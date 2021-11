Reto a la historia: el Abierto de Palermo sale del Campo Argentino de Polo

Desde 1928 el Campeonato Argentino Abierto se juega en Palermo. No hay recuerdos de que se haya jugado algún partido en otro predio que el mítico de la Avenida del Libertador. Este año, entonces, se producirá un hito para el certamen polístico más importante del mundo cuando dos fechas (cuatro encuentros) se desarrollen en el predio de la Asociación Argentina de Polo (AAP) en Pilar.

La medida tiene como objeto preservar las canchas de Palermo, que en los últimos años no estuvieron a la altura del prestigio que ostenta el certamen, con miras a las instancias decisivas. Se trata de una apuesta osada por parte de la nueva dirigencia, encabezada por Delfín Uranga, que recibió más adhesiones que reproches por parte de los jugadores consultados para LA NACION y que en definitiva está a tono con la gestión que inició Eduardo Novillo Astrada (h.), que se caracterizó por introducir cambios radicales, innovar y tomar riesgos aplicando el método de prueba y error con el objetivo de mejorar el espectáculo.

Parte de la cancha 1 del predio Alfredo Lalor, que la Asociación Argentina de Polo tiene en Pilar; el "castillo" era el casco de la estancia Carabassa, donde hoy erigen 12 campos de juego a la vera de la ruta provincial 34.

Por consiguiente, las fechas 3 y 4, que albergarán dos partidos cada una, programadas para el martes y el miércoles de la semana que viene, tendrán lugar en el predio Alfredo Lalor, que la AAP posee en Pilar, y que en los últimos tres años albergó varios partidos de los abiertos de Tortugas y Hurlingham. Además, este año tendrá la novedad de que otros dos encuentros serán entresemana: los penúltimos de cada grupo, que estarán desdoblados de las definiciones de zona (virtuales semifinales) y se desarrollarán el jueves y el viernes anteriores, en Palermo. Por ende, Palermo seguirá abriéndose al público durante once jornadas.

“Si ayuda a que las canchas terminen mejor para una semifinal o la final, va a ser positivo”, opinó Adolfo Cambiaso, el capitán de La Dolfina, que va por el noveno título consecutivo en el Argentino. “Obviamente, es más lindo jugar en Palermo. Si el día de mañana pueden acomodar las canchas, sería lindo que se jugara sólo en Palermo. Por el momento, por cómo están las canchas, a las que les cuesta recuperarse, es positivo que intenten que lleguen lo mejor posible. Si tienen bien las canchas desde un principio a futuro, ahora que está Battro de vuelta, creo que se va a poder jugar íntegramente en Palermo de nuevo”, aludió el delantero al ingeniero agrónomo que durante muchos años se había ocupado del mantenimiento de los terrenos de juego de Libertador y Dorrego.

Delfín Uranga, presidente de la Asociación Argentina de Polo desde junio; su abuelo Carlos inauguró la cancha 2 de Palermo, hace 93 años.

Entre 1893, año del primer Polo Association of the River Plate Championship, y 1927, ya en tiempos de Campeonato Argentino Abierto, el que se volvería el certamen de polo más importante del mundo se desarrolló en Hurlingham Club y ocasionalmente en Cañada de Gómez, Santa Fe. En 1928, durante la gestión del campeón olímpico Juan D. Nelson, se trasladó al predio que hoy posee la Agencia de Administración de Bienes del Estado (históricamente perteneció a la Dirección –luego Comando– de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino) y que la Asociación Argentina de Polo usufructúa en concesión.

“Entiendo que es la primera vez en la historia que sucederá esto. Siempre hay una primera vez”, dijo Uranga, que asumió la conducción de la AAP en junio. “Dicen que mi abuelo [Carlos] fue el que hizo el primer gol de la historia en la cancha 2 de Palermo. Yo soy el que llevará el Abierto de Palermo a Pilar. Son las cosas que nos tocan como dirigentes, pero inteligentemente consensuadas con sponsors y jugadores”. Uranga, que continúa la línea de la administración de Novillo Astrada, en la que era vicepresidente, explicó que la resolución fue tomada conjuntamente con los jugadores, que “son una parte muy importante en esta toma de decisiones”.

