguen en orden de importancia las plateas A y B, laterales, sobre el mismo sector. No tienen la misma visión que la C, en cuanto la cancha es muy grande (275 metros de largo por 146 de anoche), pero son buenas ubicaciones en general.

Los valores de las entradas, algunas de ellas, ya agotadas

Y luego están las del sector Dorrego, del lado de enfrente, que tienen una tribuna central numerada, más una lateral tubular sobre el sector del lado del tablero. También hay una tribuna adicional cercana a los palenques de Avenida del Libertador. Las Dorrego son las más populares del polo. Allí suelen ubicarse también los aficionados más ruidosos, con bombos, trompetas y banderas. En las semifinales de hecho, sobre todo en la que La Dolfina derrotó a Ellerstina por 15-14 en chukker suplementario con gol de penal de Poroto Cambiaso, fue un concierto de sonido de principio a fin.

Ahora bien, ¿cuál es el precio original, base, de los tickets más caros para ver la final en la que Adolfo Cambiaso y su hijo Poroto enfrentarán a sus sobrino y primos, respectivamente, Camilo y Bartolomé Castagnola (h.). La tribuna C central, par e impar, ya agotadas, se vendieron por valor de $ 70.000, más $ 8400 del costo del servicio de Ticketek. Es decir, $ 78.400. Al cambio dólar blue de este lunes ($ 318), son 246 dólares por ticket.

¿Cuál es el precio de las entradas más económicas? La Dorrego central, sin númerar, tiene para esta finalísima una oferta de 2x1 hasta agotar el stock. El valor total es $11.600 ($ 9000 más el servicio de $ 2600).

La Tribuna C lucía así para la semifinal La Dolfina vs Ellerstina LA NACION/Fabian Marelli

La Dorrego lateral alcanza un valor de $ 10.080 ($ 9000, más el servicio de $ 1080. Y las Dorrego central, par e impar, trepan hasta los $21600 ($18.000 más servicio).

En cuanto a las otras plateas, las que todavía pueden conseguirse a la venta, la A y B laterales valen $ 42.000 ($ 37.500 más $ 4500). Las A y B centrales altas, $43.680 ($ 39.000, más $ 4680). Y las A centrales, $ 47.040 ($ 42.000, m+as $ 5040).

La final de mujeres, con Mía Cambiaso

Previamente al encuentro entre La Natividad, defensor del título, y La Dolfina, en la cancha N° 2 se disputará la final del Campeonato Argentino Abierto femenino. Allí, desde las 14, La Dolfina buscará su cuarta conquista en el cotejo que sostendrá con La Irenita. En La Dolfina juega Mía Cambiaso (7), hija de Adolfito, junto con Candelaria (9) y Milagros (7) Fernández Araujo, hijas de Milo Fernández Araujo (coach del equipo masculino). Completa la formación la mejor del mundo, la inglesa Nina Clarkin (10). El total del equipo es de 33 goles de handicap femenino y en la última fecha de clasificación derrotó a La Aguada por 15-4.

Su rival será La Irenita, que superó a El Overo Z7 UAE en el otro cotejo decisivo de zona por 12-6. La Irenita, de 29 tantos de valorización, se alista con Milagros Sánchez (7), Isabelle Parsons (8), Hope Arellano (8) y Fátima Balzano (6).

En el certamen participaron ocho conjuntos de 20 a 33 goles de handicap, integrados por polistas de la Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos e Inglaterra.

La final de la Copa Cámara de Diputados

En la cancha 1 de la Sede Alfredo Lalor, de Pilar, se disputará este martes, a las 17, la final del tradicional torneo por la Copa Cámara de Diputados, que en esta oportunidad fue protagonizado por 16 conjuntos de entre 24 y 30 goles de valorización: los seis que no lograron clasificarse al 129° Abierto Argentino de Polo HSBC y los 10 mejores del torneo por la Copa de Pilar.

Son finalistas los invictos conjuntos de El Overo Z7 UAE y Nuestra Tierra. El ganador de esta final y del título, además, jugará el repechaje para la Triple Corona 2023 con La Hache, octavo en el Ranking 2022, por el último lugar entre las formaciones preclasificadas para la Triple Corona 2023. Ya están clasificados La Natividad, La Dolfina, La Irenita, Ellerstina, La Ensenada-RS Murus Sanctus, Cría La Dolfina y La Irenita II.

La final de la Copa Cámara de Diputados será transmitida en vivo por la senal ESPN en Star+.

Los equipos formarán de la siguiente manera:

El Overo Z7 UAE: Lucas Monteverde (n) 6, Matías Torres Zavaleta 8, Cruz Heguy 6 y Teodoro Lacau 6. Total: 26.

Lucas Monteverde (n) 6, Matías Torres Zavaleta 8, Cruz Heguy 6 y Teodoro Lacau 6. Total: 26. Nuestra Tierra: Alejandro Muzzio 8, Benjamín Panelo 6 Santiago Laborde 6, y Jared Zenni 6. Total: 26.

