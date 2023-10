escuchar

En una tarde histórica, La Hache le ganó por 18 a 9 a Ellerstina y lo dejó afuera del Abierto de Tortugas una fecha antes del final. El conjunto La Zeta viene de jugar 10 finales consecutivas en el segundo certamen de la Triple Corona, que supo conquistar en 13 oportunidades. En el marco de la fecha 4, el equipo de Lincoln no le permitió reaccionar en ningún momento al de los Pieres y sumó su segunda victoria para quedar cómo líder de la Zona B y encaminarse hacia la final. Sin duda, será una eliminación que decantará en una reflexión de cara al gran objetivo de la organización: Palermo.

Todo ocurrió un rato después de que La Irenita le ganara en la última jugada del partido por 17 a 16 a La Hache Cría y Polo y le diera un poco de luz al conjunto de los Pieres para afrontar su encuentro de la tarde, en el que nada pudo hacer frente a su rival que jugó a un nivel sobresaliente. Cada acción repercutió en un juego repartido, pero con conclusiones inequívocas.

La caída histórica de Ellerstina

En la culminación de la cuarta jornada (2a en la Zona B) del prestigioso Abierto del Tortugas Country Club Nº 83, que disputa la anhelada Copa Emilio de Anchorena, en la cancha número 7, La Hache obtuvo su segundo triunfo en el torneo y frustró las esperanzas de Ellerstina de tener posibilidades de avanzar a una nueva final. Lo derrotó de manera contundente como mostraron los nueve tantos de diferencia.

El triunfo de La Hache

En los palenques se veía la alegría por un lado, el silencio y dolor por el otro. La caída de La Zeta es igual de imprevisto como el gran nivel que mostró del otro lado el conjunto de Lincoln, que cada vez que juega acrecienta su estilo, no importa cuanto cambie la formación.

El desequilibrio entre ambos equipos fue evidente desde el comienzo. La Hache, que contó con la destacada participación de Pablo “Polito” Pieres, que tuvo un desempeño excepcional, demostró una superioridad abrumadora desde el throw-in inicial y llegó a sacar una ventaja de 10 goles al promediar el 4º chukker.

No le permitió reaccionar en ningún momento del partido y golpeó en los momentos justos. Con Fran Elizalde manteniendo una defensa impenetrable como back y dos goleadores de la talla de Hilario Ulloa y el “Sapo” Caset, La Hache se adueñó del partido con gran autoridad y se posicionó como el único líder indiscutible de la Zona B, y tiene una oportunidad inmejorable para alcanzar su objetivo de llegar a la final.

La dura caída de Ellerstina no hace más que ratificar el mal momento por el que está pasando el equipo de los Pieres, que no esperaba perder por una diferencia de 9 goles ante La Hache que solo tiene 1 gol más de handicap. Después de 10 finales consecutivas le toca quedarse afuera de la final al igual que le pasó en Hurlingham. Ahora solo le queda disputar el tercer partido ante La Irenita para no salir último en el grupo.

La Zeta vive tiempos difíciles y tendrá mucho para repensar y ajustar de cara al Abierto de Palermo, en el que parece estar muy lejos de ser contado entre los candidatos a quedarse con el último certamen de La Triple Corona.

El encuentro estuvo marcado por la vuelta de Pablo “Polito” Pieres que le dio un salto de calidad al equipo y dada la diferencia en el marcador, salió para cuidarse y fue reemplazado en el inicio del 7º chukker por Rufino Bensadón.

El subcampeón en Hurlingham por lo que muestra dentro de la cancha parece estar más cerca de La Natividad y de La Dolfina que de Ellerstina, más allá de las diferencias de handicap. El próximo viernes 20 de octubre irá en busca de su segunda final consecutiva ante La Hache Cría y Polo, y su rival estaría entre uno de ellos.

Gran victoria de La Irenita

En un partido que fue de momentos, el que pegó primero fue La Irenita, que consiguió sacar una diferencia de cinco goles en el comienzo. La Hache Cría y Polo se recuperó y levantó su nivel de la mano de “Toly” Ulloa en el tercer chukker, pero recién en el quinto consiguió empatar por primera vez, aunque en el cierre del mismo se fue perdiendo por 1 gol.

La victoria de La Irenita

El encuentro tuvo un desenlace picante. En el sexto chukker fue mejor La Irenita, el equipo funcionó con mayor eficacia de la mano de su mejor polista, Isidro Strada y se encontraron jugando mucho de primera para darle menos tiempo a Cría la Hache.

En el último fue golpe por golpe, lo pudo ganar cualquiera. Joaquín Pittaluga lo empató con un penal de 30 yardas, pero más tarde, Matías Torres Zabaleta, comenzó la jugada que él mismo finalizó para llevárselo por 1 gol sobre el final y conseguir la primera victoria de la temporada por 17 a 16.

Tortugas levanta temperatura rumbo al objetivo mayúsculo de la temporada, entre confirmaciones, sorpresas y replanteos. De todo un poco se trata el polo.