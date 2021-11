Abierto de Palermo: se pone en marcha el mejor torneo de polo del mundo, con varios cambios

Partidos fuera de La Catedral, a unos 50 kilómetros. Público mirando el espectáculo mientras almuerza a un costado de la cancha. Comentarios didácticos por altavoces para esos espectadores no tan poleros. Una radio sintonizable por los teléfonos dentro del predio para seguir los relatos de los encuentros, con explicaciones. Quizás, hasta la posibilidad de escuchar en todo el estadio lo que dicen los referís a los jugadores. Y, por supuesto, público. Mucho. Prácticamente todo el que cabe en las tribunas del Campo Argentino de Polo. Así será el Campeonato Argentino Abierto esta vez.

Si cada año se piensa que el que viene es un Abierto de Palermo diferente, en 2021 esa afirmación tiene más asidero que nunca. Esta tarde, con la rareza de tratarse de un viernes, se iniciará un Argentino que cambiará varias cosas respecto al de 2020, a los de otros años recientes y a los del resto de la historia. El 2021 podrá ser considerado en el futuro como un año de quiebre. Porque algunas de esas novedades, como la acción en Pilar y las explicaciones didácticas audibles por todos, son disruptivas para un certamen que se distingue por la tradición, además de por el máximo nivel de polo hallable en el planeta.

Con La Dolfina vs. Alegría Fish Creek, a las 14 en la cancha 2, y La Ensenada vs. La Irenita, a las 16.30 en la 1, la zona A iniciará la competencia hoy. Este Palermo –¿ya habrá que empezar a llamarlo “Abierto de Palermo/Pilar”?– se pondrá en marcha un viernes porque las elecciones legislativas nacionales del domingo le quitan un día disponible al fin de semana. Y el calendario, apretado, dispone jornadas para el martes y el miércoles próximos, entonces se imponía comenzar un viernes. El día de apertura no será lo concurrido que suele ser.

La final La Dolfina vs. Ellerstina de 2019 fue el último partido lleno de público en el Campo Argentino de Polo; ahora, tras la cuarentena, vuelve la concurrencia al Abierto de Palermo. Hernán Zenteno - LA NACION

Tras el Abierto de 2020 casi sin público, dotado de apenas 500 espectadores en la final –aquel La Dolfina 10 vs. Ellerstina 8 que fue la despedida de la formación multicampeona–, se pasa a un certamen limitado a 10.000 asistentes en las primeras jornadas, es decir, con aforo casi completo, porque en la cancha 1, cuando están las tribunas laterales de Dorrego, caben unos 12.000. Esa cantidad habrá en las últimas tres jornadas, las de las virtuales semifinales y la final. Es decir, este Palermo no se verá restringido en los hechos. Ni su concurrencia: no hay obligación de asistir con barbijos ni certificados de vacunación. Todo vuelve a estar abierto, salvo una excepción: la televisación. Transmitirá ESPN, como siempre, pero vía Star+, una plataforma de internet accesible solamente por abono.

Abierto es más que nunca a todo público presencial, con entradas en venta tanto por el sitio AllAccess.com.ar como en las boleterías del predio. La gastronomía y los after polo ya venían siendo característicos del Argentino, pero la propuesta se amplía. Esta vez habrá diez chefs en diez puntos de un nuevo paseo gastronómico, encabezados por Narda Lepes y Germán Martitegui. Gracias a un canon más oneroso pagado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que decide sobre el predio, la Asociación Argentina de Polo (AAP) dispone del lugar y se unió con un grupo inversor para poner en valor el lugar y hacer que ese paseo gastronómico sea una instalación permanente. Las empresas del rubro que ya auspiciaban el certamen pondrán stands que no durarán un mes sino tres, cinco años, porque el Campo Argentino de Polo estará abierto de forma constante, todos los días del año, como centro gastronómico.

En la calle contigua a las plateas de la cancha 1 habrá un nuevo paseo gastronómico; se hizo una inversión para poner en valor el lugar. Rodrigo Néspolo - LA NACION

Y en ese contexto, en el costado de Dorrego de la cancha 1 cercano a Libertador habrá un restaurante a cielo abierto donde la gente podrá mirar la acción deportiva mientras come. Con sonidos provenientes de altavoces –para ese lado, no para las plateas, más conocedoras–, se explicará cuestiones del juego para neófitos. En todo el Campo Argentino se va a poder sintonizar por los teléfonos móviles una radio que emitirá un relato con comentarios de los partidos, a cargo de Polo University, la academia con la que la AAP enseña el deporte. Un Abierto abierto a espectadores primerizos.