Adolfo Cambiaso e Hilario Ulloa en la final del Argentino Abierto de 2020, el capitán de La Dolfina y el delantero de Ellerstina prefieren jugar en Palermo, pero aprueban que parte del programa se traslade a Pilar para proteger las canchas de Libertador y Dorrego. Sergio Llamera / LA NACION

La opinión favorable, con cierto reparo, de Cambiaso se replica en jugadores de los otros dos conjuntos de más alto handicap de la Triple Corona: Ellerstina y RS Murus Sanctus. “Creo que puede ser bueno, ya que es muy difícil que el estado de las canchas aguante si hay seis partidos en una semana. Creo que recibiendo polo solamente los fines de semana, las canchas deberían llegar en mejor estado. Una lástima jugar partidos de Palermo en Pilar, pero al ser a mitad de semana, me parece buena idea el traslado”, expresó Hilario Ulloa, el número 2 de la Z. Guillermo Caset, otro 10 goles, pero de Murus Sanctus, tiene una visión similar: “Si es para preservar las canchas y que estén mejor con tanto polo, está bueno, para que lleguen en mejores condiciones a las instancias finales. Obviamente todos queremos jugar en Palermo. Es lo más lindo, es lo que esperamos todo el año, y cuando nos mandan a jugar a Pilar... Es diferente. Va a ser raro jugar una fecha fuera de Palermo. Es una prueba. Hay que ver cómo funciona y si vale la pena o no para el año que viene”.

Desde que el Abierto sumó dos fechas a partir de agregar dos equipos a los ocho tradicionales, en 2017, y especialmente en los últimos dos años, la cancha 1 no estuvo en condiciones ideales en las virtuales semifinales ni en la final, que son los partidos más importantes, de mayor convocatoria y de más repercusión. Los jugadores adujeron que el deterioro se produjo por haber utilizado el predio para otros propósitos, como recitales, y por un indebido mantenimiento.

El stand de la Asociación Argentina de Polo en Palermo; Uranga sostiene que la mudanza de dos fechas a Pilar no afecta a los patrocinadores del Abierto.

“La cancha 1 de Palermo necesita una semana de recuperación entre partido y partido. Si le damos ese tiempo, llegará en muy buenas condiciones a las semifinales y a la final”, indicó Uranga. “El sistema de diez equipos hace que haya más partidos por cancha. Buscamos un equilibrio que siga fomentando la participación de equipos en Palermo y por otro lado mantenga el nivel de las canchas del mejor polo del mundo, para que no se rompan en las primeras cuatro fechas. Que se juegue ahí sólo los fines de semana, que es cuando más audiencia hay, más movimiento tiene la gastronomía, más activaciones hacen los sponsors. Saquemos ese partido de entresemana que no es tan relevante en lo deportivo y llevémoslo a Pilar, que es una zona que lleva público del polo que ya está en Pilar, más para fanáticos del deporte que para una audiencia general”.

La medida no contentó a todos. Por ejemplo, Agustín Merlos, de Alegría, defendió que se juegue íntegramente en Palermo: “No me parece bien. Se pierde la esencia de lo que es Palermo. Uno se prepara para jugar en Palermo. En Pilar lo que se va a jugar es otro polo. La cancha necesita un descanso y es una buena alternativa, pero es una pena que no se juegue en Palermo. En todo caso, tendría que ser más largo”.

El predio de la AAP recibirá las fechas 3 y 4 del Argentino Abierto, el martes y el miércoles próximos; Pilar es un punto neurálgico del polo desde hace varios años, aunque Palermo sigue siendo el escenario más célebre del mundo.

También Ignacio Toccalino, de La Irenita, se mostró reticente: “Yo creo que Palermo es Palermo. Tiene algo especial. Uno prefiere jugar siempre ahí aunque la condiciones no sean las mejores”,

Por último, queda la incógnita de cómo afectará a los anunciantes y a los servicios gastronómicos que circundan al polo y complementan el espectáculo. “No vemos perjuicio para nadie. Uno mantiene Palermo abierto todo un mes con el mejor polo del mundo todos los fines de semana”, respondió Uranga. “Sí desdoblamos las fechas de semifinales para tener abierto Palermo jueves, viernes, sábado y domingo. Con los partidos por evitar el descenso en un horario un poco mejor. En aperturas del predio de Palermo estamos en la misma cantidad; lo que hicimos ahora fue distribuirlas de distinta manera y tratar de que lo que ponemos en Palermo fuera el mejor espectáculo posible. No tiene mucha contraindicación. En términos de sponsors, las mismas fechas. En términos de canchas, las cuidamos. Creemos que es una propuesta ganar-ganar”.