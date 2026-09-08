US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este martes continúa la actividad en la edición 2026 del US Open, el último Grand Slam de la temporada. Se disputan dos partidos del torneo masculino y dos del certamen femenino, todos correspondientes a los cuartos de final. En la Argentina, la totalidad de los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

La jornada comienza a las 12.30 de la Argentina con el compromiso entre la bielorrusa Aryna Sabalenka (1° del ranking WTA) y la checa Linda Noskova (6°). Más tarde, cerca de las 14, se enfrentan los anfitriones Frances Tiafoe (12° del ranking ATP) y Alex Michelsen (46°), verdugo del argentino Tomás Etcheverry en octavos. Posteriormente, a partir de las 20, habrá otro mano a mano entre locales: Jessica Pegula (3°) vs. Emma Navarro (27°). Por último, no antes de las 21.10, el español Carlos Alcaraz (3°) chocará con el estadounidense Ben Shelton (9°).

Aryna Sabalenka podría perder el liderazgo en el ranking WTA a manos de la kazaja Elena Rybakina Heather Khalifa - FR172147 AP

Horarios de los partidos del martes 8 de septiembre

12.30 : Aryna Sabalenka vs. Linda Noskova

: Aryna Sabalenka vs. Linda Noskova No antes de las 14 : Frances Tiafoe vs. Alex Michelsen

: Frances Tiafoe vs. Alex Michelsen 20 : Jessica Pegula vs. Emma Navarro

: Jessica Pegula vs. Emma Navarro No antes de las 21.10: Carlos Alcaraz vs. Ben Shelton

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cuadros de cuartos de final

Rama masculina

Así quedó conformado el cuadro de cuartos de final del US Open 2026 US Open

Rama femenina

Así quedó conformado el cuadro femenino de cuartos de final del US Open 2026 US Open

Cómo ver online US Open 2026

US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada, se extiende hasta el domingo 13 de septiembre en Flushing Meadows, Nueva York. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores de US Open

Rama masculina

Desde que el torneo se disputó por primera vez en 1881, hay tres jugadores estadounidenses que se mantienen en lo más alto en cuanto a cantidad de coronaciones: Bill Tilden, William Larned y Richard Sears. Cada uno de ellos levantó el trofeo siete veces (Sears lo hizo de manera consecutiva entre 1881 y 1887) durante el amateurismo.

Sin embargo, si únicamente se tienen en cuenta los trofeos conseguidos en la Era Abierta (desde 1968), los máximos ganadores son los norteamericanos Pete Sampras y Jimmy Connors, y el suizo Roger Federer, con cinco títulos cada uno (en el caso del helvético, todos al hilo entre 2004 y 2008).

Bill Tilden (Estados Unidos), William Larned (Estados Unidos) y Richard Sears (Estados Unidos) - Siete títulos

Jimmy Connors (Estados Unidos), Pete Sampras (Estados Unidos) y Roger Federer (Suiza) - Cinco

Robert Wrenn (Estados Unidos), Jhon McEnroe (Estados Unidos), Rafael Nadal (España) y Novak Djokovic (Serbia) - Cuatro

Roger Federer ganó cinco veces en Flushing Meadows, de manera consecutiva, entre 2004 y 2008

Rama femenina

La máxima ganadora es la estadounidense Chris Evert, con siete coronas conseguidas en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 y 1986. Muy cerca de ella aparecen la francesa Suzanne Lenglen y la alemana Steffi Graf, con seis cada una; mientras que la francesa Adine Masson y la australiana Margaret Court completan el podio de ganadoras con cinco trofeos cada una.