El Campo Argentino De Polo es tal desde 1928; este año, su campeonato insigne saldrá del predio por un par de fechas. Archivo

Y abierto al cambio, también. A no seguir una tradición, en aras de la practicidad. Las fechas 3 (zona A) y 4 (B) se desarrollarán en el predio de Pilar de la AAP, el martes y el miércoles próximos, en razón de preservar el estado de los campos de juego porteños, que en las últimas temporadas no ha sido bueno. Para varios protagonistas es una decisión algo ingrata pero lógica; para otros es como sacar de La Catedral las misas para llevarlas a una parroquia. Linda, bien construida, amplia, pero no histórica. Esta apertura del juego hacia un lugar ubicado a 50 kilómetros de donde el Argentino Abierto tiene lugar desde hace 93 años puede resultar un mojón inicial de algo que se vuelva habitual. Dependerá en parte de esta primera experiencia, claro.

El "castillo" del predio Alfredo Lalor, de Pilar, que pertenece a la Asociación Argentina de Polo; allí se jugará por primera vez un par de fechas del Argentino Abierto, el martes y el miércoles próximos.

Este Abierto más abierto se presenta así también en lo deportivo, el corazón de todo este acontecimiento cada vez más social. Esta vez está parejo en la cúspide como nunca la última década y algo más. El desmembramiento de ese La Dolfina avasallante de Adolfo Cambiaso, David Stirling, Pablo Mac Donough y Juan Martín Nero, dueño de nueve conquistas de Palermo en diez años y de una seguidilla de 34 victorias en La Catedral, amplió el tablero de favoritos, dio más chances a otros.

Ellerstina sigue siendo un equipazo, de 39 goles, quizás el más firme candidato si está entero. Para eso debe recuperar plenamente a Nicolás Pieres, que no ha jugado desde el revolcón de hace 20 días en Pilar, por el Abierto de Hurlingham.

Ellerstina viene de ser campeón en Tortugas, a pesar de la lesión que le impidió jugar dos partidos y fracción a Hilario Ulloa. LANACION/Sergio Llamera

RS Murus Sanctus es el otro cuarteto de 39, pero hasta ahora no ha rendido como debía. Es subcampeón del Abierto de Hurlingham, pero falló en la final. Atravesó lesiones, pero cuando el conjunto titular estuvo completo, aún no apareció en la medida de lo esperado. Debe aprobar en la mesa examinadora más difícil, la de la cátedra de Libertador y Dorrego.

El mejor momento de RS Murus Sanctus en lo que va de la temporada: la victoria sobre Ellerstina en una definición de grupo y el pase a la final del Abierto de Hurlingham. Sergio Llamera - LA NACION

La Dolfina, ahora con Francisco Elizalde y Diego Cavanagh, es un postulante fuerte, pero todavía debe acomodarse a la nueva realidad. Y este viernes, cuando inaugure el campeonato, mostrará una novedad no menor: Cambiaso actuará como back. El delantero más goleador, talentoso y explosivo de la historia no está a gusto con el rendimiento del equipo y desempeñará una función que ha cumplido mucho más en el exterior que en canchas argentinas. Cavanagh cumplirá una tarea más natural en él: la de número 1, la de hacer goles y ser el primer defensor, no el último.

Adolfo "Poroto" Cambiaso, de La Dolfina-Brava, vivirá su estreno absoluto en el Argentino Abierto, con un récord de 15 años; salvo eventualmente en la final de Palermo, no se enfrentará con su papá, que pasará a ser el back de La Dolfina, al menos en el comienzo del certamen. Sergio Llamera

La Natividad, por su parte, impactó al conquistar Hurlingham con amplitud, tumbando a rivales a priori superiores con sus 36 goles de valorización, y ahora hace del Argentino Abierto un tema de discusión entre cuatro.

La euforia de La Natividad, el asombroso campeón del Abierto de Hurlingham, ahora claramente uno de los cuatro favoritos para el Argentino. Sergio Llamera

Por lo demás, éste es Abierto muy abierto a debutantes: habrá nada menos que seis, un 15% del total de 40 protagonistas. Son el brasileño Pedro Zacharias (Alegría), de 32 años; Isidro Strada (La Irenita), de 27; Bautista Bayugar (Alegría Fish Creek), de 25; Rufino Bensadón (Chapaleufú), de 19; Felipe Dabas (Chapaleufú), de 18, y uno que genera expectativa: “Poroto” Cambiaso (La Dolfina-Brava), de 15, que batirá el récord de juventud de Gonzalo Pieres (h.), de 16 en 1999. Tan abierto es este Palermo que hace un lugar incluso a niños. Eso sí: siempre jugadorazos.

