Abierto de Palermo: Poroto Cambiaso le ganó el duelo de chicos a Rufino Bensadón en La Dolfina-Brava vs. Chapeleufú

El anunciado duelo entre los grandes triunfadores de la primera jornada del Campeonato Argentino Abierto de polo se quedó en promesa. Adolfo “Poroto” Cambiaso marcó distancias casi desde la primera bocha que tocó, y que empujó al gol desde cerca. Por su parte, Rufino Bensadón padeció la excelente tarea defensiva de La Dolfina-Brava, que a partir de esa virtud cimentó un claro triunfo por 17 a 10 frente a Chapaleufú, en la segunda jornada del grupo B, desarrollada en el predio de Pilar de la AAP.

La segunda actuación del más chico de la estirpe ratificó todo lo bueno que mostró en su debut en el campeonato más importante del polo mundial. La firmeza en el golpe, la habilidad para conducir la bocha pegada al taco, la visión para filtrar pases hacia sus compañeros, la lectura para cortar el juego del rival y la implacable puntería en penales lo convirtieron otra vez en figura.

Mano a mano entre Adolfo Cambiaso (n.) y Felipe Dabas (18 años), otro de los adolescentes debutantes en esta temporada en el Abierto de Palermo. Rodrigo Néspolo

Sus 9 goles (5 de penal y 1 de córner) se sumaron a los 6 de un excelente Guillermo Terrera. El primer delantero fue el mejor aliado del “niño prodigio” y mostró las razones de sus 9 tantos de handicap. La concentración defensiva de Tomás Panelo y Alejo Taranco completó una tarea que no alcanzó la perfección pero fue compacta, y dejó al equipo de Cañuelas en disposición de discutir incluso un puesto en la virtual semifinal (definición de zona).

Chapaleufú estuvo lejos del nivel que exhibió en el estreno frente a La Natividad, cuando asombró con un 17-16 definido por un gol de oro de Bensadón. Acumuló errores en jugadas en apariencia sencillas, como las fallas de Rufino en dos penales de 30 yardas consecutivos (aun así, el pampeano terminó con 6 tantos –3 de penal y 1 de córner– y es el máximo anotador del torneo, con 21), y nunca logró recortar la distancia inicial (5-1 al final del segundo chukker) y meterse de verdad en el partido. No dejó de luchar y mantuvo las chapas en guarismos amplios pero no de goleada; sin embargo, no logró ir más allá.

Rufino Bensadón a la par del uruguayo Alejo Taranco; el joven pampeano anotó 6 tantos y sigue siendo por ahora el máximo goleador del Abierto, con 21 en dos partidos. Rodrigo Néspolo

El choque de estrellas juveniles que se esperaba en Pilar no fue tal. Cambiaso lo inclinó muy rápido de su lado, y de su mano, La Dolfina-Brava puede darse el gusto de seguir soñando.

Síntesis de La Dolfina-Brava 17 vs. Chapaleufú 10

La Dolfina-Brava: Guillermo Terrera (h) 9 (6 goles, uno de Penal 1), Adolfo Cambiaso (n) 8 (9, cinco de penal y uno de córner), Tomás Panelo 6 (1) y Alejo Taranco 8 (1). Total: 31.

Guillermo Terrera (h) 9 (6 goles, uno de Penal 1), Adolfo Cambiaso (n) 8 (9, cinco de penal y uno de córner), Tomás Panelo 6 (1) y Alejo Taranco 8 (1). Total: 31. Chapaleufú : Rufino Bensadón 7 (6, tres de penal y uno de córner), Juan M. Zavaleta (h) 8, Julián de Lusarreta 7 (1) y Felipe Dabas 7 (3, uno de penal) (Recibió una tarjeta amarilla en el octavo chukker). Total: 29.

: Rufino Bensadón 7 (6, tres de penal y uno de córner), Juan M. Zavaleta (h) 8, Julián de Lusarreta 7 (1) y Felipe Dabas 7 (3, uno de penal) (Recibió una tarjeta amarilla en el octavo chukker). Total: 29. Progresión: La Dolfina-Brava, 2-0, 5-1, 7-2, 8-4, 11-5, 11-7, 13-8 y 17-10.

La Dolfina-Brava, 2-0, 5-1, 7-2, 8-4, 11-5, 11-7, 13-8 y 17-10. Goleadores de La Dolfina-Brava: Terrera, 6; Cambiaso, 9 (5 de penal y 1 de córner); Panelo, 1, y Taranco, 1. De Chapaleufú: Bensadón, 6 (3 de penal y 1 de córner); De Lusarreta, 1, y Dabas, 3 (1 de penal).

Terrera, 6; Cambiaso, 9 (5 de penal y 1 de córner); Panelo, 1, y Taranco, 1. Bensadón, 6 (3 de penal y 1 de córner); De Lusarreta, 1, y Dabas, 3 (1 de penal). Incidencias: en el 8º chukker fue amonestado Dabas.

en el 8º chukker fue amonestado Dabas. Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Árbitro: José I. Araya.

Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. José I. Araya. Cancha: número 1 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.