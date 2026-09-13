Abierto del Jockey: paridad en la definición y el increíble desempate por penales

Cumplidas las tres fechas de la etapa clasificatoria, quedaron definidos los equipos que continuarán compitiendo en el 61° Abierto del Jockey, cuya primera edición se disputó en 1944. Este derecho lo obtuvieron los cuatro conjuntos mejor posicionados en la liga de cinco que intervinieron en esta edición del certamen que antecede a la Triple Corona.

La Natividad-La Dolfina (34 goles) ya se había asegurado un lugar en las semifinales del próximo miércoles, al ser el único participante en ganar sus dos compromisos. Y en la tarde del domingo, frío, ventoso y soleado, también consiguieron su boleto La Irenita (33), Las Monjitas (32) y La Fe (28), la formación que incluyó un patrón, el francés Louis Devaleix. Como consecuencia de haber perdido los dos encuentros disputados, Don Ercole (31) concluyó quinto y no superó el corte clasificatorio.

Los protagonistas de las semifinales ya se conocen, pero ahora resta establecer los cruces. Y como en el segundo puesto hubo un triple empate entre La Irenita, Las Monjitas y La Fe -los tres acumularon un encuentro ganado y uno perdido-, habrá que romper esa igualdad. “Como cada equipo tuvo rivales distintos, entendemos que no es justo un desempate por diferencia de goles, por lo tanto, el orden en la tabla lo determinará una serie de penales”, le confiaron los organizadores a LA NACION. Esta forma de desempatar, bastante habitual en Europa, se realizará este lunes, desde las 9.30, en Pilar.

Lucas Criado (h.), de Las Monjitas, organización del colombiano Camilo Bautista, que participará nuevamente de la Triple Corona, pero con otra formación

Los encuentros de la última fecha debieron jugarse el sábado pasado, pero el mal tiempo obligó a postergarlos por 24 horas. En el primer turno, La Fe y Don Ercole pelearon por la permanencia en el torneo. Ganó La Fe. Con un encendido Hilario Ulloa, el equipo alcanzó el objetivo de mínima: la siguiente instancia, tras vencer por 8-6, en la cancha 2. Y hubo que aguardar hasta la finalización del segundo partido de la jornada, disputado en la cancha principal, para conocer al resto de los afortunados, quienes el miércoles 16 pugnarán por un sitio en la finalísima del sábado 19. Las Monjitas derrotó a La Irenita por 12-10 y todas las incógnitas quedaron reveladas.

Muchos cortes, poco ritmo

Escaso de ritmo, producto de las constantes infracciones, La Fe redondeó una merecida victoria y logró su clasificación mano a mano con Don Ercole. El elenco liderado por Hilario Ulloa mejoró la imagen algo descolorida del debut, funcionó con mayor armonía y resolvió rápidamente el partido, al margen de la repuntada de Don Ercole en los últimos chuckers. El 4-0 del cierre del segundo período marcó una tendencia irreversible.

Impacta Pedro Zacharias, Pedrinho, de Don Ercole, el equipo eliminado que se completa con dos argentinos (Llosa y Magrini) y un chileno, Vercellino. Santiago Filipuzzi

A continuación, en otro encuentro de poco juego fluido y demasiados cortes (fouls, golpes y caídas sin mayores consecuencias), Las Monjitas se llevó lo que buscaba, los puntos, y su actuación estuvo más acorde con las prestaciones que son capaces de brindar sus integrantes. En cambio, La Irenita dio un paso atrás respecto del debut en la copa. Con un atenuante: no necesitaba ganar, ya se había asegurado su presencia en los play-offs. Y un día después de arribar de Francia desembarcó su guía y referente: Pablo Mac Donough lució la camiseta número 3. Sin embargo, el tablero anunció toda la tarde a Lucas Monteverde (n.) en la alineación.

A nueve días del comienzo de la Triple Corona, momento en el cual comenzará a correr la bocha en los primeros partidos del Abierto de Hurlingham, avanza el Jockey. Avanza y entusiasma con partidos de alta jerarquía. Aunque aún no se sepa quiénes los juegan.

La síntesis

La Fe (8): Hilario Ulloa, 9; Louis Devaleix, 4; Juan Martín Nero, 9, y Roberto Bilbao, 6. Total: 28

Don Ercole (6): Facundo Llosa, 8; Kristos Magrini, 7; Pedro Zacharias, 8, y Felipe Vercellino, 8. Total: 31.

Progresión: La Fe: 3-0, 4-0, 5-3, 6-4, 6-5 y 8-6.

La Fe: 3-0, 4-0, 5-3, 6-4, 6-5 y 8-6. Goleadores de La Fe: Ulloa, 4 (3 de penal); Bilbao, 3, y un Penal 1. De Don Ercole: Llosa, 2 (1 de penal); Magrini, 2, y Zacharias, 2 (1 de penal).

Ulloa, 4 (3 de penal); Bilbao, 3, y un Penal 1. Llosa, 2 (1 de penal); Magrini, 2, y Zacharias, 2 (1 de penal). Jueces: Nicolás Scortichini y Matías Baibiene.

Nicolás Scortichini y Matías Baibiene. Árbitro: Hernán Tasso.

Hernán Tasso. Cancha: 2 del Jockey Club.

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Las Monjitas (12): Rufino Bensadón, 8; Lucas Criado (h.), 8; Juan Britos (h.), 8, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 32

La Irenita (10): Beltrán Laulhé, 8; Paco de Narváez, 8; Pablo Mac Donough, 10; y Matías Mac Donough (h.) 7. Total 33.