Las 10 formaciones

Zona A

ELLERSTINA: Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 39. Suplentes: Alfredo Cappella Barabucci y Matías Torres Zavaleta. DT: Héctor Guerrero.

Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. 39. Alfredo Cappella Barabucci y Matías Torres Zavaleta. Héctor Guerrero. LA DOLFINA: Diego Cavanagh, 9; Francisco Elizalde, 9; David Stirling, 10, y Adolfo Cambiaso (h.), 10. Total: 38. Suplente: Alejandro Muzzio. DT: Milo Fernández Araujo.

Diego Cavanagh, 9; Francisco Elizalde, 9; David Stirling, 10, y Adolfo Cambiaso (h.), 10. 38. Alejandro Muzzio. Milo Fernández Araujo. LA ENSENADA: Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 8; Juan Martín Zubía, 8, y Jerónimo Del Carril, 8. Total: 33. Suplentes: Ezequiel Martínez Ferrario e Ignacio Novillo Astrada. DT: Ignacio Heguy.

Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 8; Juan Martín Zubía, 8, y Jerónimo Del Carril, 8. 33. Ezequiel Martínez Ferrario e Ignacio Novillo Astrada. Ignacio Heguy. LA IRENITA: Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Ignacio Toccalino, 8, e Isidro Strada, 8. Total: 31. Suplentes: Jacinto Crotto y Tomás Fernández Llorente (h.). DT: Ernesto Trotz.

Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Ignacio Toccalino, 8, e Isidro Strada, 8. 31. Jacinto Crotto y Tomás Fernández Llorente (h.). Ernesto Trotz. ALEGRÍA FISH CREEK: Juan Ruiz Guiñazú, 8; Clemente Zavaleta (h.), 7; Joaquín Pittaluga, 7, y Bautista Bayugar, 8. Total: 30. Suplentes: Santiago Cernadas y Facundo Obregón. DT: Julio Zavaleta.

Las batallas del grupo A del Abierto de Palermo tendrán como protagonistas a Clemente Zavaleta (Alegría Fish Creek), Nicolás Pieres (Ellerstina), David Stirling (La Dolfina), Santiago Loza (La Irenita) y Juan Britos (La Ensenada). Rodrigo Nespolo - LA NACION

Zona B

RS MURUS SANCTUS: Facundo Sola, 9; Guillermo Caset, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 39. Suplentes: Facundo Fernández Llorente, Cristián Laprida (h.) e Ignacio Laprida. DT: Eduardo Heguy.

Facundo Sola, 9; Guillermo Caset, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. 39. Facundo Fernández Llorente, Cristián Laprida (h.) e Ignacio Laprida. Eduardo Heguy. LA NATIVIDAD: Camilo Castagnola, 9; Pablo Pieres, 9; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 36. Suplentes: Thomas Beresford y Valerio Zubiaurre. DDTT: Alberto Heguy (h.) y Bartolomé Castagnola.

Camilo Castagnola, 9; Pablo Pieres, 9; Bartolomé Castagnola (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. 36. Thomas Beresford y Valerio Zubiaurre. Alberto Heguy (h.) y Bartolomé Castagnola. LA DOLFINA-BRAVA: Guillermo Terrera, 9; Adolfo Cambiaso (n.), 8; Rodrigo Ribeiro de Andrade, 8, y Alejo Taranco, 8. Total: 33. Suplentes: Mariano González (h.) y Tomás Panelo.

Guillermo Terrera, 9; Adolfo Cambiaso (n.), 8; Rodrigo Ribeiro de Andrade, 8, y Alejo Taranco, 8. 33. Mariano González (h.) y Tomás Panelo. CHAPALEUFÚ: Rufino Bensadón, 7; Juan Martín Zavaleta (h.), 8; Julián De Lusarreta, 7, y Felipe Dabas, 7. Total: 29. Suplentes: Marcos Araya y Francisco Bensadón. DT: Alejandro Agote.

Rufino Bensadón, 7; Juan Martín Zavaleta (h.), 8; Julián De Lusarreta, 7, y Felipe Dabas, 7. 29. Suplentes: Marcos Araya y Francisco Bensadón. Alejandro Agote. ALEGRÍA: Agustín Merlos, 7; Pedro Zacharias, 7; Tomás García del Río, 7, y Frederick Mannix, 7. Total: 28. Suplente: Ignacio Negri. DT: Clemente Zavaleta.

