Abierto del Jockey Club de polo: reapareció Lolo Castagnola e inició el éxito de La Natividad-La Dolfina

Los años pasan. Y cuando se vienen encima, merma la condición física e impactan negativamente en el nivel de juego. Los golpes ya no salen con la naturalidad habitual ni con la precisión de antes. Es una ley natural. Bartolomé Castagnola, ex 10 de handicap y siete veces campeón del Argentino Abierto, lo experimenta hoy. Lógicamente, a los 56 años no es el mismo jugador que a los 20 ni a los 35. Tiempos en los que ganaba todo con su hermano del alma, Adolfo Cambiaso, primero en Ellerstina y luego en La Dolfina. En esta etapa, con 4 goles de valorización en su legajo, el rol asumido en el equipo es diferente.

Se trata de acompañar más que de liderar. Le sucedió lo mismo al propio Adolfito a los 50, cuando en 2025 ganó la Triple Corona junto a su hijo y sus sobrinos. Ellos fueron la misma compañía de Lolo en la tarde de este martes, la del exitoso debut de la versión de 34 goles de La Natividad-La Dolfina en el 61er Abierto del Jockey Club de polo. Al cabo de una convincente actuación, la familia de Cañuelas se impuso por 15-10 a Don Ercole, de 31 e integrado por Facundo Llosa y Kristos Magrini, el brasileño Pedro Zacharias y el chileno Felipe Vercellino.

Lolo Castagnola, a pocos minutos de volver a participar en un torneo importante; fue invitado al equipo por su hijo Camilo y no hizo falta esfuerzo para convencerlo. Santiago Filipuzzi

Lolo no fue el mejor jugador del partido inicial de la temporada argentina de alto handicap. Tampoco el más desequilibrante, ni el de mayor influencia en el marcador. Sin embargo se constituyó en la figura de la tarde. El hombre al que la mayoría de los asistentes, en la primera fecha en San Isidro, fue a ver en su regreso al polo grande. ¿Fue un regreso? ¿Qué regreso? Si Lolo nunca se fue.

Siempre estuvo. Se bajó del caballo, nomás. Y acompañó de a pie. Apoyando, alentando, transmitiendo experiencias, conocimientos. Su aporte ayudó mucho para lograr, entre otros éxitos, los del año pasado, en la primera temporada de la unión de los Castagnola y los Cambiaso. Ahora la novedad es que el Castagnola mayor se metió otra vez en la cancha. “Jugar con los chicos es un lujo para mí. Y es para disfrutar. Como lo hice siempre”, subrayó.

En estos años Castagnola fue apoyo fuera de la cancha para sus dos hijos mayores y su sobrino, siempre en los palenques; ahora se puso los pantalones blancos para compartir La Natividad-La Dolfina con ellos. Santiago Filipuzzi

En ese sentido sí es una vuelta la de Lolo. Y lo hizo con la misma personalidad. Metido, concentrado, vehemente. Haciendo gala de su espontánea y coloquial manera de expresarse de las tablas hacia adentro. Salió a jugar con el número que históricamente lo identificó, el 4, pero jugó adelante. Los tres fantásticos asumieron la organización de las jugadas y en muchas ocasiones se encargaron de definirlas. Pero la sapiencia de un grande siempre es importante.

En el comienzo del encuentro el trío 10 iba y venía, elaboraba, buscaba el arco, pero el gol no llegaba. Y tuvo que aparecer “el viejo patrón” –así se había autocaracterizado el papá/tío– para mostrar el camino. Bartolomé pescó una bocha a la altura de las 60 yardas del campo ajeno y con un disparo certero mandó la bocha por el medio del arco. Abrió el tanteador y la senda del triunfo. Después, en el segundo chukker volvió a marcar, y cerró su cuenta personal en el sexto y último, al superar a Vercellino en una corrida y sentenciar con un toque corto.

Bartolomé no es el de los 20 ni los 35 años, pero a los 56 y con 4 goles de handicap se las ingenia para ser competitivo; con su primer gol abrió la victoria del favorito en el Abierto de Jockey. Santiago Filipuzzi

La Natividad-La Dolfina superó de punta a punta a Don Ercole, el único club de la temporada de alto handicap que intervendrá en los cuatro principales certámenes del año: los abiertos de Hurlingham, Tortugas y Palermo (Triple Corona) y el de Jockey. No brilló. Le faltaron ritmo y fluidez, carencia natural para el primer compromiso de la primavera. Incluso comenzó errático de frente a los mimbres. Con el correr de los minutos corrigió la mira, se encendió Camilo Castagnola y Don Ercole ya poco pudo hacer para evitar la derrota. Apenas, achicar la diferencia en el cierre, cuando el cuadro de Cañuelas pretendía solamente que los segundos transcurrieran porque la suerte estaba echada.

“Me sorprendí por el lugar donde estaba. Si bien jugaba con mis hijos y mi sobrino, que me dieron la oportunidad, no es normal que juegue con ellos a mis 56 años. ¿En qué momento del año iba a poder jugar con ellos? Nunca. Y lo disfruté. Más allá de la responsabilidad, porque yo quiero ganar la copa. Y si hubiese perdido, no me habría gustado nada. Yo soy así“, hizo Lolo su declaración de principios deportivos, ante ESPN. Y tuvo más por decir: ”Esto que estoy viviendo ahora es un disfrute distinto. La última vez que jugué este polo fue en el [Argentino] Abierto de 2013, hace trece años. Obvio que no estoy a la velocidad ni al ritmo de ellos, pero a mi velocidad, estuve donde tenía que estar", valoró.

Vehemente y reclamando por las líneas propias invadidas por un adversario: Lolo Castagnola fue el de siempre en sus formas, más allá de su nivel de juego. Santiago Filipuzzi

El certamen continuará este jueves, también en San Isidro y con entrada libre y gratuita. A las 13 volverá a actuar La Natividad-La Dolfina, hará su segunda presentación el equipo de Cañuelas, frente a Las Monjitas (Rufino Bensadón, Juan Britos, Lucas Criado –h.– y Jerónimo del Carril; 32), y a las 15 se cruzarán La Fe, el único participante que tiene un patrón (Louis Devaleix, con Roberto Bilbao, Hilario Ulloa y Juan Martín Nero; 28), y La Irenita (Paco de Narváez, Beltrán Laulhé, Pablo Mac Donough y Matías Mac Donough –h.–; 33).

Síntesis de La Natividad-La Dolfina 15 vs. Don Ercole 10