Los integrantes de la zona B: Agustín Merlos (Alegría), Julián De Lusarreta (Chapaleufú), Rodrigo Ribeiro De Andrade (La Dolfina-Brava), Pablo Mac Donough (RS Murus Sanctus) e Ignatius Du Plessis (La Natividad). Rodrigo Nespolo - LA NACION

El programa hasta la fecha 6

Viernes 12/11, zona A

14 horas: La Dolfina vs. Alegría Fish Creek, cancha 2 de Palermo

16.30: La Ensenada vs. La Irenita, cancha 1 de Palermo (partido 1)

Sábado 13/11, zona B

14: La Dolfina-Brava vs. Alegría, cancha 2 de Palermo

La Natividad vs. Chapaleufú, cancha 1 de Palermo (partido 2)

Martes 16/11, zona A

ganador P1 vs. Alegría Fish Creek, Pilar

Ellerstina vs. perdedor P1, Pilar

Miércoles 17/11, zona B

ganador P2 vs. Chapaleufú, Pilar

Murus Sanctus vs. perdedor P2, Pilar

Sábado 20/11, zona A

La Dolfina vs. ganador P1, Palermo

Ellerstina vs. Alegría, Palermo

Domingo 21/11, zona B

La Natividad vs. ganador P2, Palermo

Murus Sanctus vs. Chapaleufú, Palermo

Las siguientes fechas

Las restantes jornadas tendrán lugar el sábado 27/11 (zona A), el domingo 28/11 (B), el jueves 2/12 (A), el viernes 3/12 (B), el sábado 4 (A, definición de grupo), el domingo 5/12 (B, resolución de zona) y el sábado 11/12 (final del torneo), siempre en Palermo.

En todos los días de dos partidos, el primero será a las 14, y el otro, a las 16.30.

Palabra de protagonistas

"Primero y principal, quiero recuperarme para llegar bien a Palermo. Es una temporada que tiene muchas lesiones. Para el espectáculo está bueno que haya cambios, aires nuevos" Nicolás Pieres, de Ellerstina

Nicolás Pieres. Rodrigo Nespolo - LA NACION

"Para mí es un desafío muy grande después de 18 años en Ellerstina y La Dolfina. Ésta es una formación nueva pero de jugadores experimentados y bien montados. Nadie sabe quién llegará a la final" Pablo Mac Donough, de RS Murus Sanctus

Pablo Mac Donough. Rodrigo Nespolo - LA NACION

"Está pasando lo que todo el mundo quería: está todo mucho más parejo. Parece que La Dolfina le hizo bien al deporte separándose. Tenemos alguna duda, pero empieza la verdad y el equipo se tiene fe" David Stirling, de La Dolfina

El uruguayo David Stirling. Rodrigo Nespolo - LA NACION

"Lo que conseguimos en Hurlingham ya se siente como a una cosa del pasado. Gracias a Dios, los caballos están bien y ya estamos pensando totalmente en el partido contra Chapaleufú" Ignatius Du Plessis, de La Natividad

El sudafricano Ignatius Du Plessis. Rodrigo Nespolo - LA NACION

"Nos falta crecer mucho en organización. Pero no nos alcanzar hacer un buen papel, no jugamos para cumplir. Queremos jugar de igual a igual con los mejores y ganarles" Juan Britos, de La Ensenada

Juan Britos. Rodrigo Nespolo - LA NACION

"El objetivo es ganar; hay que derrumbar lo que sea que esté enfrente. En Hurlingham le ganamos a un equipo grande [Ellerstina] y ahora el objetivo es llegar a la semifinal" Rodrigo Ribeiro de Andrade, de La Dolfina-Brava

El brasileño Rodrigo Ribeiro de Andrade. Rodrigo Nespolo - LA NACION

"Es un sueño: la primera vez que juego íntegra la Triple Corona. Debuté el año pasado sin público; ahora Palermo al 100% va a ser distinto. La Irenita está como para quedar para 2022" Santiago Loza, de La Irenita

Santiago Loza. Rodrigo Nespolo - LA NACION

"Mi primer Palermo fue único. A éste quería regalármelo. Esas tribunas gigantes, quedarse después de los partidos... Un programa completo. Jugar con público es mejor. Le da otro color" Clemente Zavaleta (h.), de Alegría Fish Creek

Clemente Zavaleta. Rodrigo Nespolo - LA NACION

"Palermo es el torneo más lindo que hay. Hay que meterle con todo porque es el mejor torneo, jugar a fondo. Todavía hay diferencia, pero con los años van a formarse seis equipos muy buenos" Julián De Lusarreta, de Chapaleufú

Julián De Lusarreta. Rodrigo Nespolo - LA NACION

"Alegría tiene un buen ambiente, es una buena familia. Jugar el Abierto es lo que espero todo el año. Me encanta. Es apasionante, es lo que quiero hacer. Acá estoy contento" Agustín Merlos, de Alegría